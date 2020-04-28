Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Согласно новой версии законопроекта, стоимость регистрации определит правительство, а платить придётся только за новые устройства.
Группа членов Совета Федерации предложили ввести обязательную регистрацию мобильных устройств с выходом в интернет по заводскому номеру (IMEI) с 1 июля 2021 года для импортёров, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на копию законопроекта.
Новая версия законопроекта проходит согласование в администрации президента, пишет газета со ссылкой на источники. После этого документ может быть внесён в Госдуму.
Предыдущая версия обсуждалась в январе 2019 года и должна была вступить в силу 1 февраля 2020 года в случае принятия. Предполагалось, что услуга будет стоить до 100 рублей для всех устройств — уже используемую технику необходимо зарегистрировать в течение 3-5 лет.
Согласно новой версии законопроекта, порядок и размер платы за регистрацию будет устанавливать правительство. Процедура будет платной только для новых устройств. Уже используемые на территории России на момент вступления законопроекта в силу устройства можно будет зарегистрировать бесплатно.
Зарегистрировать устройства должны будут и граждане, ввозящие технику из-за границы самостоятельно. Требование не распространяется на смартфоны и другие устройства с SIM-картами, закупленными для государственных и муниципальных нужд.
Незарегистрированное устройство или техника с заводским номером, совпадающим с другим IMEI, будет заблокирована оператором связи, пишет «Коммерсантъ». С 1 января 2024 года они смогут начать блокировать также потерянные или украденные устройства.
Больше тотального контроля!!!
У властей хватает механизмов для отслеживания вашей активности. Это скорее про другой контроль - хотят лучше контролировать ввоз товаров и бороться (компенсировать выпадающие доходы) с серым импортом. Слишком много стало умников покупающих телефоны напрямую в Китае, да и крупные импортеры наверняка мутят с растоможкой.
Может потому, что $400 за новый iPhone SE превращаются в 40000 ₽? Давно у нас доллар по 100 деревянных?
Давно у нас доллар по 100 деревянных?
- налоги и таможенные пошлины - это не чисто российское изобретение. Так устроен Мир.
из за этих налогов,бензин у нас
- не налогов, а акцизов и да, государство через акцизы на бензин, табак, алкоголь пополняет бюджет, не имея сил побороть серые и черные зарплаты. Механизм не рыночный, но так уж устроена наша экономика и какие то изменения здесь приведут к серьезнейшим потрясениям с трудно предсказуемым результатом. Возможно, когда нибудь бензин либерализируют, хотя на примере алкоголя (сборы за который устояли после нескольких смен социального строя) можно сделать вывод, что вряд ли. Зато это шанс для гибридов и машин на электротяге)
а НДС?
- я не сотрудник Правительства РФ и слабо разбираюсь в экономике, поэтому не могу ответить компетентно, но предположу что этого мало и "денег нет, но .."
"я не сотрудник Правительства РФ и слабо разбираюсь в экономике"
Михаил, заканчивайте бред нести.
В америке сейчас дешевле, если переводить в рубли. А если взять в основу то, что рубль обвалился в 2-3 раза, то там дешевле в 3 раза для среднего кошелька.
У нас им насрать на людей.
А что не так с серым импортом? Таможня не работает? Пункты досмотра не работают? В чем проблема с серым импортом?
По 100 рублей со 150 млн рыла получать стабильно раз в 1-3 года — хорошее занятие.
В чем проблема с серым импортом?
- в его существовании?
"- в его существовании?"
Я вас понял, вы нам мягко намекаете на то, что государство не справляется со своими обязанностями и инструменты, которое оно создало, не работают. Поэтому, помимо неэффективной работы и потраченных впустую денег, решило дополнительно обложить налогом граждан при этом, прошу заметить, вообще не решая проблемы серого импорта?
вы нам мягко намекаете
- да, хотя не понял кто такие "нам". Вроде Вы не аноним и я тоже.
Может туда ФСБ наслать?
- Вы обратились не по адресу, не я решаю такие вопросы
однако отвечаешь
- не люблю "тыкалок". Сначала тыкают, потом обзываются и, как правило, не отвечают по существу а причисляют к группе заведомо неуважемых людей и начинают лить все помои накопившиеся в глубинах подсознания. Неофашизм.
Ещё один инструмент контроля за людьми. Казалось бы, куда уж боле?
Погоди... Ошейники которые бьют током за «неправильные» мысли ещё не закупили - значит есть куда.
Нужно придумать защиту для смартфона ,чтобы власти не могли следить за нами
Эм... Власть поменять?
Власть скоро будет единая, ну в плане интересы у всех властей будут едины
Купить рации-вариант!
С рации будет тяжело писать комментарии на VC.
Если это не дешевая lpd, то, а что-то хотя бы на уровне баофенг uv82 - ее нужно ставить на учет.
Такой ***нёй только сейчас и заниматься))
Пока все непрерывно мониторят непонятные цифры зараженных и пытаются выжить в самоизоляции, самое время принимать всякую дичь.
Идея такой инициативы определенно только психу-параноику в горячечном бреду в голову может прийти.
То есть старику Путину.
Он вряд ли знает что это такое. Вероятно, инициатива исходит от ФСБ, потому что так им будет работать чуть проще.
экскьюз ми кому проще? Ну хорошо, соберём мы базу данных, с горем пополам (на систему сбора выделим 10 млрд рублей из бюджета) и? Вычислим всех террористов в мире? Узнаем, наконец, что ворованные айфоны тупо разбираются на запчасти, а память флешится новым загрузчиком и новой айосью, а выходить в сеть этот кусок хлама будет под имеи древней трубки, которая не выходит в сеть?
Террористы тут для красного словца, как и борьба с кражами и серым ввозом.
Сейчас любой телефонный звонок или выход в интернет идентифицируются в сети оператора связи по нескольким параметрам, сказала РБК автор законопроекта. «По абонентскому номеру, по номеру сим-карты, по номеру базовой станции, которая обслуживает абонента в конкретный момент времени, и по номеру самого устройства», — сообщила она. Таким образом, IMEI записывается в сети оператора связи как один из идентификаторов звонка или входа в интернет. «Спецслужбы просто смогут эффективнее пользоваться техническими возможностями. Делая один из идентификаторов (IMEI) более достоверным, повышается достоверность всей информации», — уточнила сенатор.
страна идиотов у власти
Сегодня главный идиот опять выступать будет с очередной порцией лапши на уши
устройство или техника с заводским номером, совпадающим с другим IMEI
Как они узнают на каком устройстве настоящий номер, а на каком был изменен программно? Будут блокировать оба телефона сразу?
Это всё детский сад, по сравнению с по тихо принимаемыми поправками к закону о полиции.
А что там?
Взлом любых автомобилей, оцепление жилых домов (или района), проникновение в жильё (опять подтерлись конституцией), стрельба на поражение если просто почувствовал опасность, ну и ещё немного треша.
А разве сейчас не так?
Переберешь баллов по критике властей в сети, и репостов видосов от оппозиции, и выключат телефон.
Всё отлично развивается...
Выключат это ещё лёгкий вариант на первый раз для случайно оступившихся. На второй произойдёт хлопок телефона.
К сожалению в России власть уходит либо вперед ногами, либо на вилах её уносят. Только Ельцин сам ушёл, и то по здоровью не вывозил уже.
Самое неприятное, что сейчас она закладывает фундамент гражданской войны и повышает вероятность распада страны.
очень актуальный и своевременный вопрос
хорошо, что есть огромный рынок серый девайсов и возможность менять этот IMEI
update: чего минусуете? я утрирую, что в стране пи?Зд происходит, а они за IMEI взялись
Смена IMEI никак не поможет против "белого списка IMEI" для разрешенных устройств.
Скоты, власть подонки, хотят следить за нами, мрази, в России давно пора смениться бы власти
А мне вот кажется они специально. Ну не нельзя же быть такими по-настоящему.
Они считают, вполне заслуженно, нас скотом. А скот должен ходить с gps маячками
Как говорит мой знакомый - Лососните тунца
Зачем нам правители, которые только обязывают, штрафуют и запугивают?
Перепродажа подразумевает регистрацию каждый раз? и за каждую нужно платить будет?
Конечно.
А потом ещё не больше 2х в одни руки сделают чтобы вы телефоны родителей/детей на себя не смогли зарегистрировать.
В Таджикистане этот закон приняли но ни кто выполняет этот пункт закона потому что там ничего не понятно думаю так и будет в РФ
Привет дорогие россияне
https://m.tj.sputniknews.ru/analytics/20200413/1031060598/telefony-registraciya-imei-terrorizm-tajikistan.html
Иностранец-турист приехавший в Россию тоже должен будет проходить данную процедуру?
Как сейчас точно не скажу, но раньше при приезде в Азербайджан телефон работал месяц, потом блок.
Пора кому во власти взять а себя отвественность и заявить об отстранении совфед. С учетом экономии уже сейчас, господа не понимают, что завтра народ пойдет к ним в их дома.
А они только новый сопособ состричить с людей бабло.
0. Они реально хотят заставить делать людей то, что им не нужно, за деньги? И даже если не сделают, деньги все равно взять штрафом?
1. Забыли написать, нафига?
И какой принцип пользы, помимо параноидального контроля граждан.
2. Игра в странное предложение и отмену?
4. Не игра, просто уже все проблемы решили? С медициной, особенно. Когда едешь по территории больницы, а там здания снесены, например. Как раз за пару месяцев до всего. Стратегическое мышление?
5. Подумали, что во время пандемии не стало видно, какие они «компетентные»?
6. Ах да, мы все равно никого не выбираем и мне сможем заменить.
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