Nordwind оштрафовали на 30 тысяч рублей за отказ принять на рейс пассажиров с билетами

Улететь не смогли 22 человека.Авиакомпанию признали виновной по ч.1 ст.14.4 КоАП (оказание услуг, не соответствующих требованиям правовых актов) после проверки, которую провела Камская транспортная прокуратура. Внимание на решение обратило издание Tourdom.Инцидент произошёл в апреле 2024 года — при вылете в Сочи из Нижнекамска. По техническим причинам Nordwind пришлось заменить первый самолёт на судно с меньшей вместимостью. В итоге 22 человека оказались вынуждены лететь в Сочи другими рейсами.Источник фото: «РИА Новости»Осенью 2023 года и зимой 2024-го прокуратура оштрафовала за овербукинг S7 — в сумме на 90 тысяч рублей за три случая. В феврале аналогичный штраф выписали и «Победе».Овербукинг — ситуация, при которой авиаперевозчик продаёт билетов больше, чем мест в салоне. Причины бывают разные: внеплановая замена самолёта или расчёт на то, что часть пассажиров не придёт на рейс, например, из-за болезни или опоздает из-за пробок. В «Победе» подсчитывали, что рейсы «регулярно» пропускают до 4% клиентов.#nordwind #новости
30к это конечно жестко … надо было рублей на 500 оштрафовать, а если оплатить в течении двух недель, то 250р …
Какой гигантский штраф.
Надеюсь компания не обанкротится теперь.
Вот вам и овербукинг. Но штраф штрафом, а у пассажиров останутся негативные впечатления. Отзывов думаю напишут. Сами себе репутацию подпортили.
Мало кто смотрит отзывы на об авиакомпании, в 90% случаев люди берут то что удобнее (по времени и аэропорту вылета) и дешевле.
Это все же ненамеренный овербукинг
Да чего им эти 30к₽…
По техническим причинам Nordwind пришлось заменить первый самолёт на судно с меньшей вместимостью. В итоге 22 человека оказались вынуждены лететь в Сочи другими рейсами.- ну тут можно понять,лучше полететь другим рейсом,чем на тот свет,если им новые билеты оплатили конечно