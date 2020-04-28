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И поручил правительству разработать ещё один пакет мер поддержки бизнеса.
«Нерабочие» дни в России продлены до 11 мая 2020 года с сохранением зарплаты. Об этом на совещании с губернаторами, представителями Роспотребнадзора и Минздрава сообщил президент России Владимир Путин.
«Впереди череда больших майских праздников, а между ними рабочие дни: 6, 7 и 8 мая. Мы знаем, что и в обычной ситуации многие бы не работали, брали отгулы и отпуска», — добавил президент.
К 5 мая правительство России, рабочая группа Госсовета и Роспотребнадзор должны подготовить рекомендации по последовательному выходу из режимов ограничений начиная с 12 мая, добавил президент.
По словам главы государства, пик заболевания ещё не пройден. Путин предположил, что будущее снятие ограничений в регионах не будет одномоментным, поскольку ситуация с распространением коронавируса везде разная.
Владимир Путин поручил правительству России в ближайшее время разработать новый пакет мер поддержки экономики и граждан. Совместно с регионами и бизнесом кабмин должен начать подготовку общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики после пандемии, чтобы «консолидировать» под них ресурсы.
«Эпидемия сильно ударила по экономике, по бизнесу. С острейшими проблемами столкнулись многие индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане, небольшие компании, в развитие которых люди годами вкладывали силы, труд, сбережения, надежды. Мы обязаны их поддержать», — отметил Путин.
«Нерабочие» дни в России длятся с 30 марта. В этот период ограничена работа большей части непродуктовой розницы (за исключением товаров первой необходимости), ресторанов, кафе, спортивных, развлекательных организаций и других видов бизнеса.
Сказали же, с сохранением заработной платы! Чего распереживались то все...
ребят, не минусуйте человека, сарказм же ;)
Тут половина не умеет в сарказм...
И еще приличное количество охранителей и просто одураченных ватников.
Интересно, кто зарплату платить будет тем, кого уволили в связи с пандемией. Вы смешной такой, ей Богу.
Да это шутка такая, что вы. Как будто он первый раз объявляет это.
Directed By Robert B. Weide
Володя, денег дай!
Не имей сто рублей, а имей сто друзей!
Сам посуди, кого ты выручишь в первую очередь, друга или незнакомого человека коих 146 млн?
Алишерку и Ротенберга надо спасать
Вот вот, вместе они еще не одну президентскую компанию проведут, не одного лоха еще разведут.
Деньги есть,
Но не для вас.
Путин просто
Три-два-раз.
Как же так: всё есть в стране,
А народ живёт в оне?
Как же так: народ в оне,
А оно живёт вполне!
Говорят, коробка пуста давно.
Ее вывезли, растащили, прожгли на поддержку курса рубля и военных авантюр, собсна то Вова и под стол забился. Если это вообще он.
Все равно бы не работали говорит )
Типа оправдался. И опять за счет работодателей объявил нерабочие дни с сохранением рабочей зарплаты
Поручаю проработать меры и планы! - вот все чем помог Путин. В то время как все страны мира сразу приняли решения и решительные меры по материальной поддержке экономики и бизнеса, Путин и его симулякр государства уже второй месяц составляет списки и строит планы. Позор иметь такого немощного старика в Кремле
как в том анекдоте про Макрона, Трампа и необитаемый остров
Они снизу на него смотрят и ждут, а он им поручает. Какой-то замкнутый круг.
Сразу до 31 мая не поняли бы. Ждите 9-го новости о продлении еще на две недели. Как раз логично - будет Парад Победы Над Здравым Смыслом, нужен же хоть какой-то парад на 9 мая.
А потом вспомним институтскую пору, как весь сентябрь там нет пар, потому что преподы так и не составили расписание адекватно
Кстати, да, как я забыл. Пошёл переоборудовать кладовку в пионерский лагерь с джекпотом и горнами.
— Эпидемия ударила по экономике, по бизнесу. Предприниматели и самозанятые столкнулись с большими проблемами. Мы обязаны их поддержать. Поручаю правительству в ближайшее время разработать очередной пакет мер поддержки экономики и граждан, — Путин.
А то предыдущие пакеты все кончились))))
он еще поручил разработать план возрождения после кризиса - теперь заживем!
Это было предсказуемо
Будет удивительно, если они с таким ростом заболеваемости не продлят карантин до 1 июня. Это будет убийство. В Таиланде, где сейчас всего 300 больных осталось и около 10 в день новых добавляется, вчера продлили режим ЧС, карантин и запрет на массовые мероприятия еще на месяц.
Будет крайним дебилизмом и преступлением против человечности допустить окончание карантина, когда новых заражений тысячи! Российские власти совсем потеряли рассудок, стыд и совесть
В России 146 миллионов человек) может в Москве и продлят, а в остальных регионах для чего? Какое убийство? Это, скорее, ваш маразм...
Там вся промышленность консервы и латексные матрасы, плюс проституция
С Европы клиенты на шлюх не летят все равно
А что, кто-то сомневался?
Сидеть надо либо до подорожания нефти, либо до обнуления среднего класса, иначе никак.
Да чушь, уже везде про плато начали заикаться, я вангую к июню.
Как это противоречит обнулению среднего класса? Успеют, будут стараться обнулить, денно и ночно будут работать.
Молодец, умело использует коронавирус для уничтожения малого и среднего бизнеса. 👍 При тоталитаризме свободных независимых людей быть не должно.
Думаю самоизоляцию с сохранением з/п будут держать минимум до 1 сентября. А потом врубят мощную пропаганду, что во всём виноват бизнес. И население поддержит конечно.
Население еще несколько недель назад вернулось на работу и слова дедушки из бункера всерьез не воспринимает.
Да, это проблема. Для этого они и делегировали полномочия местным властям чтобы те могли закрывать предприятия напрямую.
Уже не поддержит. После такого Хуйло будет скинут. Какой 2036, тут бы до 2022 дожить
Что значит «нерабочие дни с сохранением зарплаты»? Это какая-то фантазия плешивого, который совсем из ума выжил. Наверное сам уже верит в свои бредни. Сидит такой по царски и думает: «как я здорово придумал - люди не работают, а деньги им при этом платят. Да это же лучше коммунизма!»
Думаю, когда деньги у бизнеса кончатся, платить людям придётся из бюджета. Т. е. будет введён БОД.
когда деньги у бизнеса кончатся
платить людям из бюджета
А в бюджете деньги откуда берутся, не подскажете?
К тому моменту, как они там кончатся, и эпидемия кончится, так что экономика заведётся.
Дай денег!!!!!!!!!!!
А бизнесу 🖕
Какому такому "бизнесу"?
Вот же балабол и пустослов 🖕
стратегический план, меры, разработать, необходимо, ....
парни, не помните, "концепция" и "дорожная карта" были, или в этот раз без них?
Ютюб уже забит видио обращениями людей что деньги закончились. Хватит Вова сопли жевать, пора народу их деньги вернуть, это на сегодняшний день самое важное.
Сколько уже можно балаболить и обсуждать балабольство?
Почему мы никак не соберемся унести деда?
Ждем большой П осенью, но зачем его ждать
Лидеров нет. Есть только соплежуй Навальный "давайте выйдем помашем флажками", соплежуй Светов "давайте запустим самолётики", гипероптимист Кац "давайте попытаемся скинуть их на выборах" и так далее. А лидеров, за которыми и в пекло не страшно, не сыскать.
Так с 1 по 11 мая и так никто не собирался работать. Нищитова! Давай сразу до конца мая!
Как жить дальше...
Как живём, так и жить. Работать удалённо, смотреть сериальчики, тренироваться дома. Кто на даче, тем проще.
Так а потом что после 11го? Гулять и работать можно будет, нет?
Думаю, да. Мы сейчас на пике. Ещё 3-4 дня продержится текущий уровень заболеваемости, потом пойдёт на спад. К середине мая можно будет понемногу ослаблять гайки, а к июню уже всё будет в норме. В августе уже в Европу летать будем.
Сарказм?
Нет, я серьёзно. К июню совершенно точно эпидемия сойдёт на нет.
Да, конечно. Вирус крайне заразен, если прекратить карантин и выпустить всех гулять - несколько сотен заразных заразят тысячи, счет пойдет на сотни тысяч зараженных как в США
А зачем выпускать гулять? Можно просто отменить нерабочие дни, но обязать людей носить маски и настоятельно рекомендовать (!) не выходить из дома без необходимости.
Во Вьетнаме сняли карантин, в эмиратах сняли, в Китае сняли. Все охуенно, ждём РФ когда подтянется
А что потом?
Нет чтоб сразу до 1 июня продлить. Решил на 2 этапа сделать. Все равно же продлит...
о, боги! почему именно до 11-то? почему не до 12? или, допустим, 10? или....
Ожидаемо.
Только очень мне интересно посмотреть на "карантин" в лесу и парках в ближайшую неделю...
Похоже у него еще не все "свои" люди на местах успели заработать (урвать из бюджета) на на этом вирусе..
До июня это все будет. В западной части страны, на востоке еще дольше.
К 11, внезапно, обнаружат еще много-много случаев и что делать...надо продлить и усилить.
Бизнес, не пытайтесь выжить, они все продумали)
Кто мне за мешок картошки фэйсбук запилит? Пишите, самовывоз.
Если сейчас не готовы, контакт мой сохраните, через недельку напишите.
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