Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Голосовой помощник выкупил
компанию-создателя
Подписаться на push-уведомления
Право
Галина Мубаракшина
848

Бюро по патентам и товарным знакам США запретило указывать ИИ в качестве изобретателя Материал редакции

Подававшая заявки организация считает, что иногда регистрация ИИ автором — единственная возможность оформить патенты.

7 комментариев
В закладки

Бюро по патентам и товарным знакам США отклонило две заявки организации Artificial Inventor Project на оформление патентов, в которых в качестве изобретателя указан искусственный интеллект, пишет The Verge.

Организация планировала оформить патенты на контейнер для еды и проблесковый маячок, созданные ИИ-системой DABUS. Но бюро отказалось называть её изобретателем, поскольку, «согласно действующему законодательству, им может быть указано только физическое лицо».

Представители организации возражали, что указания «кто бы ни», «сам», «сама», которые используются в патентном законодательстве при упоминании изобретателя, могли бы быть применены и к машине. В бюро ответили, что такая интерпретация слишком широка.

Аналогичные заявки были поданы в Бюро интеллектуальной собственности в Великобритании и Европейское патентное бюро, и они также получили отказы на схожих юридических основаниях, добавляет The Verge.

Участники Artificial Inventor Project считают, что в ряде случае оформлять права на ИИ необходимо. Например, когда сотни сотрудников работают над системой вроде проекта суперкомпьютера Watson от IBM, а затем система сама приступает к решению проблем. Если ни один человек не работал над изобретением настолько плотно, чтобы называть его своим, запатентовать его вообще будет невозможно, предположили в организации.

Система DABUS (Device autonomously bootstrapping uniform sensibility) была создана исследователем ИИ Стивеном Талером. С 1997 года он публиковал работы о нейросетях под именем Creativity Machines.

#новость #ии #патенты

Галина Мубаракшина
+5412
4
1
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0430\u0442\u0435\u043d\u0442\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u0438"], "comments": 7, "likes": 1, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 124061, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 29 Apr 2020 21:02:15 +0300", "is_special": false }
NetAngels — VDS/VPS
Надо оптимизировать затраты на ИТ? Поддержка и мониторинг, API для управления
Попробовать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
7 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Михаил Осетров

0

Взял вспевдоним ИИ) и все профит! Все мое! И не докажешь другого!

Ответить

Вася Пражкин

Михаил
1

Вряд ли ваш ИИ переплюнет по богатству человека с фамилией Итого.

Ответить

Михаил Осетров

Вася
1

Согласен, это зажиточный товарищ, А что вы хотите, он работает на всех работах, во всех конторах!

Ответить

Danil Kramenkov

0

Был бы царём планеты, запретил бы понятие патента.
Что-то изобрёл - молодец. Не более того.
Люди покруче изобретателей - учёные, открывающие новые законы природы, не оставляют ведь за собой право 50 лет использовать открытый ими закон в коммерческих целях? Никто ведь не платит родственникам энштейна за теор. относит. за использование её при учёте расхождения времени на спутниках в системах GPS/глонасс. Почему тогда все должны молиться на больших чертей - изобьретателей и позволять им защищать своё авторское право?
Боятся, что если право не защищать, то перестанут творить и изобретать? Ну не изобретай, другие найдутся.

Ответить

Михаил Осетров

Danil
0

Вы тут поменьше разглагольствуйте! А то завтра ИИ по фамилии Михалков исправит эту недоработку!

Ответить

Danil Kramenkov

Михаил
0

А Михалков молодец, сумел взять от жизни всё. У других бомбит, что он на них из рендж-ровера срал и ему за это ничего не будет. Самцов всегда бомбит с альфа-самцов, это норма.

Ответить

Сергей Михельсон

Danil
0

Чувак, если бы ты создал что-то действительно стоящее, ты бы ни за что не захотел бы, чтобы твои идеи кто-то ещё просто так воплотил в товар. А если хочешь - не патентуй.
"Никто ведь не платит родственникам энштейна за теор. относит" - не платят, потому что сама по себе фундаментальная наука ничего не стоит, стоят изобретения, которые используют достижения науки. Вот за гпс и глонасс платят. Бля, откуда вы такие недалекие беретесь, не лень тебе писать ерунду в которой не уверен?

В данном случае ИИ - это громкое слово, фактически изобретение полученное автоматизированным путем, через алгоритм, который создал человек. То, что в этом алгоритме состояние плохо отслеживается, не делает его каким-то непостижимым, как настоящий интеллект.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

24TTL
Подписан
Отписаться
IDRF'2020: как прошла самая масштабная конференция по онлайн-ритейлу. Часть 1
Selectel
Подписан
Отписаться
Track and go: как устроена сериализация поставок
Среди клиентов Selectel есть не только отечественные, но и крупные международные компании. Сегодня в рубрике “Истории у…
0
Briskly
Подписан
Отписаться
PR в стартапе: как и кому рассказать о себе после выхода на рынок?
Как попасть в топовые СМИ, зачем раскручивать основателя и почему вы должны быть первым, кто расскажет вашу историю? Ди…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Никита Бондарев
за день
Новости о запуске Спотифая в России уже как шутка воспринимаются :)
Bloomberg: Spotify отложила запуск сервиса в России из-за пандемии, но всё ещё планирует его в 2020 году
Anton Smets
за неделю
Одну сексизмом оскорбили, другому слишком длинно, третьему недостаточно патриотично. Это очень смешно :) После таких отзывов понятно, почему в Кремниевой долине получилось, а тут нет)
Слишком красиво, много «успеха», герои одинаковые: за что критикуют фильм Дудя про Кремниевую долину

Прямой эфир

Анатолий Б.

ФРиО: без снятия ограничений…

Олег Поворин

«Альфа-банк» начал выпускать…

Alexander Zhikh

Удобный дизайн и хороший звук…

Константин Босов

ФРиО: без снятия ограничений…

Pavel Voronkov

ФРиО: без снятия ограничений…

Eduard Sinelnikov

Пока не открыли Землю: карта…

Pavel Voronkov

ФРиО: без снятия ограничений…

ILoveVC

Почему все хотят в SETTERS…

Eduard Sinelnikov

Пока не открыли Землю: карта…

Сослан Сакшин

ФРиО: без снятия ограничений…

Татьяна Сусалёва

Алгоритм написания письма…

John Carter

«Освободите Америку…

Alexey Nikolaev

«Освободите Америку…

Eduard Sinelnikov

Пока не открыли Землю: карта…

Roman Nz

«Альфа-банк» ввёл комиссию за…

Анатолий Б.

ФРиО: без снятия ограничений…

Roman Nz

ФРиО: без снятия ограничений…

Ware Wow

ФРиО: без снятия ограничений…

Dmitry Voloshin

ФРиО: без снятия ограничений…

Максим Строганов

ФРиО: без снятия ограничений…