Бизнес раскритиковал поправки об обязательной передаче персональных данных в единую госсистему — СМИ

Их должны рассмотреть во втором чтении 11 июня 2024 года.Отзыв на законопроект подготовила Ассоциация больших данных (АБД, куда входят VK, «Яндекс», «Сбер», «Т-Банк», ВТБ, «Билайн», «Мегафон», МТС, «Ростелеком», и другие), сообщили «Ъ» и Forbes со ссылкой на документ.Речь о законопроекте, который внесли в Госдуму в 2020 году. Он предусматривает создание госсистемы, куда бизнес по запросу ответственного органа будет передавать персональные данные в обезличенном виде. Какие именно данные придётся передавать, как их нужно обезличивать и как организуют доступ к ним — не указывается. Это определит правительство в подзаконных актах.Среди нюансов: согласие пользователя на передачу данных не предусмотрено, а доступ к базе дадут только государственным и муниципальным органам, а также ограниченному кругу компаний, выбранных правкомиссией. Последние могли бы использовать сведения для развития ИИ-технологий.АБД считает, что законопроект «концептуально противоречит поручениям» Владимира Путина, который призвал создать «правовые» условия для передачи данных ИИ-разработчикам. Вместо этого он по сути предлагает «передавать коммерческие данные государству».Помимо этого, авторы обращения просят привлечь к работе над законопроектом ЦБ. Регулятор согласился, что инициативу стоит обсудить с рынком, и добавил: оценить прозрачность механизма «госозера данных» и его безопасность действительно сложно, пока нет актов, где сказано, когда госорганы смогут запрашивать данные, какие и в каком объёме.Собеседники Forbes также отмечают, что госсистема с данными, пусть и обезличенными, будет мишенью для хакерских атак. При этом как компании докажут, что данные «утекли» именно оттуда, а не по их вине, — непонятно.#новости
"Бизнес раскритиковал"
Смешно, смешно.
все-таки нужен клоун среди реакций, да?..
Российский бизнес в этом году только это беспокоит?
И критика-то беззубая, товарищи. Пошипите и разойдётесь.
Просто у бизнеса уже со всех сторон попа болит. Не знает уже, на что реагировать.
российский бизнес только критикует в этом году
А чего беспокоится госкомпаниям? За счет бюджета организовывается замкнутый цикл. И дело в шляпе. И вобще ты не собственник этого сайта. Больше не собирайся здесь. Как твоя фамилия?
Чтобы все слить разом, нужно все собрать. А то в кол центрах проблемы. Не понимают где часть данных. Но сейчас все поправим.