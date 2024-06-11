Суд в Москве продлил арест Аяза Шабутдинова до 16 августа 2024 года

И завёл против него ещё пять уголовных дел. Теперь общее количество эпизодов равняется 80. О продлении ареста просило следствие. Защита призывала смягчить наказание на меру, «не связанную с лишением свободы», сообщило ТАСС со ссылкой на заседание.О продлении срока задержания сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.Аяз Шабутдинов. Источник фото: пресс-служба судов общей юрисдикции МосквыОснователя «Like Центра» Шабутдинова задержали в ноябре 2023 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Некоторые покупатели его курсов сообщили, что те сводились к призыву «верьте в себя, и всё получится».В декабре московская прокуратура арестовала 28 счетов по делу — самого Шабутдинова и его возможного соучастника, Василия Алексеева. В апреле 2024 года суд наложил арест ещё на часть активов бизнесмена и продлил его арест до 16 июня этого же года.Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявлял, что арест блогера — «чрезмерная мера», на которую следствие пошло «без экспертных заключений». Сам Шабутдинов назвал уголовное дело против себя «нездоровым сигналом всем предпринимателям», а позже объявил о запуске нового инфокурса прямиком из СИЗО — «без work hard» и «ущерба для себя и мира».#новости #аязшабутдинов
Благодарен суду.
Я больше не вижу спам рекламу от Аяза Шабутдинова.
Месяц после ареста еще крутилась.
Сколько раз тебя уже отпетушили?
интересно, за что реально его прессуют. налоговая вроде ему не предъявляла.
Не делился
Отжимают
Да просто шум для масс, что ебут богатеев цыган из интернета, пока всякого рода отребье типа мелстроя выкачивает из людей бабло на онлайн казино.