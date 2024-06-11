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Полина Лааксо
Право

Суд в Москве продлил арест Аяза Шабутдинова до 16 августа 2024 года

И завёл против него ещё пять уголовных дел.

  • Теперь общее количество эпизодов равняется 80. О продлении ареста просило следствие. Защита призывала смягчить наказание на меру, «не связанную с лишением свободы», сообщило ТАСС со ссылкой на заседание.
  • О продлении срока задержания сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Аяз Шабутдинов. Источник фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы
Аяз Шабутдинов. Источник фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы
  • Основателя «Like Центра» Шабутдинова задержали в ноябре 2023 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Некоторые покупатели его курсов сообщили, что те сводились к призыву «верьте в себя, и всё получится».
  • В декабре московская прокуратура арестовала 28 счетов по делу — самого Шабутдинова и его возможного соучастника, Василия Алексеева. В апреле 2024 года суд наложил арест ещё на часть активов бизнесмена и продлил его арест до 16 июня этого же года.
  • Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявлял, что арест блогера — «чрезмерная мера», на которую следствие пошло «без экспертных заключений». Сам Шабутдинов назвал уголовное дело против себя «нездоровым сигналом всем предпринимателям», а позже объявил о запуске нового инфокурса прямиком из СИЗО — «без work hard» и «ущерба для себя и мира».

#новости #аязшабутдинов

11
1
27
27 комментариев
Ну Привет

Благодарен суду.
Я больше не вижу спам рекламу от Аяза Шабутдинова.

13
Ответить
Евгений Малина

Месяц после ареста еще крутилась.

2
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Кусок Идиотизма

Сколько раз тебя уже отпетушили?

6
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Тимур Тимуров

интересно, за что реально его прессуют. налоговая вроде ему не предъявляла.

4
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Евгений Малина

Не делился

5
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Случай

Отжимают

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Андрей

Да просто шум для масс, что ебут богатеев цыган из интернета, пока всякого рода отребье типа мелстроя выкачивает из людей бабло на онлайн казино.

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