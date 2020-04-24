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Галина Мубаракшина
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Минкульт включил киносети «Синема парк», «Киномакс» и других участников отрасли в список системообразующих компаний Материал редакции

Министерства составляют списки тех, кто наиболее пострадал от пандемии, — так компании смогут рассчитывать на господдержку.

3 комментария
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Правительственная комиссия утвердила отраслевой список системообразующих организаций, подготовленный Минкультом. В него вошли 24 компании из кинематографической сферы и две организации, которые отвечают за сохранение объектов культурного наследия.

В списке:

  • Сеть кинотеатров «Каро фильм».
  • Сеть кинотеатров «Киномакс».
  • Сеть кинотеатров «Синема парк».
  • «Кинокомпания СТВ» (фильмы «Война», «Брат», «Бумер» и другие).
  • «Студия Тритэ» Никиты Михалкова.
  • Кинокомпания «Базелевс» («Ёлки», «Самый лучший день» и другие).
  • «Арт пикчерс студия» («Спутник», «Лёд», «Селфи», «Сталинград» и другие).
  • «Смешарики».
  • «Мосфильм».
  • «Ленфильм» и другие.

Минкульт пообещал, что будет дополнять перечень новыми организациями.

Участники списка могут рассчитывать на господдержку: льготные кредиты, государственные гарантии, в отношении них не действует мораторий на банкротство.

С марта 2020 года в регионах России установлен запрет на посещение общественных мест из-за пандемии коронавируса. Работа кинотеатров была приостановлена.

В начале апреля правительство опубликовало единый список системообразующих компаний, включающий свыше 600 организаций разных сфер. Список критиковали представители бизнеса из-за непрозрачности критериев включения в него. Позже премьер-министр Михаил Мишустин посоветовал составлять списки по отраслям, чем занялись профильные министерства.

#новость #кинотеатры #бизнеснакарантине

Галина Мубаракшина
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3 комментария
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Полет Нормальный

3

«Студия Тритэ» Никиты Михалкова.
все ясно

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Michael Shramko

2

Еще бы их обязали в кинозалах химсистку проперженных сидений делать и фильтры на кондиционерах менять зотя бы раз в квартал!

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Полет Нормальный

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Как кинотеатр может быть системообразующим?
Почему киностудии пострадали, народ активно потребляет их контент онлайн.

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