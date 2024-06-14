ФАС оштрафовала «Яндекс» из-за рекламы услуг по написанию рефератов в «Директе»

Такие объявления запрещены законом. Сумму административного штрафа антимонопольная служба (ФАС) не назвала. Для юрлиц она может доходить до 500 тысяч рублей.ФАС возбудила дело после «жалобы гражданина на рекламу организации Work 5» в поисковой системе компании. Work 5 предлагала услуги по написанию рефератов, дипломных и курсовых работ.В 2023 году регулятор возбуждал дело в отношении «Яндекса» и рекламодателя из-за баннера с рекламой лекарства «Тыквеол» в «Директе». На нём не было дисклеймера о противопоказаниях и необходимости проконсультироваться со специалистом.#новости #фас
А за рекламу казино на видиках не хотят оштрафовать?
Кого? Дропов?
Нейронки уже пишут рефераты лучше школьников/студентов и тех, кто им их продаёт. Так что и реклама эта не нужна.
нейронки бред пишут, особенно в правовой сфере. Так что это не панацея
С нейронкой писать тоже уметь надо, учитывая тонкости антиплагиата. Я месяц назад писал, приходилось разбавлять цитированием и собственным текстом чтобы не детектил ии
Никогда такого не было...
Дорогу искусственному интеллекту 😂