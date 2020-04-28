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Лиана Липанова
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Совфед вернулся к обсуждению обязательной регистрации смартфонов и ноутбуков по IMEI с середины 2021 года Материал редакции

Согласно новой версии законопроекта, стоимость регистрации определит правительство, а платить придётся только за новые устройства.

79 комментариев
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Группа членов Совета Федерации предложили ввести обязательную регистрацию мобильных устройств с выходом в интернет по заводскому номеру (IMEI) с 1 июля 2021 года для импортёров, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на копию законопроекта.

Новая версия законопроекта проходит согласование в администрации президента, пишет газета со ссылкой на источники. После этого документ может быть внесён в Госдуму.

Предыдущая версия обсуждалась в январе 2019 года и должна была вступить в силу 1 февраля 2020 года в случае принятия. Предполагалось, что услуга будет стоить до 100 рублей для всех устройств — уже используемую технику необходимо зарегистрировать в течение 3-5 лет.

Согласно новой версии законопроекта, порядок и размер платы за регистрацию будет устанавливать правительство. Процедура будет платной только для новых устройств. Уже используемые на территории России на момент вступления законопроекта в силу устройства можно будет зарегистрировать бесплатно.

Зарегистрировать устройства должны будут и граждане, ввозящие технику из-за границы самостоятельно. Требование не распространяется на смартфоны и другие устройства с SIM-картами, закупленными для государственных и муниципальных нужд.

Незарегистрированное устройство или техника с заводским номером, совпадающим с другим IMEI, будет заблокирована оператором связи, пишет «Коммерсантъ». С 1 января 2024 года они смогут начать блокировать также потерянные или украденные устройства.

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79 комментариев
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Евгений Дроздов

26

Больше тотального контроля!!!

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Михаил Качалов

Евгений
2

У властей хватает механизмов для отслеживания вашей активности. Это скорее про другой контроль - хотят лучше контролировать ввоз товаров и бороться (компенсировать выпадающие доходы) с серым импортом. Слишком много стало умников покупающих телефоны напрямую в Китае, да и крупные импортеры наверняка мутят с растоможкой.

Ответить

Евгений Дроздов

Михаил
3

Может потому, что $400 за новый iPhone SE превращаются в 40000 ₽? Давно у нас доллар по 100 деревянных?

Ответить

Михаил Качалов

Евгений
3

Давно у нас доллар по 100 деревянных?

- налоги и таможенные пошлины - это не чисто российское изобретение. Так устроен Мир.

Ответить

Kot Wild

Михаил
1

Угу,только из за этих налогов,бензин у нас стоит как в Америке.....

Ответить

Alex Alen

Kot
0

дороже уже

Ответить

Михаил Качалов

Kot
0

из за этих налогов,бензин у нас

- не налогов, а акцизов и да, государство через акцизы на бензин, табак, алкоголь пополняет бюджет, не имея сил побороть серые и черные зарплаты. Механизм не рыночный, но так уж устроена наша экономика и какие то изменения здесь приведут к серьезнейшим потрясениям с трудно предсказуемым результатом. Возможно, когда нибудь бензин либерализируют, хотя на примере алкоголя (сборы за который устояли после нескольких смен социального строя) можно сделать вывод, что вряд ли. Зато это шанс для гибридов и машин на электротяге)

Ответить

Alex Alen

Михаил
0

а НДС? Хоть ты чёрный нал получай от продажи спайсов, ты один хрен попрёшься с ним в ленту/пятёрочку/кб, ты один хрен 20% от своих денег отдашь государству. 

Ответить

Михаил Качалов

Alex
0

а НДС?

- я не сотрудник Правительства РФ и слабо разбираюсь в экономике, поэтому не могу ответить компетентно, но предположу что этого мало и "денег нет, но .."

Ответить

Alexander Gess

Михаил
0

"я не сотрудник Правительства РФ и слабо разбираюсь в экономике"

Михаил, заканчивайте бред нести. 

Ответить

Sergey Ontime

Kot
0

В америке сейчас дешевле, если переводить в рубли. А если взять в основу то, что рубль обвалился в 2-3 раза, то там дешевле в 3 раза для среднего кошелька.

У нас им насрать на людей.

Ответить

Alexander Gess

Михаил
1

А что не так с серым импортом? Таможня не работает? Пункты досмотра не работают? В чем проблема с серым импортом?

По 100 рублей со 150 млн рыла получать стабильно раз в 1-3 года — хорошее занятие.

Ответить

Михаил Качалов

Alexander
0

В чем проблема с серым импортом?

- в его существовании?

Ответить

Alexander Gess

Михаил
1

"- в его существовании?"

Я вас понял, вы нам мягко намекаете на то, что государство не справляется со своими обязанностями и инструменты, которое оно создало, не работают. Поэтому, помимо неэффективной работы и потраченных впустую денег, решило дополнительно обложить налогом граждан при этом, прошу заметить, вообще не решая проблемы серого импорта? 

Ответить

Михаил Качалов

Alexand…
0

вы нам мягко намекаете

- да, хотя не понял кто такие "нам". Вроде Вы не аноним и я тоже.

Ответить

Alex Alen

Михаил
0

мб тогда это проблема таможни? Может туда ФСБ наслать? Может стоит проверку устроить? А то почему то тонны золота и миллиарды долларов наличными лежат у начальников таможен, а бороться с серым импортом должна вся страна. 

Ответить

Михаил Качалов

Alex
0

Может туда ФСБ наслать?

- Вы обратились не по адресу, не я решаю такие вопросы

Ответить

Alex Alen

Михаил
0

однако отвечаешь, как хороший, заправский чиновник.

Ответить

Михаил Качалов

Alex
0

однако отвечаешь

- не люблю "тыкалок". Сначала тыкают, потом обзываются и, как правило, не отвечают по существу а причисляют к группе заведомо неуважемых людей и начинают лить все помои накопившиеся в глубинах подсознания. Неофашизм.

Ответить

Семен Удальцов

7

Ещё один инструмент контроля за людьми. Казалось бы, куда уж боле?

Ответить

Евгений Дроздов

Семен
13

Погоди... Ошейники которые бьют током за «неправильные» мысли ещё не закупили - значит есть куда.

Ответить

Арамаис Галстян

1

Нужно придумать защиту для смартфона ,чтобы власти не могли следить за нами

Ответить

Евгений Дроздов

Арамаис
18

Эм... Власть поменять?

Ответить

Арамаис Галстян

Евгений
1

Власть скоро будет единая, ну в плане интересы у всех властей будут едины

Ответить

Sergey Ontime

Арамаис
0

Вы узнавали?

Ответить

Арамаис Галстян

Sergey
0

Могу Скинуть видео

Ответить

Роман Вяткин

Арамаис
0

Купить рации-вариант!

Ответить

Евгений Дроздов

Роман
8

С рации будет тяжело писать комментарии на VC.

Ответить

Sergey Ontime

Евгений
1

Сраца

Ответить

Месье Никита

Роман
1

Если это не дешевая lpd, то, а что-то хотя бы на уровне баофенг uv82 - ее нужно ставить на учет. 

Ответить

Арамаис Галстян

Роман
0

Реально

Ответить

С Осмыслом

Арамаис
0

смартфон

не могли следить за нами

Pick one.

Ответить

Никита Сотников

6

Такой ***нёй только сейчас и заниматься))

Ответить

Konstantin Timokhin

Никита
0

Пока все непрерывно мониторят непонятные цифры зараженных и пытаются выжить в самоизоляции, самое время принимать всякую дичь. 

Ответить

Yaroslav M

5

Идея такой инициативы определенно только психу-параноику в горячечном бреду в голову может прийти.

Ответить

Vladislav S

Yaroslav
0

То есть старику Путину.

Ответить

Алексис Второй

Vladislav
1

Он вряд ли знает что это такое. Вероятно, инициатива исходит от ФСБ, потому что так им будет работать чуть проще.

Ответить

Alex Alen

Алексис
1

экскьюз ми кому проще? Ну хорошо, соберём мы базу данных, с горем пополам (на систему сбора выделим 10 млрд рублей из бюджета) и? Вычислим всех террористов в мире? Узнаем, наконец, что ворованные айфоны тупо разбираются на запчасти, а память флешится новым загрузчиком и новой айосью, а выходить в сеть этот кусок хлама будет под имеи древней трубки, которая не выходит в сеть?

Ответить

Алексис Второй

Alex
0

Террористы тут для красного словца, как и борьба с кражами и серым ввозом.
Сейчас любой телефонный звонок или выход в интернет идентифицируются в сети оператора связи по нескольким параметрам, сказала РБК автор законопроекта. «По абонентскому номеру, по номеру сим-карты, по номеру базовой станции, которая обслуживает абонента в конкретный момент времени, и по номеру самого устройства», — сообщила она. Таким образом, IMEI записывается в сети оператора связи как один из идентификаторов звонка или входа в интернет. «Спецслужбы просто смогут эффективнее пользоваться техническими возможностями. Делая один из идентификаторов (IMEI) более достоверным, повышается достоверность всей информации​», — уточнила сенатор.

Ответить

Darya Svetikova

5

страна идиотов у власти

Ответить

Vladislav S

Darya
0

Сегодня главный идиот опять выступать будет с очередной порцией лапши на уши

Ответить

mik m

5

А перепродавать в гаи нужно ехать 🤣

Ответить

Александр Рогожников

1

 устройство или техника с заводским номером, совпадающим с другим IMEI

Как они узнают на каком устройстве настоящий номер, а на каком был изменен программно? Будут блокировать оба телефона сразу?

Ответить

mik m

Александр
7

Как как, как и все дела в ₽оссие это твои проблемы да здравствует наш суд самый гуманный суд в мире. Иди судись доказывай. Вот все проблемы с машинами которые есть угон, перебитые номера, переоформление все это будет дублироваться на телефоны

Ответить

Arthur Niazyan

2

Это всё детский сад, по сравнению с по тихо принимаемыми поправками к закону о полиции.

Ответить

Сергей Камянецкий

Arthur
0

А что там?

Ответить

Arthur Niazyan

Сергей
2

Взлом любых автомобилей, оцепление жилых домов (или района), проникновение в жильё (опять подтерлись конституцией), стрельба на поражение если просто почувствовал опасность, ну и ещё немного треша.

Ответить

Алексис Второй

Arthur
1

Мне вот это ещё нравится:

Россиян захотели обязать представляться полиции
В законопроекте, расширяющим полномочия полиции, предлагается обязать граждан представляться при…
lenta.ru
Ответить

mik m

Алексис
1

Это □издец товарищи вскрыли машину ой простите ошибочка ну ничего все по закону🤷‍♂️

Ответить

Anton Smets

Arthur
0

А разве сейчас не так?

Ответить

Alex Alen

Anton
1

так то оно так, но сограждане оухели, в прокуратуру жалуются и изредка даже выигрывают судебные споры. 

Ответить

Владислав Пучков

2

Переберешь баллов по критике властей в сети, и репостов видосов от оппозиции, и выключат телефон.
Всё отлично развивается...

Ответить

Егор Орлов

Владислав
0

Выключат это ещё лёгкий вариант на первый раз для случайно оступившихся. На второй произойдёт хлопок телефона.

Ответить

Anton Smets

Егор
1

произойдёт хлопок телефона.

Что-то я Watch Dogs вспомнил 😔

Ответить

mik m

2

Камеры на домах чиновников убрали и телефоны можно не регистрировать все для своих

Ответить

тима махотлов

2

К сожалению в России власть уходит либо вперед ногами, либо на вилах её уносят. Только Ельцин сам ушёл, и то по здоровью не вывозил уже.

Ответить

Алексис Второй

тима
0

Самое неприятное, что сейчас она закладывает фундамент гражданской войны и повышает вероятность распада страны.

Ответить

Pavel Natalia Selivanovi

0

очень актуальный и своевременный вопрос
хорошо, что есть огромный рынок серый девайсов и возможность менять этот IMEI 
update: чего минусуете? я утрирую, что в стране пи?Зд происходит, а они за IMEI взялись

Ответить

Sergei Toropov

Pavel
0

Смена IMEI никак не поможет против "белого списка IMEI" для разрешенных устройств.

Ответить

Anton Matrosov

Sergei
3

Белый список IMEI для выхода в интернет

Ответить

Andrew Freez

Sergei
0

всё так, товарищ сержант, именно! 

Ответить

Jegor Tschulkov

1

Наканецта

Ответить

Andrey Sobolev

1

И правда, самое же время

Ответить

Енрико Солано

1

Скоты, власть подонки, хотят следить за нами, мрази, в России давно пора смениться бы власти

Ответить

ЯжПрограммист

1

А мне вот кажется они специально. Ну не нельзя же быть такими по-настоящему.

Ответить

Месье Никита

ЯжПрограммист
0

Они считают, вполне заслуженно, нас скотом. А скот должен ходить с gps маячками 

Ответить

Alexander Gess

1
Ответить

Сергей Камянецкий

1

Как говорит мой знакомый - Лососните тунца

Ответить

Vladislav S

Сергей
0

это ваш знакомый скоро с большим выступлением будет по телику ?

Ответить

Станислав Кудрявцев

1

Зачем нам правители, которые только обязывают, штрафуют и запугивают?

Ответить

Nickita Prochorov

0

Перепродажа подразумевает регистрацию каждый раз? и за каждую нужно платить будет?

Ответить

Евгений Дроздов

Nickita
2

Конечно.
А потом ещё не больше 2х в одни руки сделают чтобы вы телефоны родителей/детей на себя не смогли зарегистрировать.

Ответить

Alex Alen

Nickita
0

оформляешь договор купли продажи, идёшь в ближайшее отделение роскомнадзора для переоформления, вписываешь свою фамилию в паспорт устройства, получаешь номера.

Ответить

Bezhan Nazaralizoda

0

В Таджикистане этот закон приняли но ни кто выполняет этот пункт закона потому что там ничего не понятно думаю так и будет в РФ

Привет дорогие россияне

https://m.tj.sputniknews.ru/analytics/20200413/1031060598/telefony-registraciya-imei-terrorizm-tajikistan.html

Ответить

Енрико Солано

0

Никакой свободы, тотальный контроль

Ответить

Alexey Chernoberezhskiy

0

Иностранец-турист приехавший в Россию тоже должен будет проходить данную процедуру? 

Ответить

Perviz Makhmudov

Alexey
0

Как сейчас точно не скажу, но раньше при приезде в Азербайджан телефон работал месяц, потом блок.

Ответить

Yan Purvenes

0

Пора кому во власти взять а себя отвественность и заявить об отстранении совфед. С учетом экономии уже сейчас, господа не понимают, что завтра народ пойдет к ним в их дома.
А они только новый сопособ состричить с людей бабло.

Ответить

Sergey Ontime

0

0. Они реально хотят заставить делать людей то, что им не нужно, за деньги? И даже если не сделают, деньги все равно взять штрафом?

1. Забыли написать, нафига?
И какой принцип пользы, помимо параноидального контроля граждан.

2. Игра в странное предложение и отмену?

4. Не игра, просто уже все проблемы решили? С медициной, особенно. Когда едешь по территории больницы, а там здания снесены, например. Как раз за пару месяцев до всего. Стратегическое мышление?

5. Подумали, что во время пандемии не стало видно, какие они «компетентные»?

6. Ах да, мы все равно никого не выбираем и мне сможем заменить.

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