Кабмин: компании смогут получить безвозмездную финансовую помощь, если их долги по налогам не превышают 3000 рублей
Материал редакции
У бизнеса часто бывает техническая задолженность по налогам и страховым взносам, пояснил Михаил Мишустин.
Правительство России уточнило параметры получения безвозмездной финансовой помощи от государства для компаний: теперь для получения субсидий долг компании не должен превышать 3000 рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Изначально предполагалось, что компании не должны иметь долгов для получения помощи.
«Мы должны исключить все барьеры, мешающие предоставлять эту помощь добросовестным предпринимателям. Для этого правительство приняло решение, что компании, которые в силу разных обстоятельств имеют зачастую техническую задолженность по налогам и страховым взносам, смогут претендовать на субсидию, если в сумме такая задолженность не превышает 3000 рублей», — пояснил Мишустин.
Он напомнил, что уже подписано постановление, которое утверждает правила предоставления безвозмездной помощи предпринимателям из перечня пострадавших отраслей на выплату зарплаты и решение других неотложных задач. Среди требований для получения помощи: компания должна сохранить 90% персонала, не находиться в процессе банкротства и другие.
Vladislav S
Кабмин, я дарю вам, бесплатно. Помощь можно получить, если:
- не менее 50 сотрудников предпенсионного возраста
- вы ни разу не просрочили штраф.
- у вас работает не менее 20 процентов инвалидов.
- компания платит налоги более трех лет
- у вас стоит отечественное ПО
- на всех ПК установлен браузер Амиго как основной.
- Вы должны быть в отраслевом списке компаний, которые не приемлют Дудя. Списки будут составлены профильными министерствами в ближайшее время
Макс ПоповVladislav
Эх под все подошёл, кроме последнего пункта 🤦🏼♂️
Владимир ШаринVladislav
Забыл упомянуть что все сотрудники зарегистрированы на сайте
Dmitry KorolevVladislav
Вроде ещё было: на 1 апреля не менее 90% сотрудников в штате.
Александр Львов
А если у компании или ИП долг по налогам больше жалких 3000р, то это предприятие недобросовестно и пусть закрывается? И денег на зарплату сотрудникам тоже не дадим.
Умеют же готовить меры поддержки населению и бизнесу, которыми хрен воспользуешься. Зато "работа идет, государство помогает" во всех СМИ.
Николай ДемидовАлександр
Там много дичи, но блин. С каких пор долги по налогам норма?
Этими тремя тысячами они закрыли именно технические задолжности, где накапало 5 рублей долга с пенями.
Вот из-за такого долга было бы дичью не получить поддержку.
А по вашему, сколько миллионов долга можно прощать?
alex twit
как обычно, полный набор ебанутых требований, соответствовать которым будет хуй целых ноль десятых
Валентин Добров
Я всё ещё не могу понять, для того, чтобы получить финансовую помощь нужно попадать в какой-то таинственный список "системообразующих" предприятий? Или на неё может рассчитывать каждый предприниматель, будь то ИП, ООО или самозанятый?
Гончик ЦымжитовВалентин
Сначала налоги оплатите, а там следующий ключ к квесту откроется.
Насчёт списков, это был чит код
Валентин ДобровГончик
Нет у меня долгов по налогам, где дверь на следующий лвл?
Николай ГрудининВалентин
это не тот сайт, тут принято обсирать и ныть)
Dmitry KorolevНиколай
А где ТОТ сайт, подскажите?
Александр Утемов
Заплати налоги, чтобы потом заплатить налоги с "безвозмездной" помощи, которой почти не добьешься. Интересненько)
Михаил Иванович
Кабмин: компании смогут получить безвозмездную финансовую помощь, если их долги по налогам не превышают 3000 рублей
Ну это прямо щедрый шаг
Роман Колмаков
Интересно, эти реально думают, что помогают бизнесу? Был опыт работы на госслужбе в сфере информатизации - практически любая глупая идея, заведомо проигрышная и неправильная, отстаивалась чиновниками с горящими глазами и дикой уверенностью в своей правоте...
Все эти списки наиболее пострадавших отраслей - такая дичь просто. У меня вот основной оквэд - оптовая торговля, но я работаю с образовательными госучреждениями, которые сейчас закрыты. Моя компания не пострадала, совсем нет)) При этом сотрудники получают зп, никого не сократили и т.д. И вместо помощи, государство поводило хуйцом под носом)
Kristian KraytРоман
Можно радоваться, что только поводило. А то и кой куда засунуть может)