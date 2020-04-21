Эти компании смогут рассчитывать на дополнительную господдержку в условиях кризиса.

В закладки

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций опубликовало список из 79 компаний, которые могут рассчитывать на дополнительную государственную поддержку.

Список сформирован с учётом предложений Минкомсвязи и утверждён правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики, говорится в сообщении ведомства.

В список, в частности, вошли:

«Яндекс».

Mail.ru Group.

«Лаборатория Касперского».

1С.

Positive Technologies.

«Билайн» («Вымпел-Телекоммуникации»).

Dom.ru («ЭР-Телеком Холдинг»).



«Мегафон».

МТС.

Mediascope.

РБК.

ИТАР-ТАСС.

«Первый канал».

«Телекомпания НТВ».

«Газпром-Медиа Холдинг».

Статья дополняется