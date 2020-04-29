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Право
Лиана Липанова
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Генпрокуратура: разбирательства по делу против nginx велись с нарушениями — это основания для прекращения дела Материал редакции

Следователи могут устранить нарушения, но не прекращать дело, считает эксперт.

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Досудебное производство по уголовному делу о правах на nginx велось с нарушениями, говорится в письме замгенпрокурора Виктора Гриня в ответ на запрос замруководителя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ.

Письмо получил и сооснователь nginx Игорь Сысоев, пишет газета со ссылкой на его адвоката Жанну Рапопорт.

Согласно письму, доводы Сысоева о нарушениях закона во время разбирательств подтвердились, что является основанием для прекращения уголовного дела, отмечает издание. Генпрокуратура поручила прокурору Москвы устранить нарушения и поставить вопрос о прекращении дела.

По словам другого адвоката основателей Nginx, старшего партнера «Адвокатского бюро ЗКС» Андрея Гривцова, прекращению дела могут поспособствовать поручение Генпрокуратуры, ходатайство Rambler и то, что позиция защиты подтвердилась.

Следователи могли прекратить дело в течение суток после получения материалов о нарушениях, однако не сделали этого, отмечает руководитель уголовно-правовой практики «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Виктория Бурковская. По её словам, следователи могут обжаловать требование Генпрокуратуры или исполнить его формально, что не приведет к прекращению дела, пишет газета.

Требования Генпрокуратуры устранить нарушения не являются обязательными к исполнению, объяснила партнер «Забейда и партнеры» Дарья Константинова.

Уголовное дело против nginx началось в декабре 2019 года. В Rambler Group тогда заявили, что права на код nginx принадлежат компании, так как Сысоев занимался разработкой во время работы в Rambler в начале 2000-х годов. 24 апреля Rambler Group попросила прекратить уголовное дело против nginx и передала права требований кипрской Lynwood Investments, которая связана с совладельцем интернет-холдинга Александром Мамутом.

Рапопорт в разговоре с «Ведомостями» напомнила, что уголовное дело возбуждено против неустановиленных лиц, а сооснователи nginx Сысоев и Максим Коновалов проходят как свидетели.

#новость #nginx #ramblergroup #ramblerпротив #делоnginx

Лиана Липанова
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