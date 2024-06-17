Регулятор в США подал в суд на Adobe из-за «сложного механизма отписки» от услуг компании

С аналогичной жалобой он уже обратился в суд из-за навязывания подписки Prime от Amazon.Иск подала Федеральная торговая комиссия США (FTC), пишет Bloomberg. Регулятор заявил, что Adobe нарушила закон о защите прав потребителей, усложнив для них отписку от собственных услуг.По мнению FTC, Adobe подталкивала пользователей оформлять годовую подписку на свои продукты, например, Photoshop, «не раскрывая надлежащим образом», что за её отмену нужно заплатить комиссию, которая может составлять «сотни долларов». Условия же компания «прячет за мелким шрифтом и гиперссылками», пишет The Verge.Когда же клиенты решаются отписаться, они сталкиваются с тем, что этот процесс «слишком обременительный» — он требует навигации между разными страницами на сайте или переключения между представителями службы поддержки. Если попытаться отменить подписку в чате или по звонку, разговор могут попросту прервать.Adobe уже заявила, что оспорит иск в суде. Компания утверждает, что у неё довольно «прозрачные условия», а процесс отмены подписки очень простой.Экран подписки на пакет Creative CloudПодписка на пакет Creative Cloud, который включает в себя все сервисы Adobe, cтоит $89,99 (около 8000 рублей) в месяц или $659,88 (58,7 тысячи рублей) в год одним платежом. Если оформить годовую подписку с ежемесячными платежами, они составят $59,99 (5,3 тысячи рублей) в месяц.Подписка на один сервис, например, Photoshop, дешевле: $34,49 (примерно 3000 рублей) в месяц, $263,88 (23,4 тысячи рублей) за год или по $22,99 в месяц (около 2000 рублей) с годовой подпиской.Отменить подписку и получить обратно свои деньги можно в течение двух недель после начала использования. После этого срока возмещения не будет, а в варианте годовой подписки с ежемесячной платой придётся заплатить ещё 50% от суммы подписки. У Creative Cloud — около $359 (31,9 тысячи рублей), у Photoshop — $137 (12,1 тысячи рублей).В октябре 2023 года FTC подала аналогичный иск к Amazon. По мнению регулятора, компания вынуждала пользователей подписываться на свой платный сервис Prime и затрудняла процесс отписки.#новости #adobe
Ого, я уже и забыл, что регуляторы бывают не только для того, чтобы жизнь людям портить
Так, нечего тут завидовать западу, у вас свой особый путь
От адоб вообще все пытаются сейчас отписаться после их заявления, что им принадлежат права на всё, что делают пользователи в их приложениях
А можно ссылку на новость? А то гугл всё подтирает , не могу никак найти.
Недавно столкнулся с этим.. монополия …
Это не монополия , а бездонная человеческая жадность...
На самом деле по обращении в чат отписывают без лишних вопросов не смотря на то, что согласился на платный отказ.