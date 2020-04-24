В конце 2019 года интернет-холдинг предъявил претензии компании nginx, созданной бывшим сотрудником Rambler.

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Rambler Group готовит документ, который будет разграничивать права на интеллектуальную собственность компании и сотрудников, рассказал источник «Хабра» в интернет-холдинге. Это подтвердил источник vc.ru, слышавший об обсуждениях вокруг документа.

В Rambler Group подтвердили vc.ru разработку документа. В компании уточнили, что его готовят несколько департаментов интернет-холдинга, в том числе около 20 технических руководителей, правовой департамент и департамент по работе с персоналом и внутренним сервисам.

«Цель разработки документа — формализовать, зафиксировать и разграничить между разработчиком/автором и компанией права и ответственность. Это поможет в дальнейшем избежать конфликта интересов при возникновения спорных ситуаций между сотрудником и компанией», — добавили в Rambler Group.

Документ должен помочь разграничить права при возникновении споров о служебных произведениях и правах компании на них, подтверждает собеседник vc.ru. Также документ должен описать, какие продукты относятся к собственности компаний и под какой лицензией их можно публиковать, может ли компания получить права на разработанное сотрудником в свободное от работы время ПО и как именно, а также как можно поощрить сотрудника за такую разработку.

Из внутренних документов Rambler Group «Хабр»

В конце 2019 года Rambler Group заявила о нарушении её эксклюзивных прав на веб-сервер с открытым исходным кодом nginx. В компании утверждали, что права на технологию принадлежат ей, поскольку сооснователь компании-разработчика Игорь Сысоев создавал nginx во время работы в Rambler в начале 2000-х годов.

Против nginx было заведено уголовное дело, права на предъявление претензий Rambler Group передала Lynwood Investments. В защиту nginx, в частности, выступили «Яндекс», Mail.ru Group, бывшие руководители Rambler и другие.