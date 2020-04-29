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Следователи могут устранить нарушения, но не прекращать дело, считает эксперт.
Досудебное производство по уголовному делу о правах на nginx велось с нарушениями, говорится в письме замгенпрокурора Виктора Гриня в ответ на запрос замруководителя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ.
Письмо получил и сооснователь nginx Игорь Сысоев, пишет газета со ссылкой на его адвоката Жанну Рапопорт.
Согласно письму, доводы Сысоева о нарушениях закона во время разбирательств подтвердились, что является основанием для прекращения уголовного дела, отмечает издание. Генпрокуратура поручила прокурору Москвы устранить нарушения и поставить вопрос о прекращении дела.
По словам другого адвоката основателей Nginx, старшего партнера «Адвокатского бюро ЗКС» Андрея Гривцова, прекращению дела могут поспособствовать поручение Генпрокуратуры, ходатайство Rambler и то, что позиция защиты подтвердилась.
Следователи могли прекратить дело в течение суток после получения материалов о нарушениях, однако не сделали этого, отмечает руководитель уголовно-правовой практики «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Виктория Бурковская. По её словам, следователи могут обжаловать требование Генпрокуратуры или исполнить его формально, что не приведет к прекращению дела, пишет газета.
Требования Генпрокуратуры устранить нарушения не являются обязательными к исполнению, объяснила партнер «Забейда и партнеры» Дарья Константинова.
Уголовное дело против nginx началось в декабре 2019 года. В Rambler Group тогда заявили, что права на код nginx принадлежат компании, так как Сысоев занимался разработкой во время работы в Rambler в начале 2000-х годов. 24 апреля Rambler Group попросила прекратить уголовное дело против nginx и передала права требований кипрской Lynwood Investments, которая связана с совладельцем интернет-холдинга Александром Мамутом.
Рапопорт в разговоре с «Ведомостями» напомнила, что уголовное дело возбуждено против неустановиленных лиц, а сооснователи nginx Сысоев и Максим Коновалов проходят как свидетели.
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