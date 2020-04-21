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Галина Мубаракшина
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Минкомсвязи опубликовало список из 79 системообразующих компаний — в нём «Яндекс», Mail.ru Group и другие Материал редакции

Эти компании смогут рассчитывать на дополнительную господдержку в условиях кризиса.

7 комментариев
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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций опубликовало список из 79 компаний, которые могут рассчитывать на дополнительную государственную поддержку.

Список сформирован с учётом предложений Минкомсвязи и утверждён правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики, говорится в сообщении ведомства.

В список, в частности, вошли:

  • «Яндекс».
  • Mail.ru Group.
  • «Лаборатория Касперского».
  • 1С.
  • Positive Technologies.
  • «Билайн» («Вымпел-Телекоммуникации»).
  • Dom.ru («ЭР-Телеком Холдинг»).
  • «Мегафон».
  • МТС.
  • Mediascope.
  • РБК.
  • ИТАР-ТАСС.
  • «Первый канал».
  • «Телекомпания НТВ».
  • «Газпром-Медиа Холдинг».

#новость #бизнеснакарантине

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7 комментариев
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Александр Алмазов

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Крупные станут крупнее.
Не зря говорят большие деньги - питаются нищетой.

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Михаил Синицын

0

А где два гис

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Евгений Дроздов

Михаил
3

Заблудились.

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Евгений Дроздов

1

Куда же без Касперского... Илон Маск наш, родненький...

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Дмитрий Аршавин

0

Смешно

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Andrey Kulakov

0

Ещё пара попыток и точно получится! 😸

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Евгений Дроздов

0

Главное, Вайнах Телеком есть.
А МИФ нет - правильно, нахер нужны эти ваши хорошие книги.

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