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Министерства составляют списки тех, кто наиболее пострадал от пандемии, — так компании смогут рассчитывать на господдержку.
Правительственная комиссия утвердила отраслевой список системообразующих организаций, подготовленный Минкультом. В него вошли 24 компании из кинематографической сферы и две организации, которые отвечают за сохранение объектов культурного наследия.
В списке:
Минкульт пообещал, что будет дополнять перечень новыми организациями.
Участники списка могут рассчитывать на господдержку: льготные кредиты, государственные гарантии, в отношении них не действует мораторий на банкротство.
С марта 2020 года в регионах России установлен запрет на посещение общественных мест из-за пандемии коронавируса. Работа кинотеатров была приостановлена.
В начале апреля правительство опубликовало единый список системообразующих компаний, включающий свыше 600 организаций разных сфер. Список критиковали представители бизнеса из-за непрозрачности критериев включения в него. Позже премьер-министр Михаил Мишустин посоветовал составлять списки по отраслям, чем занялись профильные министерства.
Еще бы их обязали в кинозалах химсистку проперженных сидений делать и фильтры на кондиционерах менять зотя бы раз в квартал!
Как кинотеатр может быть системообразующим?
Почему киностудии пострадали, народ активно потребляет их контент онлайн.
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