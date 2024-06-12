Илон Маск отозвал иск против OpenAI и её сооснователей Сэма Альтмана и Грега Брокмана

При желании он сможет подать его снова по тем же основаниям.Предприниматель передумал судиться с компанией за день до слушания, на котором суд в Сан-Франциско мог отклонить иск, пишет CNBC. К последнему призывала OpenAI, чьё обращение и должны были рассмотреть 12 июня 2024 года.Маск подал иск к OpenAI, Альтману и Брокману в марте 2024 года. Он считал, что сооснователи якобы пренебрегли обязательством работать как НКО «на благо человечества», ведь стали выпускать модели с закрытым исходным кодом и фактически превратили проект в «дочку» Microsoft.OpenAI во внутренней рассылке предположила, что Маск жалеет об уходе из компании. Позже обвинила его в лицемерии, а также попытке получить контроль над проектом и присоединить его к Tesla.Она просила отклонить иск, потому что предприниматель не предоставил соглашений, где OpenAI обещала отказаться от монетизации разработок, и не привёл положения, в которых говорится, что компании запрещено выдавать лицензии на продукты или разрешать третьим лицам входить в состав совета директоров в качестве наблюдателей.Илон Маск. Источник фото: CNBCМаск соосновал OpenAI в 2015 году, но позже вышел из совета директоров из-за возможного конфликта интересов. В 2023-м, чтобы посоперничать с ней, он учредил xAI. Компания выпустила чат-бота Grok и опубликовала его исходный код.Рассуждая о теперь уже отозванном заявлении, юристы OpenAI говорили, что Маск преследовал «коммерческие интересы»: пытался повлиять на работу разработчика GPT, чтобы укрепить позиции своего бизнеса на рынке ИИ.Полина ЛааксоChatGPTвчераИлон Маск пригрозил запретить сотрудникам своих компаний использовать устройства Apple, если та интегрирует технологии OpenAI «на уровне ОС» А «гости» должны будут сдавать её электронику на входе — в «клетку Фарадея», которая блокирует электромагнитное излучение.#openai #новости #илонмаск
Он поехал
Интересно узнать куда? И зачем? Наверное что-то забыл взять)
Сказали ему что может пойти на *уй со своим иском.
Временное перемирие.
Подготовится, соберёт силы и снова нападёт.
Как проходит неделя Маска: подать иск, прошить чип, запретить айфоны, отозвать иск.
нормально , так то
Интересно у него какой телефон 🤔