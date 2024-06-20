Суд в Москве отправил под домашний арест гендиректора «Кухни на районе» и ещё двух человек по делу о массовом отравлении

По данным Роспотребнадзора, пострадавшие ели «салат лобио из фасоли», после чего попали в больницы с подозрением на ботулизм.Замоскворецкий суд Москвы отправил до 15 августа 2024 года под домашний арест гендиректора ООО «Локалкитчен» (работает под брендом «Кухня на районе») Антона Лозина. Суд также установил на этот период «определённые запреты».До той же даты под домашним арестом — коммерческий директор ООО «Савон-К» Владимир Шин и руководитель отдела качества «Локалкитчен» Елена Машкова. Повару «Савон-К» Кариму Норматову суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.Лозин, Машкова и Норматов обвиняются по п.«а» ч.2 ст.238 УК (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Шин — по той же статье и по п.«б» ч.2 ст.322.1 УК (организация незаконной миграции).По версии следствия, фигуранты «по предварительному сговору, нарушая требования безопасности», изготовили не менее 2336 порций «Лобио», которые упаковали в индивидуальные вакуумные упаковки и сбыли через сервис «Самокат» «неограниченному кругу лиц». В результате более 120 человек попали в больницы Москвы и других регионов с симптомами ботулизма.О первых случаях подозрения на ботулизм СМИ и Telegram-каналы сообщили 15 июня 2024 года.Тогда они писали, что пострадавшие ели консервированный тунец и лобио из доставки. В течение нескольких дней случаи зафиксировали в Москве и Подмосковье, Нижегородской области и Татарстане.По данным Роспотребнадзора, причиной заражения ботулизмом стал «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке». Основные изготовители — «Локалкитчен» и «Савон-К».После в «Кухне на районе» заявили РБК, что в сообщении ведомства речь идёт о поставщике консервированной фасоли «Савон-К». В компании заверили, что в случайную проверку самого сервиса фасоль не попала, а «документация и внешний вид продукта не вызывали подозрений». «Кухня на районе» временно приостановила работу.18 и 19 июня 2024 года Следственный комитет сообщил о задержании гендиректора «Кухни на районе» Антона Лозина, руководителя отдела качества компании Елену Машкову и гендиректора «Савон-К» Владимира Шина, а также повара последней Карима Норматова.#новости
«по предварительному сговору, нарушая требования безопасности», изготовили не менее 2336 порций «Лобио».
Вот так будет выглядеть любой бизнес в глазах следователя.
Добавят для веса "имея преступный умысел", и в путь.
сговор был по всей видимости, контроль качества обложался на обоих сторонах
Не ну тут на качество и безопасность положили со всех сторон, что можно уже и сговором считать.
Так при чем он, он должен лично фасоль пробовать которая им пришла? Как это вообще работает
Он ответственное лицо. Поэтому и отвечает. А как иначе?
Когда у Boeing случился ряд инцидентов, оттуда ушел директор, хотя лично он самолеты не собирал.
А вообще правильно. Надо приучать москвичей нормальной домашне приготовленной пищей питаться, а то зажрались. В кухни на районе крайне посредственная еда
И пусть еле курьеров проверяют, там все нелегалы, гоняют сбивают пешеходов, выбивают из рук айфоны
Проверка качества не обязательно про "пробовать".
Признаки ботулизма в консервах: вздутая крышка (вина этого газы – продукт жизнедеятельности бактерий); помутнение в банке; пузырьки, пена; плесень.