Согласно новой версии законопроекта, стоимость регистрации определит правительство, а платить придётся только за новые устройства.

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Группа членов Совета Федерации предложили ввести обязательную регистрацию мобильных устройств с выходом в интернет по заводскому номеру (IMEI) с 1 июля 2021 года для импортёров, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на копию законопроекта.

Новая версия законопроекта проходит согласование в администрации президента, пишет газета со ссылкой на источники. После этого документ может быть внесён в Госдуму.

Предыдущая версия обсуждалась в январе 2019 года и должна была вступить в силу 1 февраля 2020 года в случае принятия. Предполагалось, что услуга будет стоить до 100 рублей для всех устройств — уже используемую технику необходимо зарегистрировать в течение 3-5 лет.

Согласно новой версии законопроекта, порядок и размер платы за регистрацию будет устанавливать правительство. Процедура будет платной только для новых устройств. Уже используемые на территории России на момент вступления законопроекта в силу устройства можно будет зарегистрировать бесплатно.

Зарегистрировать устройства должны будут и граждане, ввозящие технику из-за границы самостоятельно. Требование не распространяется на смартфоны и другие устройства с SIM-картами, закупленными для государственных и муниципальных нужд.