До конца апреля в России «нерабочие» дни — могут работать аптеки, магазины и некоторые другие компании.
- Кремль пока не решил вопрос о проделнии режима «самоизоляции» в России, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
- «Подождите, ещё есть время. Вы знаете, что действует ещё фактически неделю, действует этот режим. Поэтому неделя еще впереди есть», — пояснил он. Согласно решению Владимира Путина, «нерабочие» дни в России действуют до 30 апреля.
Как легализовать себя и свой бизнес, подружиться с налогообложением, не получить штрафы.
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Артём Матковский
Продлят
Sergey OntimeАртём
Смотря в каком виде.
Pavel VoronkovАртём
Даж к гадалке ходить не надо.
Sergey Ontime
Да людей сначала выпустите хоть гулять! Без движения, воздуха и солнца никакого иммунитета не будет. Антиборьба, чтобы все снизили иммунитет получается сейчас.
Kelerius
В нашей области число растет, то больше, то меньше. Не похоже на геометрическую прогрессию, но рост стабильный. Хоть в чем-то в нашей области рост.
Yura Nikolaev
Все ясно, продлят 100%
Rus Zay
До конца мая, а потом до конца июня и т.д.
Arthur Niazyan
Ждут приказа, через ВОЗ передадут.
А вообще про майские праздники уже шла речь. Половина мая у них уже в планах.
Сергей Иванов
Серидина мая точно или начало июня, раньше точно нет.
Дима Анонимный
Щас майские, а шашлычки - это цветное. Поэтому, продляй-не продляй, все равно получишь...
Михаил Синицын
Если не продлят, бреюсь на лысо
Николай Должанский
В Швеции никаких мер не принимали, решили, что это выбор каждого. Смотрим статистику. У них все идёт на спад, хотя все работает