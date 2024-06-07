В Госдуму внесут законопроект о запрете рекламных интеграций в заблокированных соцсетях — для физлиц и юрлиц

Если блогер размещает рекламу на этих площадках — он не нарушает закон и использует их только как инструмент. Все средства от рекламы идут напрямую блогеру, который может работать через агентство или самостоятельно. В обоих случаях оборот рекламных бюджетов осуществляется внутри России, и с этих средств платятся налоги. <...>
Если мы начнём ужесточать правила работы с иностранными соцсетями, то на нашем рынке инфлюенс-маркетинга пропадут адекватные рыночные отношения. Российские соцсети должны развиваться в условиях здоровой конкуренции.
БЛЕВОТНЫЙ ВК ВПЕРЕДДДД!!!!!!!!!!!!!!
Они же заблокированы, какие ещё интеграции? 😁
Скрепосеть, стране необходима скрепосеть. Вот там были бы интеграции... Товарищ Ким позавидовал бы.
Ну и где тода продвигать свой бизнес в вк и одноклассниках? они там совсем с ума по сходили? Они понимают сколько людей лишат заработка, сколько компаний площадок для продвижения
Ты не заметил, что им абсолютно безразличны судьбы этих возможных людей и компаний?
Лидеры мнений из России должны присутствовать на таких платформах, и запрещать заходить в них через VPN-сервисы не собираются.- так а смысл запрещать тогда? Так вообще нельзя,но через впн можно 🤣
Ну как, пропаганду распростронять надо, а позволять сетям зарабатывать в РФ нельзя. Это называется смекалочка.