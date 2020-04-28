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Татьяна Боброва
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Кремль анонсировал обращение Владимира Путина к россиянам во время совещания с регионами 28 апреля Материал редакции

Президент может рассказать о продлении или снятии режима «нерабочих» дней, который действует до 30 апреля.

  • Президент Россиии Владимир Путин на совещании с главами регионов по ситуации с пандемией Covid-19 планирует выступить с обращением. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
  • «Действительно, у президента запланировано большое выступление, это действительно так», — сказал Песков. Он не уточнил, о чём именно будет говорить Путин. Начало совещания запланировано на 15:00-16:00 мск 28 апреля.
  • 26 апреля Песков говорил, что Владимир Путин может выступить с заявлением «с оценками наших перспектив» (по коронавирусу — vc.ru) в период с 27 апреля по 3 мая. В России до 30 апреля действуют «нерабочие» дни.
  • 27 апреля премьер-министр Михаил Мишустин поручил в ближайшие дни подготовить предложения о постепенной отмене введенных ограничений работы для бизнеса.

#самоизоляция #коронавирус

Татьяна Боброва
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12 комментариев
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Dmitriy

4

Очень ждем

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BearStrikesBack

1

Не понял, почему должны не продлить карантин, если еще даже на плато не вышли.

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Нелли

0

уже делаем ставки?
ставлю 20 руб на "продлеваем до 1 июня"

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Bezhan Nazaralizoda

Нелли
1

Принимаю ставку! Продления будет но не дольше мая

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lakoros

Bezhan
0

До 31 мая  и до 1 июня.
Ставки сделаны)

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Dmitriy

Нелли
0

Самоизоляция до 12 мая. Дальше самоизоляцию отменят, идите, работайте. Введут поголовный масочный режим и пропуска, работать можно только в помещениях, где на 4м2 находится только один человек с обязательной дезинфекцией каждые 15 минут.
Всех массово будут штрафовать за нарушение этих норм.
Работайте, граждане, и зарабатывайте денюшки.
Чтобы оплачивать штрафчики.

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Нелли

Dmitriy
0

инсайт или ставка?)

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Dmitriy

Нелли
0

Да, инсайт, вместе с ним сегодня в бассейне плавали (перед этим анализы сдали, ну и прямого контакта у нас не было)

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Нелли

Dmitriy
0

ну че ты сразу начинаешь нормально ж общались.
Мало ли что, я же знала до карантина, что общепит закроют минимум до мая, а там продлят до июня, ну вот и жду

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Dmitriy

Нелли
0

Про общепит — это инсайт?)

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Georgy Samokhin

Нелли
0

ставлю против 20р) не сыграет)

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Максим Багиров

0

Большое выступление , намек на большое продление ?)

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