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Татьяна Боброва
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Кабмин: компании смогут получить безвозмездную финансовую помощь, если их долги по налогам не превышают 3000 рублей Материал редакции

У бизнеса часто бывает техническая задолженность по налогам и страховым взносам, пояснил Михаил Мишустин.

  • Правительство России уточнило параметры получения безвозмездной финансовой помощи от государства для компаний: теперь для получения субсидий долг компании не должен превышать 3000 рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Изначально предполагалось, что компании не должны иметь долгов для получения помощи.
  • «Мы должны исключить все барьеры, мешающие предоставлять эту помощь добросовестным предпринимателям. Для этого правительство приняло решение, что компании, которые в силу разных обстоятельств имеют зачастую техническую задолженность по налогам и страховым взносам, смогут претендовать на субсидию, если в сумме такая задолженность не превышает 3000 рублей», — пояснил Мишустин.
  • Он напомнил, что уже подписано постановление, которое утверждает правила предоставления безвозмездной помощи предпринимателям из перечня пострадавших отраслей на выплату зарплаты и решение других неотложных задач. Среди требований для получения помощи: компания должна сохранить 90% персонала, не находиться в процессе банкротства и другие.
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16 комментариев
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Vladislav S

19

Кабмин, я дарю вам, бесплатно. Помощь можно получить, если: 
- не менее 50 сотрудников предпенсионного возраста
-  вы ни разу не просрочили штраф. 
-  у вас работает не менее 20 процентов инвалидов. 
-  компания платит налоги более трех лет
-  у вас стоит отечественное ПО
- на всех ПК установлен браузер Амиго как основной. 
- Вы должны быть в отраслевом списке компаний, которые не приемлют Дудя. Списки будут составлены профильными министерствами в ближайшее время
 

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Макс Попов

Vladislav
2

Эх под все подошёл, кроме последнего пункта 🤦🏼‍♂️

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Владимир Шарин

Vladislav
2

Забыл упомянуть что все сотрудники зарегистрированы на сайте

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Dmitry Korolev

Vladislav
0

Вроде ещё было: на 1 апреля не менее 90% сотрудников в штате.

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Александр Львов

3

А если у компании или ИП долг по налогам больше жалких 3000р, то это предприятие недобросовестно и пусть закрывается? И денег на зарплату сотрудникам тоже не дадим. 

Умеют же готовить меры поддержки населению и бизнесу, которыми хрен воспользуешься. Зато "работа идет, государство помогает" во всех СМИ. 

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Николай Демидов

Александр
1

Там много дичи, но блин. С каких пор долги по налогам норма? 

Этими тремя тысячами они закрыли именно технические задолжности, где накапало 5 рублей долга с пенями.
Вот из-за такого долга было бы дичью не получить поддержку.

А по вашему, сколько миллионов долга можно прощать?

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alex twit

3

как обычно, полный набор ебанутых требований, соответствовать которым будет хуй целых ноль десятых

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Валентин Добров

0

Я всё ещё не могу понять, для того, чтобы получить финансовую помощь нужно попадать в какой-то таинственный список "системообразующих" предприятий? Или на неё может рассчитывать каждый предприниматель, будь то ИП, ООО или самозанятый?

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Гончик Цымжитов

Валентин
4

Сначала налоги оплатите, а там следующий ключ к квесту откроется.

Насчёт списков, это был чит код

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Валентин Добров

Гончик
2

Нет у меня долгов по налогам, где дверь на следующий лвл?

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Николай Грудинин

Валентин
3

это не тот сайт, тут принято обсирать и ныть)

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Dmitry Korolev

Николай
3

А где ТОТ сайт, подскажите? 

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Александр Утемов

2

Заплати налоги, чтобы потом заплатить налоги с "безвозмездной" помощи, которой почти не добьешься. Интересненько)

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Михаил Иванович

1

Кабмин: компании смогут получить безвозмездную финансовую помощь, если их долги по налогам не превышают 3000 рублей

Ну это прямо щедрый шаг

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Роман Колмаков

0

Интересно, эти реально думают, что помогают бизнесу? Был опыт работы на госслужбе в сфере информатизации - практически любая глупая идея, заведомо проигрышная и неправильная, отстаивалась чиновниками с горящими глазами и дикой уверенностью в своей правоте...

Все эти списки наиболее пострадавших отраслей - такая дичь просто. У меня вот основной оквэд - оптовая торговля, но я работаю с образовательными госучреждениями, которые сейчас закрыты. Моя компания не пострадала, совсем нет)) При этом сотрудники получают зп, никого не сократили и т.д. И вместо помощи, государство поводило хуйцом под носом)

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Kristian Krayt

Роман
0

Можно радоваться, что только поводило. А то и кой куда засунуть может)

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