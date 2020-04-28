Президент может рассказать о продлении или снятии режима «нерабочих» дней, который действует до 30 апреля.
- Президент Россиии Владимир Путин на совещании с главами регионов по ситуации с пандемией Covid-19 планирует выступить с обращением. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
- «Действительно, у президента запланировано большое выступление, это действительно так», — сказал Песков. Он не уточнил, о чём именно будет говорить Путин. Начало совещания запланировано на 15:00-16:00 мск 28 апреля.
- 26 апреля Песков говорил, что Владимир Путин может выступить с заявлением «с оценками наших перспектив» (по коронавирусу — vc.ru) в период с 27 апреля по 3 мая. В России до 30 апреля действуют «нерабочие» дни.
- 27 апреля премьер-министр Михаил Мишустин поручил в ближайшие дни подготовить предложения о постепенной отмене введенных ограничений работы для бизнеса.
{
"author_name": "Татьяна Боброва",
"author_type": "editor",
"tags": ["\u0441\u0430\u043c\u043e\u0438\u0437\u043e\u043b\u044f\u0446\u0438\u044f","\u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441"],
"comments": 12,
"likes": 1,
"favorites": 0,
"is_advertisement": false,
"subsite_label": "legal",
"id": 123623,
"is_wide": true,
"is_ugc": false,
"date": "Tue, 28 Apr 2020 12:30:04 +0300",
"is_special": false }
Dmitriy
Очень ждем
BearStrikesBack
Не понял, почему должны не продлить карантин, если еще даже на плато не вышли.
Нелли
уже делаем ставки?
ставлю 20 руб на "продлеваем до 1 июня"
Bezhan NazaralizodaНелли
Принимаю ставку! Продления будет но не дольше мая
lakorosBezhan
До 31 мая и до 1 июня.
Ставки сделаны)
DmitriyНелли
Самоизоляция до 12 мая. Дальше самоизоляцию отменят, идите, работайте. Введут поголовный масочный режим и пропуска, работать можно только в помещениях, где на 4м2 находится только один человек с обязательной дезинфекцией каждые 15 минут.
Всех массово будут штрафовать за нарушение этих норм.
Работайте, граждане, и зарабатывайте денюшки.
Чтобы оплачивать штрафчики.
НеллиDmitriy
инсайт или ставка?)
DmitriyНелли
Да, инсайт, вместе с ним сегодня в бассейне плавали (перед этим анализы сдали, ну и прямого контакта у нас не было)
НеллиDmitriy
ну че ты сразу начинаешь нормально ж общались.
Мало ли что, я же знала до карантина, что общепит закроют минимум до мая, а там продлят до июня, ну вот и жду
DmitriyНелли
Про общепит — это инсайт?)
Georgy SamokhinНелли
ставлю против 20р) не сыграет)
Максим Багиров
Большое выступление , намек на большое продление ?)