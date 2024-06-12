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Полина Лааксо
Право

Минфин США ввёл санкции против Мосбиржи, НРД, Национального клирингового центра, банка «Точка», «Синара — Транспортные машины» и других

Мосбиржа из-за этого остановит торги долларом и евро.

  • Американское ведомство потребовало свернуть операции с Мосбиржей, Национальным расчётным депозитарием (НРД) и Национальным клиринговым центром до 13 августа 2024 года.
  • Полный список физлиц и юрлиц, попавших под новые санкции, опубликован на сайте Минфина США. В нём, помимо прочих, числятся «Банковские инновационные системы», Центральный научно-исследовательский институт робототехники и технической кибернетики, производитель беспилотников «Геоскан».
  • Также — дистрибьютор полупроводниковой продукции Microchip Design Partner, поставщик электротехнических комплектующих «Элекком Логистик», научно-производственное предприятие «Инжект», которое занимается разработкой микроэлектронных лазерных технологий.
  • Попали под санкции и «Гознак», «Газпром Инвест», «Газпроммаш», страховая компания «Согаз», проектировщик и строитель морской инфраструктуры «Морстрой», разработчик керамических 3D-модулей «Спецэлектронсистемы», производитель электронных компонентов «Протон-Импульс», грузовая компания «Биртранс», производитель и поставщик астрокуполов «Астрокупол».
  • Вторичные ограничения ввели против ИТ-компании Sitronics, а ещё регуляторы обновили данные по «Сберу», ВТБ и ПСБ, добавив в санкционный список их филиалы в Индии и Китае.
Источник фото: «<a href="https://ria.ru/20240213/mosbirzha-1927097520.html" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">РИА Новости</a>»
Источник фото: «РИА Новости»
  • Включение в SDN-лист сопровождается заморозкой активов в США, запретом для американских граждан и компаний на работу с подсанкционным лицом и изоляцией от долларовой системы.

#новости #санкции #сша

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1
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151 комментарий
Частный инвестор

Это конец. Просто жесть. Когда это ждали в феврале, этого не было, а как праздник, тишина и никаких предупреждений, так ввели такую жесть. Завтра будет черный четверг на финансовом рынке и мощный обвал. Вот как праздник, так обязательно в такой выходной день что-то плохое случится на рынке. Почему-то в обычный день эти санкции ввести нельзя было.

8
1
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Поздравили получается

22
1
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Мимо проходивший

В чем конец заключается, я просто не очень в теме?

1
1
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holydel

Темнейший говорит, что санкции нам на пользу. Получается, акции Точки наоборот должны взлететь.

2
1
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Serg

наврятли завтра будут открыты торги

1
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Борис

Так это у вас выходной, а у них разгар рабочей недели.

1
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Genio Genio

Все уже было, поэтому быть уже нечему

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