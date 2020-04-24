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Право
Лиана Липанова
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Союз правообладателей потребовал от DNS выплатить «налог на болванку» в размере 242 млн рублей Материал редакции

В ноябре 2019 года стороны уже заключали мировое соглашение, а теперь союз правообладателей повысил сумму претензий.

  • Российский союз правообладателей (РСП), возглавляемый режиссёром Никитой Михалковым, подал иски к структурам группы DNS на 177 млн рублей — это задолженность по оплате сбора в пользу правообладателей, сообщает «Коммерсантъ».
  • В ноябре 2019 года организация уже требовала от компании 77 млн рублей в пользу правообладателей, но в результате мирового соглашения РСП отказалась от процентов по долгу, а DNS согласилась выплатить 65 млн рублей до 31 августа 2020 года, напоминает издание. Теперь общая сумма долга достигла 242 млн рублей.
  • «Налог на болванку» для продавцов техники ввели в 2010 году. Его собирает РСП. Это компенсация в пользу авторов контента от продавцов устройств, которые позволяют копировать и распространять музыку и фильмы и не платить за это правообладателям.
  • По словам опрошенных изданием участников рынка, это рекордная сумма претензий по «налогу на болванку». Суды, как правило, поддерживают правообладателей, рассказали в Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ).
  • АПКИТ и другие отраслевые ассоциации попросили главу Минсвязи Максута Шадаева отменить сбор до конца 2020 года в качестве меры поддержки продавцов техники — эти деньги не идут в бюджет, а «бессмысленно удорожают всю технику в России».
  • В феврале 2020 года участники рынка уже предлагали вдвое снизить «налог на болванки» — с 1% от таможенной стоимости техники до 0,5%.

#новость #dns

Право
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4 комментария
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chachalava

7

Ну все ясно, кризис, маэстро Никита Сергеевич лапу сосет, усадьбы барские не на что содержать

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Евгений Дроздов

3

Давно пора Никиту нах*й послать. 99% контента - цифровой и у него в цене так же зашиты сборы правообладателей. Получается, что я плачу сбор при покупке контента, а потом ещё раз налог на болванки при покупке устройства для просмотра этого оплаченного контента?

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Алексей Ключерев

2

Это после предложения о помощи людям деньгами.

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Vladislav S

1

Начинают жрать друг друга. Вот и первые ласточки обострения кризиса в экономике 

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