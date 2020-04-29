Минюст обвиняет бизнесмена в сокрытии активов на $1 млрд при выходе из американского гражданства.
- Вестминстерский магистратский суд в Лондоне перенёс слушания по спору основателя и акционера группы TCS Group Holding Олега Тинькова с налоговым управлением США с 27 апреля на 13 июля 2020 года, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Заседание намечено на 10:00 (12:00 мск).
- В суде пояснили, что речь идёт о предварительном заседании, досудебной подготовке дела к слушанию. Полноценных рассмотрений дел об экстрадиции суд пока не проводит из-за ситуации с пандемией Covid-19. Когда может состояться рассмотрение дела по существу, в пресс-службе не ответили. Представитель бизнесмена отказался от комментариев ТАСС.
- О слушаниях, инициированных властями США, TCS Group Holding сообщила в феврале 2020 года. Минюст обвиняет Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд при выходе из американского гражданства в 2013 году. В начале марта Тинькова освободили под залог в рамках дела. Он должен находиться в Лондоне до окончания судебного спора.
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"author_name": "Татьяна Боброва",
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бонч
Бот Олег, что скажешь?
Эльмира Марченкобонч
В голос аххахаха
Андрей Викторович
Лично я не переживаю за Олега
Paul Koval
У кого дома в морозилке завалялась пачка пельмешек "ДАРЬЯ" только те которые в бумажной пачке с Попой к в комплекте ??? Куплю ...
Alexandr Simonov
Расскажите лучше как здоровье у Олега.