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оказалась нейронной сетью
В конце 2019 года интернет-холдинг предъявил претензии компании nginx, созданной бывшим сотрудником Rambler.
Rambler Group готовит документ, который будет разграничивать права на интеллектуальную собственность компании и сотрудников, рассказал источник «Хабра» в интернет-холдинге. Это подтвердил источник vc.ru, слышавший об обсуждениях вокруг документа.
В Rambler Group подтвердили vc.ru разработку документа. В компании уточнили, что его готовят несколько департаментов интернет-холдинга, в том числе около 20 технических руководителей, правовой департамент и департамент по работе с персоналом и внутренним сервисам.
«Цель разработки документа — формализовать, зафиксировать и разграничить между разработчиком/автором и компанией права и ответственность. Это поможет в дальнейшем избежать конфликта интересов при возникновения спорных ситуаций между сотрудником и компанией», — добавили в Rambler Group.
Документ должен помочь разграничить права при возникновении споров о служебных произведениях и правах компании на них, подтверждает собеседник vc.ru. Также документ должен описать, какие продукты относятся к собственности компаний и под какой лицензией их можно публиковать, может ли компания получить права на разработанное сотрудником в свободное от работы время ПО и как именно, а также как можно поощрить сотрудника за такую разработку.
В конце 2019 года Rambler Group заявила о нарушении её эксклюзивных прав на веб-сервер с открытым исходным кодом nginx. В компании утверждали, что права на технологию принадлежат ей, поскольку сооснователь компании-разработчика Игорь Сысоев создавал nginx во время работы в Rambler в начале 2000-х годов.
Против nginx было заведено уголовное дело, права на предъявление претензий Rambler Group передала Lynwood Investments. В защиту nginx, в частности, выступили «Яндекс», Mail.ru Group, бывшие руководители Rambler и другие.
После освещения конфликта в СМИ совет директоров Rambler Group по инициативе «Сбербанка» (ему принадлежит 46% интернет-бизнеса холдинга) потребовал добиться прекращения уголовного дела против nginx, а также расторгнуть договор с Lynwood Investments. 24 апреля 2020 года Rambler Group отчиталась о выполнении требований.
В ожидании нового nginx...
Да Рамблер - теперь такая же специальная конюшня для прогеров, как ЦСКА для спортсменов.
Перенимают богатый зарубежный опыт отжатия интеллектуальной собственности.
Этот документ называется "Трудовой договор" с пунктом о отчуждении результатов труда. Должен сопровождаться техническими заданиями, а иначе нещитово
Комментарий удален
Суть договора Рамблера повторит знаменитую формулу директора Интела: "Уволитесь из компании, чтобы создать свой стартап - засужу и обанкрочу".
В штатах такое возможно с точки зрения трудового законодательства, и основавших стартапы бывших сотрудников большая и богатая компания может показательно несколько раз задавить дорогими юристами. В России трудовой закон защищает хорошо, зато можно задёшево наехать ОМОНом.
В сухом остатке, это - запугивание. Сотрудник должен из страха перед расправой просить соизволения начальника дать ход своей идее внутри компании. Это чуждо самой природе инноваций, но зато не чуждо простой человеческой зависти к чужому успеху.
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