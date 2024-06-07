В Госдуму внесут законопроект о запрете рекламных интеграций в заблокированных соцсетях — для физлиц и юрлиц

Если блогер размещает рекламу на этих площадках — он не нарушает закон и использует их только как инструмент. Все средства от рекламы идут напрямую блогеру, который может работать через агентство или самостоятельно. В обоих случаях оборот рекламных бюджетов осуществляется внутри России, и с этих средств платятся налоги. <...>

Если мы начнём ужесточать правила работы с иностранными соцсетями, то на нашем рынке инфлюенс-маркетинга пропадут адекватные рыночные отношения. Российские соцсети должны развиваться в условиях здоровой конкуренции.