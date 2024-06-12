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Полина Лааксо
Право

США запретят оказывать России ряд ИТ-услуг, связанных с ПО для корпоративного управления и проектирования

Минфин подчеркнул: меры направлены против российского военно-промышленного комплекса, а не простых граждан.

  • Новые указы запрещают поставлять «любому лицу в России» консультационные и проектировочные ИТ-услуги, «услуги ИТ-поддержки и облачные услуги» для ПО, которое используют для корпоративного управления (или управления предприятием — в зависимости от контекста), проектирования и производства.
  • Запрет вступит в силу 12 сентября 2024 года. Списка с примерами ПО, на которое он распространится, нет. Будут ли разработчики и поставщики перестраховываться и отказывать в услугах даже неподсанкционным физлицам, раз в тексте говорится про «любые лица в России», пока неясно.
  • Автор канала «ЗаТелеком» Михаил Климарев (Росфинмониторинг внёс его в список террористов и экстремистов) заключил, что условные Google Docs, сервисы для обхода блокировок, root-сервера и DNS под запрет не попадают. Он должен касаться только b2b-продуктов — вроде систем планирования ресурсов (ERP) или автоматизированного проектирования (САПР).
  • Эксперты, опрошенные «РИА Новостями», тоже указали на то, что мера, исходя из документа, направлена против предприятий, а не любых частных лиц.
Источник фото: «РИА Новости»
Источник фото: «РИА Новости»
  • 12 июня 2024 года США ввели блокирующие санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра, Национального расчётного депозитария, банка «Точка», «Синара — Транспортные машины», Центрального научно-исследовательского института робототехники и технической кибернетики, производителя беспилотников «Геоскан» и других компаний.

#новости #санкции #сша

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50 комментариев
Super 72

США плевать на простых русских, за них некому там заступиться. За палестинцев есть кому, за армян есть, за китайцев, индусов итд, а у русских и диаспоры то нет, а та что есть обычно призывает обеспечить оставшимся больше страданий.

12
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Капитан Оче Видность

Простым русским плевать на простых русских. Плевать на тех, кого сажают и преследуют за мнение. Плевать на тех, кого отправляют воевать. Плевать на белгородцев. Не плевать только на себя. Возмущает, что будет неудобно или дорого или недоступно себе. Разделили на отлично.

22
1
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Giraffe

русские как-то редко объединяются за рубежом, это правда

2
1
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Allestor Klei

Ну как в том анекдоте про котел в аду. Свои, имея в руках власть что тут, что там (всякие Гуриевы например) всегда делали только хуже

1
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Fallen-117

Не рассказывайте сказки.
Кто там за палестинцев заступается? Только выражают озабоченности и посылают гуманитарку, а мирное население как гибло сотнями ежедневно, так и гибнет от ежедневных бомбёжек. Да и палестинские заложники (в т.ч. дети и женщины) годами сидят в израильских тюрьмах без предъявления обвинений.
Канада продолжает подогревать индийское движение сепаратистов Халистана. Перед зданием посольства в Индии в Ванкувере сожгли индийские и российские флаги. Требовали убить главу Индии Моди. Эти сепаратисты гордо носят флаги США на своих спинах.
Китай станет новым рекордсменом по санкциям.
За армян тоже никто не заступается и это они сами понимают - не просто так идут протесты против Пашиняна.

1
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Андрей Комягин

Неужели кто то до сих пор пользовался их консалтингом и услугами по проектированию? Жесть же. А покупать древнее проприетарное легаси в 2024 году - это чистая авантюра и слабоумие.

2
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Комментарий года

Ну, только выиграли получается, да? 😏

9
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