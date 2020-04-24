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Право
Татьяна Боброва
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Rambler Group попросила правоохранительные органы прекратить уголовное дело против nginx Материал редакции

И передала права требований Lynwood, которая не планирует отказываться от претензий.

4 комментария
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Rambler Group направила в правоохранительные органы ходатайство о прекращении уголовного дела против компании-разработчика веб-сервера с открытым кодом nginx и попросила исключить её из списка потерпевших. Об этом сообщили в компании.

Также Rambler Group расторгла договор от 2015 года с кипрской Lynwood Investments, которая связана с совладельцем интернет-холдинга Александром Мамутом. Rambler Group уступила ей права на предъявление претензий и исков в разбирательстве с nginx.

Согласно сообщению, Lynwood ранее называлась A&NN Holding и была акционером Rambler Group. Теперь она не может вести дела от имени группы, но «сохранила за собой право доказывать причинение убытков и их компенсации по этому делу» — но от своего имени и в своих интересах.

В Rambler Group отметили, что дело открыто по статье публичного обвинения, поэтому финальное решение о его закрытии остается за следователями, пишут «Ведомости». Источник газеты ранее говорил, что речь идёт о ч. 3 ст. 146 УК о нарушении авторских и смежных прав группой лиц в особо крупном размере.

В ГУ МВД по Москве не ответили на запрос издания. По словам собеседника газеты в правоохранительных органах, следственных действий по этому делу давно не проводилось и в случае отсутствия потерпевшего оно должно быть закрыто. Сооснователь nginx Максим Коновалов отказался от комментариев.

В Lynwood подтвердили, что компания стала единоличным обладателем прав требования к основателям nginx, пишет РБК. Компания продолжит защищать «свои законные интересы во всех юрисдикциях, в установленном законом порядке».

«Речь идёт не о покушении на “открытый код”, как неоднократно заявляли незнакомые с деталями дела обыватели, а о требовании по возмещению ущерба к бывшим сотрудникам и менеджерам компании и их аффилированным лицам со стороны потерпевших», — заявили в Lynwood.

#новость #nginx

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