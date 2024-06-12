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Полина Лааксо
Право

Nordwind оштрафовали на 30 тысяч рублей за отказ принять на рейс пассажиров с билетами

Улететь не смогли 22 человека.

  • Авиакомпанию признали виновной по ч.1 ст.14.4 КоАП (оказание услуг, не соответствующих требованиям правовых актов) после проверки, которую провела Камская транспортная прокуратура. Внимание на решение обратило издание Tourdom.
  • Инцидент произошёл в апреле 2024 года — при вылете в Сочи из Нижнекамска. По техническим причинам Nordwind пришлось заменить первый самолёт на судно с меньшей вместимостью. В итоге 22 человека оказались вынуждены лететь в Сочи другими рейсами.
Источник фото: «<a href="https://www.rbc.ru/society/28/05/2019/5cecf7569a7947ae40d653fc" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">РИА Новости</a>»
Источник фото: «РИА Новости»
  • Осенью 2023 года и зимой 2024-го прокуратура оштрафовала за овербукинг S7 — в сумме на 90 тысяч рублей за три случая. В феврале аналогичный штраф выписали и «Победе».
  • Овербукинг — ситуация, при которой авиаперевозчик продаёт билетов больше, чем мест в салоне. Причины бывают разные: внеплановая замена самолёта или расчёт на то, что часть пассажиров не придёт на рейс, например, из-за болезни или опоздает из-за пробок. В «Победе» подсчитывали, что рейсы «регулярно» пропускают до 4% клиентов.

#nordwind #новости

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14 комментариев
rikitiki1855

30к это конечно жестко … надо было рублей на 500 оштрафовать, а если оплатить в течении двух недель, то 250р …

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Chil

Какой гигантский штраф.
Надеюсь компания не обанкротится теперь.

4
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Денис Смолянинов

Вот вам и овербукинг. Но штраф штрафом, а у пассажиров останутся негативные впечатления. Отзывов думаю напишут. Сами себе репутацию подпортили.

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Alexey

Мало кто смотрит отзывы на об авиакомпании, в 90% случаев люди берут то что удобнее (по времени и аэропорту вылета) и дешевле.

6
1
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Mike Wozowoy

Это все же ненамеренный овербукинг

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Трансгендолёт

Да чего им эти 30к₽…

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Юрий Молькин

По техническим причинам Nordwind пришлось заменить первый самолёт на судно с меньшей вместимостью. В итоге 22 человека оказались вынуждены лететь в Сочи другими рейсами.- ну тут можно понять,лучше полететь другим рейсом,чем на тот свет,если им новые билеты оплатили конечно

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