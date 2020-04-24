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Татьяна Боброва
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Кремль: решение о продлении режима «самоизоляции» после 30 апреля пока не принято — для этого есть «ещё неделя» Материал редакции

До конца апреля в России «нерабочие» дни — могут работать аптеки, магазины и некоторые другие компании.

  • Кремль пока не решил вопрос о проделнии режима «самоизоляции» в России, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
  • «Подождите, ещё есть время. Вы знаете, что действует ещё фактически неделю, действует этот режим. Поэтому неделя еще впереди есть», — пояснил он. Согласно решению Владимира Путина, «нерабочие» дни в России действуют до 30 апреля.

#новость #самоизоляция #бизнеснакарантине

Статья дополняется
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12 комментариев
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Артём Матковский

6

Продлят

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Sergey Ontime

Артём
0

Смотря в каком виде.

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Pavel Voronkov

Артём
0

Даж к гадалке ходить не надо.

Ответить

Sergey Ontime

1

Да людей сначала выпустите хоть гулять! Без движения, воздуха и солнца никакого иммунитета не будет. Антиборьба, чтобы все снизили иммунитет получается сейчас.

Ответить

Kelerius

2

В нашей области число растет, то больше, то меньше. Не похоже на геометрическую прогрессию, но рост стабильный. Хоть в чем-то в нашей области рост.

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Yura Nikolaev

1

Все ясно, продлят 100%

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Rus Zay

0

До конца мая, а потом до конца июня и т.д.

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Arthur Niazyan

0

Ждут приказа, через ВОЗ передадут.
А вообще про майские праздники уже шла речь. Половина мая у них уже в планах.

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Сергей Иванов

0

Серидина мая точно или начало июня, раньше точно нет.

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Дима Анонимный

0

Щас майские, а шашлычки - это цветное. Поэтому, продляй-не продляй, все равно получишь...

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Михаил Синицын

0

Если не продлят, бреюсь на лысо

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Николай Должанский

0

В Швеции никаких мер не принимали, решили, что это выбор каждого. Смотрим статистику. У них все идёт на спад, хотя все работает

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