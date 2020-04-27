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Лиана Липанова
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«Ведомости»: Минкомсвязи предложило снизить налог на прибыль для ИТ-компаний и дать их сотрудникам отсрочку по взносам Материал редакции

Ведомство направило предложения для поддержки ИТ-отрасли в правительство, говорят источники газеты.

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Минкомсвязи направило премьер-министру Михаилу Мишустину и вице-премьеру Дмитрию Чернышенко письмо со списком предлагаемых мер для поддержки ИТ-отрасли во время пандемии, сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ.

Его подлинность подтвердили сотрудники трёх компаний связи и человек, знакомый с чиновниками из аппарата правительства.

В списке ведомства 15 предложений, в том числе:

  • До конца 2020 года обнулить НДС на услуги, связанные с онлайн-образованием, телемедициной и доставкой продуктов.
  • До конца 2020 года отсрочить уплату налогов на доходы для сотрудников ИТ-компаний и отменить уплату ими страховых взносов в фонд оплаты труда.
  • После отсрочки ввести льготное погашение в течение трёх лет.
  • Снизить налог на прибыль для ИТ-компаний с 20 до 12%
  • Для операторов связи, которые модернизируют сети, отсрочить уплату налога на прибыль и страховые взносы до конца 2020 года и упростить процедуру ввоза радиоэлектронных средств (РЭС) и их перерегистрацию для операторов связи.

Кроме того, Минкомсвязи предложило на год приостановить действие некоторых требований «закона Яровой», в частности, разрешить не увеличивать ёмкости для записи разговоров и переписки абонентов на 15% в год.

В середине апреля министерство обсуждало меры поддержки ИТ-компаниям с ассоциациями «Отечественный софт», «Руссофт», АПКИТ и другими. По итогам встречи ведомство подготовило предложения для правительства, среди них — отсрочка на уплату НДФЛ, разрешение снизить зарплаты сотрудникам и повышение максимального оборота для упрощённой системы налогообложения и другие.

#новость #минкомсвязи

Лиана Липанова
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