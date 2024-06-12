США запретят оказывать России ряд ИТ-услуг, связанных с ПО для корпоративного управления и проектирования

Минфин подчеркнул: меры направлены против российского военно-промышленного комплекса, а не простых граждан.Новые указы запрещают поставлять «любому лицу в России» консультационные и проектировочные ИТ-услуги, «услуги ИТ-поддержки и облачные услуги» для ПО, которое используют для корпоративного управления (или управления предприятием — в зависимости от контекста), проектирования и производства.Запрет вступит в силу 12 сентября 2024 года. Списка с примерами ПО, на которое он распространится, нет. Будут ли разработчики и поставщики перестраховываться и отказывать в услугах даже неподсанкционным физлицам, раз в тексте говорится про «любые лица в России», пока неясно.Автор канала «ЗаТелеком» Михаил Климарев (Росфинмониторинг внёс его в список террористов и экстремистов) заключил, что условные Google Docs, сервисы для обхода блокировок, root-сервера и DNS под запрет не попадают. Он должен касаться только b2b-продуктов — вроде систем планирования ресурсов (ERP) или автоматизированного проектирования (САПР).Эксперты, опрошенные «РИА Новостями», тоже указали на то, что мера, исходя из документа, направлена против предприятий, а не любых частных лиц.Источник фото: «РИА Новости»12 июня 2024 года США ввели блокирующие санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра, Национального расчётного депозитария, банка «Точка», «Синара — Транспортные машины», Центрального научно-исследовательского института робототехники и технической кибернетики, производителя беспилотников «Геоскан» и других компаний.#новости #санкции #сша
США плевать на простых русских, за них некому там заступиться. За палестинцев есть кому, за армян есть, за китайцев, индусов итд, а у русских и диаспоры то нет, а та что есть обычно призывает обеспечить оставшимся больше страданий.
Простым русским плевать на простых русских. Плевать на тех, кого сажают и преследуют за мнение. Плевать на тех, кого отправляют воевать. Плевать на белгородцев. Не плевать только на себя. Возмущает, что будет неудобно или дорого или недоступно себе. Разделили на отлично.
русские как-то редко объединяются за рубежом, это правда
Ну как в том анекдоте про котел в аду. Свои, имея в руках власть что тут, что там (всякие Гуриевы например) всегда делали только хуже
Не рассказывайте сказки.
Кто там за палестинцев заступается? Только выражают озабоченности и посылают гуманитарку, а мирное население как гибло сотнями ежедневно, так и гибнет от ежедневных бомбёжек. Да и палестинские заложники (в т.ч. дети и женщины) годами сидят в израильских тюрьмах без предъявления обвинений.
Канада продолжает подогревать индийское движение сепаратистов Халистана. Перед зданием посольства в Индии в Ванкувере сожгли индийские и российские флаги. Требовали убить главу Индии Моди. Эти сепаратисты гордо носят флаги США на своих спинах.
Китай станет новым рекордсменом по санкциям.
За армян тоже никто не заступается и это они сами понимают - не просто так идут протесты против Пашиняна.
Неужели кто то до сих пор пользовался их консалтингом и услугами по проектированию? Жесть же. А покупать древнее проприетарное легаси в 2024 году - это чистая авантюра и слабоумие.
Ну, только выиграли получается, да? 😏