И поручил правительству разработать ещё один пакет мер поддержки бизнеса.

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«Нерабочие» дни в России продлены до 11 мая 2020 года с сохранением зарплаты. Об этом на совещании с губернаторами, представителями Роспотребнадзора и Минздрава сообщил президент России Владимир Путин.

«Впереди череда больших майских праздников, а между ними рабочие дни: 6, 7 и 8 мая. Мы знаем, что и в обычной ситуации многие бы не работали, брали отгулы и отпуска», — добавил президент.

К 5 мая правительство России, рабочая группа Госсовета и Роспотребнадзор должны подготовить рекомендации по последовательному выходу из режимов ограничений начиная с 12 мая, добавил президент.

По словам главы государства, пик заболевания ещё не пройден. Путин предположил, что будущее снятие ограничений в регионах не будет одномоментным, поскольку ситуация с распространением коронавируса везде разная.

О чём ещё сказал президент

Владимир Путин поручил правительству России в ближайшее время разработать новый пакет мер поддержки экономики и граждан. Совместно с регионами и бизнесом кабмин должен начать подготовку общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики после пандемии, чтобы «консолидировать» под них ресурсы.

«Эпидемия сильно ударила по экономике, по бизнесу. С острейшими проблемами столкнулись многие индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане, небольшие компании, в развитие которых люди годами вкладывали силы, труд, сбережения, надежды. Мы обязаны их поддержать», — отметил Путин.