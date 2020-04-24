В ноябре 2019 года стороны уже заключали мировое соглашение, а теперь союз правообладателей повысил сумму претензий.
- Российский союз правообладателей (РСП), возглавляемый режиссёром Никитой Михалковым, подал иски к структурам группы DNS на 177 млн рублей — это задолженность по оплате сбора в пользу правообладателей, сообщает «Коммерсантъ».
- В ноябре 2019 года организация уже требовала от компании 77 млн рублей в пользу правообладателей, но в результате мирового соглашения РСП отказалась от процентов по долгу, а DNS согласилась выплатить 65 млн рублей до 31 августа 2020 года, напоминает издание. Теперь общая сумма долга достигла 242 млн рублей.
- «Налог на болванку» для продавцов техники ввели в 2010 году. Его собирает РСП. Это компенсация в пользу авторов контента от продавцов устройств, которые позволяют копировать и распространять музыку и фильмы и не платить за это правообладателям.
- По словам опрошенных изданием участников рынка, это рекордная сумма претензий по «налогу на болванку». Суды, как правило, поддерживают правообладателей, рассказали в Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ).
- АПКИТ и другие отраслевые ассоциации попросили главу Минсвязи Максута Шадаева отменить сбор до конца 2020 года в качестве меры поддержки продавцов техники — эти деньги не идут в бюджет, а «бессмысленно удорожают всю технику в России».
- В феврале 2020 года участники рынка уже предлагали вдвое снизить «налог на болванки» — с 1% от таможенной стоимости техники до 0,5%.
Как легализовать себя и свой бизнес, подружиться с налогообложением, не получить штрафы.
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chachalava
Ну все ясно, кризис, маэстро Никита Сергеевич лапу сосет, усадьбы барские не на что содержать
Евгений Дроздов
Давно пора Никиту нах*й послать. 99% контента - цифровой и у него в цене так же зашиты сборы правообладателей. Получается, что я плачу сбор при покупке контента, а потом ещё раз налог на болванки при покупке устройства для просмотра этого оплаченного контента?
Алексей Ключерев
Это после предложения о помощи людям деньгами.
Vladislav S
Начинают жрать друг друга. Вот и первые ласточки обострения кризиса в экономике