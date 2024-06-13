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Евгения Евсеева
Право

Канада ввела санкции против «Победы» и нового главы Минпромторга

Под ограничения попала и Российская национальная перестраховочная компания.

  • Канада ввела санкции против 11 физлиц и 16 юрлиц. Среди попавших в список — новый глава Минпромторга Антон Алиханов, основатель Life News Арам Габрелянов, член Общественной палаты Екатерина Мизулина.
  • Также под ограничения попали авиакомпания «Победа» (уже под санкциями США), Российская национальная перестраховочная компания (под санкциями США, ЕС и Великобритании), «Российская газета», АО «Электроагрегат», АО «Электроавтоматика».
  • Санкции Канады, «введённые по абсолютно формальному признаку», никак не повлияют на работу министра, сообщил РБК официальный представитель Алиханова.

#новости #санкции

5
3
18
18 комментариев
RK

Санкции против Мерзулиной как отдельный виндфол источник допамина

10
1
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Андрей

Почему она там еще не лет 10 как

3
1
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Вадим Д.

Не перестраховались перестраховочники-то.

И как же канадцы теперь без Победы? Вся Победа снова наша?

3
1
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кiт

Им будет очень тяжело.

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Л Г

Теперь Победа не полетит в канаду ? 😥😥😓

2
1
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кiт

Нам будет сложно это пережить, но мы попробуем.

2
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Станислав Кочергин

Какая жалость.

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