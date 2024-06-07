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Полина Лааксо
Право

В Госдуму внесут законопроект о запрете рекламных интеграций в заблокированных соцсетях — для физлиц и юрлиц

Поправки могут внести и рассмотреть до конца весенней сессии, то есть до 5 августа 2024 года.

  • Об этом сообщил замглавы думского комитета по информполитике Антон Горелкин. По его словам, законопроект уже обсудили с профильными ведомствами и «формально согласовали».
  • В планах также определить меры, которые «обеспечат приоритетное размещение контента на российских платформах», — чтобы блогеры сначала выкладывали его в отечественных соцсетях, а уже потом в иностранных.
  • Лидеры мнений из России должны присутствовать на таких платформах, и запрещать заходить в них через VPN-сервисы не собираются. Однако если крупная российская компания инвестирует в интеграцию в запрещённой соцсети, а автор из России выкладывает туда эксклюзивный контент, они таким образом «поддерживают» эти соцсети, считает депутат.
  • Ассоциация блогеров и агентств попросила Горелкина не ограничивать рекламу в Facebook* и Instagram*, пишет РБК со ссылкой на обращение. Они напомнили, что внутренние рекламные инструменты недоступны пользователям из России, и отметили: в стране нет аналогов Instagram* с аудиторией свыше 1 млн человек. Получается, инициатива противоречит принципам «здоровой» конкуренции.

Если блогер размещает рекламу на этих площадках — он не нарушает закон и использует их только как инструмент. Все средства от рекламы идут напрямую блогеру, который может работать через агентство или самостоятельно. В обоих случаях оборот рекламных бюджетов осуществляется внутри России, и с этих средств платятся налоги. <...>

Если мы начнём ужесточать правила работы с иностранными соцсетями, то на нашем рынке инфлюенс-маркетинга пропадут адекватные рыночные отношения. Российские соцсети должны развиваться в условиях здоровой конкуренции.

цитата из обращения блогеров и агентств
  • Депутат сообщил РБК, что ещё не получил письмо, но признал: детали поправок стоит обсудить с «профессиональным сообществом».
Антон Горелкин. Источник фото: «Вечерняя Москва»
Антон Горелкин. Источник фото: «Вечерняя Москва»
  • Instagram* и Facebook* признаны в России экстремистскими сервисами и заблокированы, но рекламу там официально не запрещали. Главное — её маркировать. Так, в 2023 году российские рекламодатели потратили на размещения в Instagram* 900 млн рублей.
Полина Лааксо
Соцсети
«Ладно блогеры, чёрт с нами, но подумали бы о малом бизнесе — у него нет лишних денег на продвижение»

Замены для Instagram нет: в каналах Telegram сложно ориентироваться, а во «ВКонтакте» и «Яндекс.Дзене» своя атмосфера. Люди с бизнесом вспоминают, чем так сильно отличался сервис от остальных площадок.

Источник: <a href="https://ria.ru/docs/about/copyright.html" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">РИА «Новости»</a>

*Instagram и Facebook принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.

#новости

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57
57 комментариев
Frederik Appleberg

БЛЕВОТНЫЙ ВК ВПЕРЕДДДД!!!!!!!!!!!!!!

15
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Вадим Д.

Они же заблокированы, какие ещё интеграции? 😁

Скрепосеть, стране необходима скрепосеть. Вот там были бы интеграции... Товарищ Ким позавидовал бы.

10
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Frederik Appleberg
5
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Олег Горошин

Ну и где тода продвигать свой бизнес в вк и одноклассниках? они там совсем с ума по сходили? Они понимают сколько людей лишат заработка, сколько компаний площадок для продвижения

4
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Алекс Чу

Ты не заметил, что им абсолютно безразличны судьбы этих возможных людей и компаний?

16
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Влад Каничев

Лидеры мнений из России должны присутствовать на таких платформах, и запрещать заходить в них через VPN-сервисы не собираются.- так а смысл запрещать тогда? Так вообще нельзя,но через впн можно 🤣

3
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ufd-ufd-ufd

Ну как, пропаганду распростронять надо, а позволять сетям зарабатывать в РФ нельзя. Это называется смекалочка.

9
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