Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Хакеры смогли обойти двухфакторную
авторизацию с помощью уговоров
Подписаться на push-уведомления
Право
Галина Мубаракшина
5828

Владимир Путин продлил «нерабочие» дни в России до 11 мая включительно Материал редакции

И поручил правительству разработать ещё один пакет мер поддержки бизнеса.

111 комментариев
В закладки

«Нерабочие» дни в России продлены до 11 мая 2020 года с сохранением зарплаты. Об этом на совещании с губернаторами, представителями Роспотребнадзора и Минздрава сообщил президент России Владимир Путин.

«Впереди череда больших майских праздников, а между ними рабочие дни: 6, 7 и 8 мая. Мы знаем, что и в обычной ситуации многие бы не работали, брали отгулы и отпуска», — добавил президент.

К 5 мая правительство России, рабочая группа Госсовета и Роспотребнадзор должны подготовить рекомендации по последовательному выходу из режимов ограничений начиная с 12 мая, добавил президент.

По словам главы государства, пик заболевания ещё не пройден. Путин предположил, что будущее снятие ограничений в регионах не будет одномоментным, поскольку ситуация с распространением коронавируса везде разная.

О чём ещё сказал президент

Владимир Путин поручил правительству России в ближайшее время разработать новый пакет мер поддержки экономики и граждан. Совместно с регионами и бизнесом кабмин должен начать подготовку общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики после пандемии, чтобы «консолидировать» под них ресурсы.

«Эпидемия сильно ударила по экономике, по бизнесу. С острейшими проблемами столкнулись многие индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане, небольшие компании, в развитие которых люди годами вкладывали силы, труд, сбережения, надежды. Мы обязаны их поддержать», — отметил Путин.

«Нерабочие» дни в России длятся с 30 марта. В этот период ограничена работа большей части непродуктовой розницы (за исключением товаров первой необходимости), ресторанов, кафе, спортивных, развлекательных организаций и других видов бизнеса.

#новость #коронавирус #бизнеснакарантине

Галина Мубаракшина
+5181
8
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u043d\u0430\u043a\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d\u0435","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441"], "comments": 111, "likes": 10, "favorites": 8, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 123718, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 28 Apr 2020 17:48:59 +0300", "is_special": false }
eBay
eBay потратит 100 миллионов рублей на поддержку российских предпринимателей во время пандемии
eBay в партнерстве с Банком “Открытие” и Российским экспортным центром запускает программу поддержки предпринимателей…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
111 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Кирилл Паркс

53

Сказали же, с сохранением заработной платы! Чего распереживались то все...

Ответить

Slava Itprofi

Кирилл
22

ребят, не минусуйте человека, сарказм же ;)

Ответить

Dmitry Martemyanov

Slava
5

Тут половина не умеет в сарказм...

Ответить

Денис Демидов

Dmitry
3

И еще приличное количество охранителей и просто одураченных ватников.

Ответить

Alex Somoff

Денис
0
Ответить

Никита Крылов

Кирилл
4

Платить никто не будет

Ответить

Pavel Voronkov

Кирилл
4

Сейчас тебе на пальцах объяснят

Ответить

Тимофей Фортунатов

Кирилл
–1

Интересно, кто зарплату платить будет тем, кого уволили в связи с пандемией. Вы смешной такой, ей Богу.

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Тимофей
2

Да это шутка такая, что вы. Как будто он первый раз объявляет это.

Ответить

BearStrikesBack

Кирилл
0

Гуляй рванина от рубля и выше (с)

Ответить

Константин Полухтин

18

Directed By Robert B. Weide

Ответить

ILoveVC

Константин
3

Directed by Vladimir V. Putin

Ответить

Russian Swiss

17

Володя, денег дай!

Ответить

Денис Демидов

Russian
5

Не имей сто рублей, а имей сто друзей!
Сам посуди, кого ты выручишь в первую очередь, друга или незнакомого человека коих 146 млн?

Ответить

Vladislav S

Денис
5

Алишерку и Ротенберга надо спасать

Ответить

Денис Демидов

Vladislav
1

Вот вот, вместе они еще не одну президентскую компанию проведут, не одного лоха еще разведут.

Ответить

Дмитрий Вонг

Денис
2

Скорее не имей сто рублей, а имей 146 миллионов народонаселения ха-ха

Ответить

Konstantin_Andreevich

Russian
4

Деньги есть,
Но не для вас.
Путин просто
Три-два-раз.

Ответить

Валентин Стекольников

Konstantin_Andr…
0

Как же так: всё есть в стране,
А народ живёт в оне? 
Как же так: народ в оне, 
А оно живёт вполне! 

Ответить

Kingoff

13
Ответить

Денис Демидов

Kingoff
5

Говорят, коробка пуста давно.

Ответить

Oleg Dergilev

Денис
0

Ее вывезли, растащили, прожгли на поддержку курса рубля и военных авантюр, собсна то Вова и под стол забился. Если это вообще он.

Ответить

Михаил Синицын

10

Все равно бы не работали говорит )

Ответить

Vladislav S

Михаил
0

Типа оправдался. И опять за счет работодателей объявил нерабочие дни с сохранением рабочей зарплаты

Ответить

Vladislav S

8

Поручаю проработать меры и планы!  - вот все чем помог Путин. В то время как все страны мира сразу приняли решения и решительные меры по материальной поддержке экономики и бизнеса, Путин и его симулякр государства уже второй месяц составляет списки и строит планы. Позор иметь такого немощного старика в Кремле

Ответить

Dmitriy Alekperov

Vladislav
0

как в том анекдоте про Макрона, Трампа и необитаемый остров

Ответить

Alexey Praskovin

Dmitriy
0

Анекдот в студию.

Ответить

NiceBuh ru

Vladislav
0

Они снизу на него смотрят и ждут, а он им поручает. Какой-то замкнутый круг.

Ответить

Dmitry Martemyanov

6

Сразу до 31 мая не поняли бы. Ждите 9-го новости о продлении еще на две недели. Как раз логично - будет Парад Победы Над Здравым Смыслом, нужен же хоть какой-то парад на 9 мая.

Ответить

ILoveVC

Dmitry
5

А потом на все лето каникулы, обосновав тем, что "всем нам надо вспомнить школьные времена, три месяца беззаботности"

Ответить

Вадим Скворцов

ILoveVC
2

А потом вспомним институтскую пору, как весь сентябрь там нет пар, потому что преподы так и не составили расписание адекватно

Ответить

Dmitry Martemyanov

Вадим
0

Прекратите, не подавайте им новые идеи!

Ответить

Dmitry Martemyanov

ILoveVC
1

Кстати, да, как я забыл. Пошёл переоборудовать кладовку в пионерский лагерь с джекпотом и горнами.

Ответить

Konstantin_Andreevich

6

Слишком предсказуемо, самый скучный блогер. =(

Ответить

Yuriy Belalov

6

— Эпидемия ударила по экономике, по бизнесу. Предприниматели и самозанятые столкнулись с большими проблемами. Мы обязаны их поддержать. Поручаю правительству в ближайшее время разработать очередной пакет мер поддержки экономики и граждан, — Путин.

А то предыдущие пакеты все кончились))))

Ответить

Никита Крылов

Yuriy
0

Ага, они разрабатывают себе спину, а не новые пакеты помощи 😂

Ответить

Vladislav S

Yuriy
0

он еще поручил разработать план возрождения после кризиса - теперь заживем! 

Ответить

Роман Анищенко

5

Это было предсказуемо

Ответить

Vladislav S

Роман
–1

Будет удивительно, если они с таким ростом заболеваемости не продлят карантин до 1 июня. Это будет убийство. В Таиланде, где сейчас всего 300 больных осталось и около 10 в день новых добавляется, вчера продлили режим ЧС, карантин и запрет на массовые мероприятия еще на месяц.
Будет крайним дебилизмом и преступлением против человечности допустить окончание карантина, когда новых заражений тысячи! Российские власти совсем потеряли рассудок, стыд и совесть

Ответить

Ildar S

Vladislav
1

Какого карантина?

Ответить

Vladislav S

Ildar
3

шредингера

Ответить

Никита Теплов

Vladislav
1

В России 146 миллионов человек) может в Москве и продлят, а в остальных регионах для чего? Какое убийство? Это, скорее, ваш маразм...

Ответить

Евгений Ларин

Vladislav
0

Там вся промышленность консервы и латексные матрасы, плюс проституция
С Европы клиенты на шлюх не летят все равно

Ответить

Alex Somoff

3

А что, кто-то сомневался?

Ответить

ILoveVC

Alex
0

Ну а вдруг сказал бы правду, что до конца года сидеть по домам

Ответить

Денис Демидов

ILoveVC
0

Сидеть надо либо до подорожания нефти, либо до обнуления среднего класса, иначе никак.

Ответить

Alex Somoff

Денис
0

Да чушь, уже везде про плато начали заикаться, я вангую к июню.

коронавирус плато в россии - Поиск в Google
коронавирус плато в россии - Поиск в Google
www.google.com
Ответить

Денис Демидов

Alex
0

Как это противоречит обнулению среднего класса? Успеют, будут стараться обнулить, денно и ночно будут работать.

Ответить

Valera Rybakoff

2

Молодец, умело использует коронавирус для уничтожения малого и среднего бизнеса. 👍 При тоталитаризме свободных независимых людей быть не должно.

Думаю самоизоляцию с сохранением з/п будут держать минимум до 1 сентября. А потом врубят мощную пропаганду, что во всём виноват бизнес. И население поддержит конечно.

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Valera
1

Население еще несколько недель назад вернулось на работу и слова дедушки из бункера всерьез не воспринимает.

Ответить

Valera Rybakoff

Карфаген
0

Да, это проблема. Для этого они и делегировали полномочия местным властям чтобы те могли закрывать предприятия напрямую.

Ответить

Валентин Стекольников

Valera
1

Уже не поддержит. После такого Хуйло будет скинут. Какой 2036, тут бы до 2022 дожить

Ответить

Алексей Клименко

1

Что значит «нерабочие дни с сохранением зарплаты»? Это какая-то фантазия плешивого, который совсем из ума выжил. Наверное сам уже верит в свои бредни. Сидит такой по царски и думает: «как я здорово придумал - люди не работают, а деньги им при этом платят. Да это же лучше коммунизма!»

Ответить

Make Luv

Алексей
4

Так он всю жизть на госслужбе

Ответить

Валентин Стекольников

Алексей
0

Думаю, когда деньги у бизнеса кончатся, платить людям придётся из бюджета. Т. е. будет введён БОД. 

Ответить

Alexey Praskovin

Валентин
0

когда деньги у бизнеса кончатся

платить людям из бюджета

А в бюджете деньги откуда берутся, не подскажете?

Ответить

Валентин Стекольников

Alexey
–1

К тому моменту, как они там кончатся, и эпидемия кончится, так что экономика заведётся. 

Ответить

Илья Давыдов

2

Ну, собственно, ничего нового или полезного не сказал. Все и так знали.

Ответить

Michael Tretyak

2

И они посидели ещё немного... и ещё немного...

Ответить

Russian Swiss

1

Дай денег!!!!!!!!!!!

Ответить

Илья Давыдов

Russian
0

Пффф, ещё чего) нет уж, как-нибудь сами!

Ответить

Никита Крылов

1

А бизнесу 🖕

Ответить

Joy Z

Никита
0

И бизнесу "хорошо"...

Ответить

Артем Воронков

Joy
0

Какому такому "бизнесу"?

Ответить

Vladislav S

Артем
0

Алишерки, Ротенбергов, Сечина

Ответить

Joy Z

Артем
0

Своим "нужным" людям..

Ответить

Dmitriy

1

Вот же балабол и пустослов 🖕

Ответить

Валентин Стекольников

Dmitriy
0

Сказочный, кхм, пустослов

Ответить

Михаил Гаранин

1

стратегический план, меры, разработать, необходимо, .... 

парни, не помните,  "концепция" и "дорожная карта" были, или в этот раз без них? 

Ответить

Make Luv

1

Вот сука, испортил майские.

Ответить

Pavel Loginov

1

Дизлайк, отписка

Ответить

Никита Рымаренко

1

Путин: работодатели, банкет за ваш счёт....
Работодатели:

Ответить

Alexandre Svergoun

1

Ютюб уже забит видио обращениями людей что деньги закончились. Хватит Вова сопли жевать, пора народу их деньги вернуть, это на сегодняшний день самое важное.

Ответить

Ivan Vishnyakov

1

Сколько уже можно балаболить и обсуждать балабольство?
Почему мы никак не соберемся унести деда?
Ждем большой П осенью, но зачем его ждать

Ответить

Валентин Стекольников

Ivan
0

Лидеров нет. Есть только соплежуй Навальный "давайте выйдем помашем флажками", соплежуй Светов "давайте запустим самолётики", гипероптимист Кац "давайте попытаемся скинуть их на выборах" и так далее. А лидеров, за которыми и в пекло не страшно, не сыскать. 

Ответить

Евгений Васильков

0

Так с 1 по 11 мая и так никто не собирался работать. Нищитова! Давай сразу до конца мая!

Ответить

Дмитрий Титишин

–1

Как жить дальше...

Ответить

Joy Z

Дмитрий
0

Эх, придется на даче картошку сажать, а так хотелось просто отдохнуть от рабочих выходных..

Ответить

Валентин Стекольников

Дмитрий
–1

Как живём, так и жить. Работать удалённо, смотреть сериальчики, тренироваться дома. Кто на даче, тем проще. 

Ответить

Sergey Ontime

0

Так а потом что после 11го? Гулять и работать можно будет, нет?

Ответить

Валентин Стекольников

Sergey
–2

Думаю, да. Мы сейчас на пике. Ещё 3-4 дня продержится текущий уровень заболеваемости, потом пойдёт на спад. К середине мая можно будет понемногу ослаблять гайки, а к июню уже всё будет в норме. В августе уже в Европу летать будем. 

Ответить

Юрий Никитенков

Валентин
4

Ну да, тут главное - не бухтеть, сидеть тихо :-)

Ответить

Alexandre Svergoun

Валентин
0

Сарказм?

Ответить

Валентин Стекольников

Alexandre
0

Нет, я серьёзно. К июню совершенно точно эпидемия сойдёт на нет. 

Ответить

Vladislav S

Валентин
0

Да, конечно. Вирус крайне заразен, если прекратить карантин и выпустить всех гулять - несколько сотен заразных заразят тысячи, счет пойдет на сотни тысяч зараженных как в США

Ответить

Валентин Стекольников

Vladislav
0

А зачем выпускать гулять? Можно просто отменить нерабочие дни, но обязать людей носить маски и настоятельно рекомендовать (!) не выходить из дома без необходимости. 

Ответить

ILoveVC

Sergey
0

Забудь про это, чувак.

Ответить

Alexey Kuznetsov

ILoveVC
0

Во Вьетнаме сняли карантин, в эмиратах сняли, в Китае сняли. Все охуенно, ждём РФ когда подтянется

Ответить

Joy Z

Sergey
–2

Так сказал же ВВ, что с 12 мая где то надо ослаблять ограничения, а где то наоборот их усиливать...

Ответить

Vladislav S

Joy
0

ВВ что дышло, сказал - просто вышло. 

Ответить

Дмитрий Гущин

0

А что потом?

Ответить

Pavel Voronkov

Дмитрий
1

Ещё на 2 недели

Ответить

Sht_Anton

Дмитрий
0

потом летние каникулы

Ответить

Dmitriy

Sht_Anton
1

С сохранением заработных плат

Ответить

Sht_Anton

Dmitriy
0

без сомнения

Ответить

Дмитрий Григорьев

0

Вай как хорошо.

Ответить

Давид Еловенко

0

«с сохранением зарплаты», ну да да, класс

Ответить

Vasiliy Nemchinov

0

Нет чтоб сразу до 1 июня продлить. Решил на 2 этапа сделать. Все равно же продлит...

Ответить

Joy Z

Vasiliy
0

На втором этапе наоборот усилят меры самоизоляции, по крайней мере в городах миллионщиках 

Ответить

Bezhan Nazaralizoda

0

Кто там ставки делал со мной ?@Нелли моя ставка прошла

Ответить

Dmitriy

0

В мае и так никто не работает, поэтому наш план: подготовить план 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼

Ответить

Лейсан Мавзиева

0

о, боги! почему именно до 11-то? почему не до 12? или, допустим, 10? или....

Ответить

Филипп Балтич

0

Ожидаемо. 
Только очень мне интересно посмотреть на "карантин" в лесу и парках в ближайшую неделю... 

Ответить

Александр Мазур

0

А я уж начал боятся, что теперь-то будут неоплаченные 

Ответить

Екатерина Кондратюк

0

"Давайте уже после майских." Теперь официально 

Ответить

Yan Purvenes

0

@Wheely когда начнете сжигать авто у стен?

Ответить

Nuke 7s

0

«Наша песня хороша,начинай сначала»🤦‍♂️

Ответить

Joy Z

0

Похоже у него еще не все "свои" люди на местах успели заработать (урвать из бюджета) на на этом вирусе..

Ответить

Oleg Dergilev

0

До июня это все будет. В западной части страны, на востоке еще дольше.
К 11, внезапно, обнаружат еще много-много случаев и что делать...надо продлить и усилить.
Бизнес, не пытайтесь выжить, они все продумали)

Ответить

Dmitriy

0

Кто мне за мешок картошки фэйсбук запилит? Пишите, самовывоз.
Если сейчас не готовы, контакт мой сохраните, через недельку напишите.

Ответить

Комментарий удален

Иван Кузин

–2

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Zimad
Подписан
Отписаться
Как завоевать сердце паблишера: руководство к действию для разработчиков
Рассказываем, почему работа с паблишером — это шаг к успеху, как найти издателя для игры, как оформить достойное письмо…
0
hh.ru
Подписан
Отписаться
hh.ru запускает новый формат вебинаров для соискателей
Ведущие эксперты hh.ru рассказывают и показывают, как оставаться продуктивными на удаленке, как искать работу в период …
0
Neti
Подписан
Отписаться
Первая версия мобильного приложения — функции, которые можно отложить на потом
При заказе мобильного приложения вы неизбежно выбираете, за какие компоненты вы действительно готовы платить, а какие л…
3

Показать еще

Лучшие комментарии
Bilguun Billy
за день
Не, почему абсурд? Британским учёными уже давно установлено, что коронавирус боится белого и жёлтых цветов и быстро погибает при одном только виде белых такси с жёлтой наклейкой. Стопудово! © Собя.
Gett возобновила работу по тарифу «Премиум» в Москве: поменяла машины на белые с жёлтой полосой
Anton Smets
за неделю
Одну сексизмом оскорбили, другому слишком длинно, третьему недостаточно патриотично. Это очень смешно :) После таких отзывов понятно, почему в Кремниевой долине получилось, а тут нет)
Слишком красиво, много «успеха», герои одинаковые: за что критикуют фильм Дудя про Кремниевую долину

Прямой эфир

Андрей Викторович

Топ-менеджеры «Яндекса…

Andrey Shevtsov

3 простых способа находить…

Joy Z

Владимир Путин продлил…

Vladislav S

Владимир Путин продлил…

Oleg Dergilev

Владимир Путин продлил…

Валентин…

Владимир Путин продлил…

Артем Воронков

Владимир Путин продлил…

Dmitriy

Владимир Путин продлил…

Ленсия Бельгинина

Маркетинг по-шведски: как…

Oleg Dergilev

Владимир Путин продлил…

Valera Rybakoff

Владимир Путин продлил…

Joy Z

Владимир Путин продлил…

Ленсия Бельгинина

Маркетинг по-шведски: как…

Nuke 7s

Владимир Путин продлил…

Ленсия Бельгинина

Маркетинг по-шведски: как…

Валентин…

Владимир Путин продлил…

Vl Al

Статистика Help Desk: 47…

Ivan Vishnyakov

Владимир Путин продлил…

NiceBuh ru

Владимир Путин продлил…