Канада ввела санкции против «Победы» и нового главы Минпромторга

Под ограничения попала и Российская национальная перестраховочная компания.Канада ввела санкции против 11 физлиц и 16 юрлиц. Среди попавших в список — новый глава Минпромторга Антон Алиханов, основатель Life News Арам Габрелянов, член Общественной палаты Екатерина Мизулина.Также под ограничения попали авиакомпания «Победа» (уже под санкциями США), Российская национальная перестраховочная компания (под санкциями США, ЕС и Великобритании), «Российская газета», АО «Электроагрегат», АО «Электроавтоматика».Санкции Канады, «введённые по абсолютно формальному признаку», никак не повлияют на работу министра, сообщил РБК официальный представитель Алиханова.#новости #санкции
Санкции против Мерзулиной как отдельный виндфол источник допамина
Почему она там еще не лет 10 как
Не перестраховались перестраховочники-то.
И как же канадцы теперь без Победы? Вся Победа снова наша?
Им будет очень тяжело.
Теперь Победа не полетит в канаду ? 😥😥😓
Нам будет сложно это пережить, но мы попробуем.
Какая жалость.