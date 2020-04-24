Министерства составляют списки тех, кто наиболее пострадал от пандемии, — так компании смогут рассчитывать на господдержку.

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Правительственная комиссия утвердила отраслевой список системообразующих организаций, подготовленный Минкультом. В него вошли 24 компании из кинематографической сферы и две организации, которые отвечают за сохранение объектов культурного наследия.

В списке:

Сеть кинотеатров «Каро фильм».

Сеть кинотеатров «Киномакс».

Сеть кинотеатров «Синема парк».

«Кинокомпания СТВ» (фильмы «Война», «Брат», «Бумер» и другие).

«Студия Тритэ» Никиты Михалкова.



Кинокомпания «Базелевс» («Ёлки», «Самый лучший день» и другие).



«Арт пикчерс студия» («Спутник», «Лёд», «Селфи», «Сталинград» и другие).



«Смешарики».



«Мосфильм».



«Ленфильм» и другие.

Минкульт пообещал, что будет дополнять перечень новыми организациями.

Участники списка могут рассчитывать на господдержку: льготные кредиты, государственные гарантии, в отношении них не действует мораторий на банкротство.

С марта 2020 года в регионах России установлен запрет на посещение общественных мест из-за пандемии коронавируса. Работа кинотеатров была приостановлена.