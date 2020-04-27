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Ведомство направило предложения для поддержки ИТ-отрасли в правительство, говорят источники газеты.
Минкомсвязи направило премьер-министру Михаилу Мишустину и вице-премьеру Дмитрию Чернышенко письмо со списком предлагаемых мер для поддержки ИТ-отрасли во время пандемии, сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ.
Его подлинность подтвердили сотрудники трёх компаний связи и человек, знакомый с чиновниками из аппарата правительства.
В списке ведомства 15 предложений, в том числе:
Кроме того, Минкомсвязи предложило на год приостановить действие некоторых требований «закона Яровой», в частности, разрешить не увеличивать ёмкости для записи разговоров и переписки абонентов на 15% в год.
В середине апреля министерство обсуждало меры поддержки ИТ-компаниям с ассоциациями «Отечественный софт», «Руссофт», АПКИТ и другими. По итогам встречи ведомство подготовило предложения для правительства, среди них — отсрочка на уплату НДФЛ, разрешение снизить зарплаты сотрудникам и повышение максимального оборота для упрощённой системы налогообложения и другие.
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