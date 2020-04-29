Подававшая заявки организация считает, что иногда регистрация ИИ автором — единственная возможность оформить патенты.

В закладки

Бюро по патентам и товарным знакам США отклонило две заявки организации Artificial Inventor Project на оформление патентов, в которых в качестве изобретателя указан искусственный интеллект, пишет The Verge.

Организация планировала оформить патенты на контейнер для еды и проблесковый маячок, созданные ИИ-системой DABUS. Но бюро отказалось называть её изобретателем, поскольку, «согласно действующему законодательству, им может быть указано только физическое лицо».

Представители организации возражали, что указания «кто бы ни», «сам», «сама», которые используются в патентном законодательстве при упоминании изобретателя, могли бы быть применены и к машине. В бюро ответили, что такая интерпретация слишком широка.

Аналогичные заявки были поданы в Бюро интеллектуальной собственности в Великобритании и Европейское патентное бюро, и они также получили отказы на схожих юридических основаниях, добавляет The Verge.

Участники Artificial Inventor Project считают, что в ряде случае оформлять права на ИИ необходимо. Например, когда сотни сотрудников работают над системой вроде проекта суперкомпьютера Watson от IBM, а затем система сама приступает к решению проблем. Если ни один человек не работал над изобретением настолько плотно, чтобы называть его своим, запатентовать его вообще будет невозможно, предположили в организации.