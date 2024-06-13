В Госдуму внесли законопроект о покупке SIM-карт иностранцами в офисах оператора и с помощью биометрии

Документы, удостоверяющие личность, предъявляемые иностранцами при заключении договоров на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи, зачастую не содержат информации, изложенной на русском языке, не соответствуют привычной для работников операторов связи или лиц, уполномоченных от их имени заключать договоры, форме российских паспортов.

Это в значительной мере усложняет, а иногда не позволяет корректно идентифицировать иностранцев в пунктах заключения договоров и при заключении договоров в сети «Интернет». Такая ситуация создает предпосылки к незаконной деятельности с использованием абонентских номеров, оформленных на иностранцев.