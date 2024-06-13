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Евгения Евсеева
Право

В Госдуму внесли законопроект о покупке SIM-карт иностранцами в офисах оператора и с помощью биометрии

А в договоры в обязательном порядке придётся включать IMEI устройства.

  • Законопроект с поправками в закон «О связи» внесли депутаты Антон Горелкин и Василий Пискарев.
  • Согласно пояснительной записке, иностранцы смогут покупать SIM-карты только при личном посещении офиса оператора и обязательном подтверждении личности с помощью биометрии из Единой биометрической системы. Дипломаты и представители международных организаций смогут пройти идентификацию только по паспорту.
  • В договоре будет указан IMEI-код устройства — чтобы SIM-карту можно было использовать только с ним. На одного человека можно зарегистрировать не больше десяти номеров.

Документы, удостоверяющие личность, предъявляемые иностранцами при заключении договоров на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи, зачастую не содержат информации, изложенной на русском языке, не соответствуют привычной для работников операторов связи или лиц, уполномоченных от их имени заключать договоры, форме российских паспортов.

Это в значительной мере усложняет, а иногда не позволяет корректно идентифицировать иностранцев в пунктах заключения договоров и при заключении договоров в сети «Интернет». Такая ситуация создает предпосылки к незаконной деятельности с использованием абонентских номеров, оформленных на иностранцев.
пояснительная записка
  • Все уже заключённые договоры операторам нужно будет перезаключить по новым правилам не позже 1 марта 2025 года. Если это не получится сделать — договоры об услугах прекратят.
  • Также законопроект предусматривает, что пользователи в случае заключения нового договора будут получать уведомление о зарегистрированных на них номерах. Как уточняет Горелкин, специальный раздел появится в профиле на Госуслугах: в нём можно будет посмотреть все свои оформленные номера. Там же появится возможность прекратить обслуживание неиспользуемого номера.
  • В начале апреля 2024 года «Ведомости» писали, что Минцифры предложило обязать мигрантов регистрироваться на Госуслугах перед покупкой SIM-карт российских операторов. Позже ведомство опубликовало поправки, а затем предложило штрафы за нарушение новых правил продажи — от 100 тысяч до 2 млн рублей.
  • В мае источники «Коммерсанта» рассказали, что ФСБ и Минцифры рассматривают три варианта ужесточения правил продаж SIM-карт: покупку по биометрии, только в салонах операторов, МФЦ и отделениях «Почты России» или с помощью приложения «Госключ».

#новости #simкарты

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25
25 комментариев
Delphian Oracle

Всмысле только биометрия? А чип вшивать кто будет со сведениями о прививках😡

8
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Дизайняга

Как Армения?

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Фоксик

Каким-то дебилизмом занимаются.
Интересно, а туристов из большого брата тоже заставят так покупать?

5
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Пес Дюк

Туристов, ездящих в 2024 в такие страны как РФ, Иран, Афганистан, Венесуэла, Сирия, Туркменистан, Эритрея etc, едва ли смутит именно сбор биометрии 🤣

1
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Дизайняга

Как раз это очевидно ради чего. Чтобы был лучший контроль за жителями братских республик советских

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Дмитрий Астахов

Ребят, иностранцам уже легче без связи походить😂

3
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nambavan

почему, роуминг еще есть ;)

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