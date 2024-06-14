The Coca-Cola Company подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков Coca-Cola, Sprite и Fanta

Их правовая охрана может быть прекращена в 2025 году.Фото «Ведомости» На заявки американской компании в базе Роспатента обратили внимание «Ведомости». В российском подразделении не ответили на запрос газеты.Весной 2022 года The Coca-Cola Company объявила о приостановке деятельности в России. После этого дистрибьютор Coca-Cola HBC сообщил об прекращении выпуска и продажи напитков бренда в стране.В августе 2022-го российское подразделение компании сменило название на «Мултон партнерс» и стало производить напитки «Добрый», Rich и «Моя семья» — без концентратов от Coca-Cola. При этом Coca-Cola не исчезла из продажи и осталась в лидерах среди газировок со вкусом «колы» — её ввозят из Ирана, Турции, Азербайджана, Германии, Великобритании, Китая и других стран.С учётом того, что бренды Coca-Cola, Sprite и Fanta были выведены с рынка в 2022 году, их правовая охрана может быть досрочно прекращена в 2025-м, поясняют юристы. Чтобы этого не допустить, Coca-Cola поддерживает минимальный уровень заявочной активности. Другие опрошенные газетой эксперты полагают, что продление прав на товарные знаки может говорить о намерении компании в будущем вернуться в Россию.#новости #cocacola
Компания: просто регистрирует товарные знаки, чтобы их не использовали другие
Эксперты и СМИ: ВОООТТ!!!!! СМОТРИТЕ!!!! Они ВоЗВраЩаюТся!!!!
Может все таки не вернутся? У меня только внуки желудками перестали страдать. Опять начнут фосфорную кислоту жрать
Ползут на коленях, встаем все в строй шоб нам ботинки целовали
Да ну. Кого вообще волнуют товарные знаки во всеголишь каких-то там 5% мировой экономики
Набросить на вентилятор это святое
Какая то левая заокеанская страна блокирует свою местечковую валюту на российской бирже. Эксперты и медуза: Все. Иран 2.0. Назад в 90е...
Один Александр Лебедев знает истинные причины действий международной корпорации.