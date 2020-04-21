Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Эти компании смогут рассчитывать на дополнительную господдержку в условиях кризиса.
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций опубликовало список из 79 компаний, которые могут рассчитывать на дополнительную государственную поддержку.
Список сформирован с учётом предложений Минкомсвязи и утверждён правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики, говорится в сообщении ведомства.
В список, в частности, вошли:
Крупные станут крупнее.
Не зря говорят большие деньги - питаются нищетой.
А где два гис
Главное, Вайнах Телеком есть.
А МИФ нет - правильно, нахер нужны эти ваши хорошие книги.
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