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Полина Лааксо
Право

ФАС оштрафовала «Яндекс» из-за рекламы услуг по написанию рефератов в «Директе»

Такие объявления запрещены законом.

  • Сумму административного штрафа антимонопольная служба (ФАС) не назвала. Для юрлиц она может доходить до 500 тысяч рублей.
  • ФАС возбудила дело после «жалобы гражданина на рекламу организации Work 5» в поисковой системе компании. Work 5 предлагала услуги по написанию рефератов, дипломных и курсовых работ.
ФАС оштрафовала «Яндекс» из-за рекламы услуг по написанию рефератов в «Директе»
  • В 2023 году регулятор возбуждал дело в отношении «Яндекса» и рекламодателя из-за баннера с рекламой лекарства «Тыквеол» в «Директе». На нём не было дисклеймера о противопоказаниях и необходимости проконсультироваться со специалистом.

#новости #фас

4
12
12 комментариев
Недопил

А за рекламу казино на видиках не хотят оштрафовать?

3
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Слава Богомолов

Кого? Дропов?

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Вадим Д.

Нейронки уже пишут рефераты лучше школьников/студентов и тех, кто им их продаёт. Так что и реклама эта не нужна.

1
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Allestor Klei

нейронки бред пишут, особенно в правовой сфере. Так что это не панацея

2
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Никита Сергеев

С нейронкой писать тоже уметь надо, учитывая тонкости антиплагиата. Я месяц назад писал, приходилось разбавлять цитированием и собственным текстом чтобы не детектил ии

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Ale K

Никогда такого не было...

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Alexandra Vavilova

Дорогу искусственному интеллекту 😂

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