В Госдуму внесли законопроект о покупке SIM-карт иностранцами в офисах оператора и с помощью биометрии

Документы, удостоверяющие личность, предъявляемые иностранцами при заключении договоров на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи, зачастую не содержат информации, изложенной на русском языке, не соответствуют привычной для работников операторов связи или лиц, уполномоченных от их имени заключать договоры, форме российских паспортов.
Это в значительной мере усложняет, а иногда не позволяет корректно идентифицировать иностранцев в пунктах заключения договоров и при заключении договоров в сети «Интернет». Такая ситуация создает предпосылки к незаконной деятельности с использованием абонентских номеров, оформленных на иностранцев.
Всмысле только биометрия? А чип вшивать кто будет со сведениями о прививках😡
Как Армения?
Каким-то дебилизмом занимаются.
Интересно, а туристов из большого брата тоже заставят так покупать?
Туристов, ездящих в 2024 в такие страны как РФ, Иран, Афганистан, Венесуэла, Сирия, Туркменистан, Эритрея etc, едва ли смутит именно сбор биометрии 🤣
Как раз это очевидно ради чего. Чтобы был лучший контроль за жителями братских республик советских
Ребят, иностранцам уже легче без связи походить😂
почему, роуминг еще есть ;)