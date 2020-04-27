Ведомство направило предложения для поддержки ИТ-отрасли в правительство, говорят источники газеты.

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Минкомсвязи направило премьер-министру Михаилу Мишустину и вице-премьеру Дмитрию Чернышенко письмо со списком предлагаемых мер для поддержки ИТ-отрасли во время пандемии, сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ.

Его подлинность подтвердили сотрудники трёх компаний связи и человек, знакомый с чиновниками из аппарата правительства.

В списке ведомства 15 предложений, в том числе:

До конца 2020 года обнулить НДС на услуги, связанные с онлайн-образованием, телемедициной и доставкой продуктов.

До конца 2020 года отсрочить уплату налогов на доходы для сотрудников ИТ-компаний и отменить уплату ими страховых взносов в фонд оплаты труда.

После отсрочки ввести льготное погашение в течение трёх лет.

Снизить налог на прибыль для ИТ-компаний с 20 до 12%



Для операторов связи, которые модернизируют сети, отсрочить уплату налога на прибыль и страховые взносы до конца 2020 года и упростить процедуру ввоза радиоэлектронных средств (РЭС) и их перерегистрацию для операторов связи.

Кроме того, Минкомсвязи предложило на год приостановить действие некоторых требований «закона Яровой», в частности, разрешить не увеличивать ёмкости для записи разговоров и переписки абонентов на 15% в год.