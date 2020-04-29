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Подававшая заявки организация считает, что иногда регистрация ИИ автором — единственная возможность оформить патенты.
Бюро по патентам и товарным знакам США отклонило две заявки организации Artificial Inventor Project на оформление патентов, в которых в качестве изобретателя указан искусственный интеллект, пишет The Verge.
Организация планировала оформить патенты на контейнер для еды и проблесковый маячок, созданные ИИ-системой DABUS. Но бюро отказалось называть её изобретателем, поскольку, «согласно действующему законодательству, им может быть указано только физическое лицо».
Представители организации возражали, что указания «кто бы ни», «сам», «сама», которые используются в патентном законодательстве при упоминании изобретателя, могли бы быть применены и к машине. В бюро ответили, что такая интерпретация слишком широка.
Аналогичные заявки были поданы в Бюро интеллектуальной собственности в Великобритании и Европейское патентное бюро, и они также получили отказы на схожих юридических основаниях, добавляет The Verge.
Участники Artificial Inventor Project считают, что в ряде случае оформлять права на ИИ необходимо. Например, когда сотни сотрудников работают над системой вроде проекта суперкомпьютера Watson от IBM, а затем система сама приступает к решению проблем. Если ни один человек не работал над изобретением настолько плотно, чтобы называть его своим, запатентовать его вообще будет невозможно, предположили в организации.
Система DABUS (Device autonomously bootstrapping uniform sensibility) была создана исследователем ИИ Стивеном Талером. С 1997 года он публиковал работы о нейросетях под именем Creativity Machines.
Взял вспевдоним ИИ) и все профит! Все мое! И не докажешь другого!
Вряд ли ваш ИИ переплюнет по богатству человека с фамилией Итого.
Согласен, это зажиточный товарищ, А что вы хотите, он работает на всех работах, во всех конторах!
Был бы царём планеты, запретил бы понятие патента.
Что-то изобрёл - молодец. Не более того.
Люди покруче изобретателей - учёные, открывающие новые законы природы, не оставляют ведь за собой право 50 лет использовать открытый ими закон в коммерческих целях? Никто ведь не платит родственникам энштейна за теор. относит. за использование её при учёте расхождения времени на спутниках в системах GPS/глонасс. Почему тогда все должны молиться на больших чертей - изобьретателей и позволять им защищать своё авторское право?
Боятся, что если право не защищать, то перестанут творить и изобретать? Ну не изобретай, другие найдутся.
Вы тут поменьше разглагольствуйте! А то завтра ИИ по фамилии Михалков исправит эту недоработку!
А Михалков молодец, сумел взять от жизни всё. У других бомбит, что он на них из рендж-ровера срал и ему за это ничего не будет. Самцов всегда бомбит с альфа-самцов, это норма.
Чувак, если бы ты создал что-то действительно стоящее, ты бы ни за что не захотел бы, чтобы твои идеи кто-то ещё просто так воплотил в товар. А если хочешь - не патентуй.
"Никто ведь не платит родственникам энштейна за теор. относит" - не платят, потому что сама по себе фундаментальная наука ничего не стоит, стоят изобретения, которые используют достижения науки. Вот за гпс и глонасс платят. Бля, откуда вы такие недалекие беретесь, не лень тебе писать ерунду в которой не уверен?
В данном случае ИИ - это громкое слово, фактически изобретение полученное автоматизированным путем, через алгоритм, который создал человек. То, что в этом алгоритме состояние плохо отслеживается, не делает его каким-то непостижимым, как настоящий интеллект.
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