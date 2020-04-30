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Лиана Липанова
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РБК: для получения господдержки системообразующие компании должны будут раскрыть бенефициаров и коммерческую тайну Материал редакции

Власти разработали систему отбора компаний и условия получения господдержки, узнало издание.

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Правительство подготовило проект постановления «О мерах поддержки системообразующих организаций». В документе прописаны условия отбора компаний для получения господдержки, пишет РБК со ссылкой на копию проекта, подлинность которой подтвердил источник.

Сейчас в список системообразующих предприятий Минэкономразвития входит 1151 российская компания. Предполагается, что для получения господдержки:

  • Специальная комиссия по итогам мониторинга или стресс-теста должна признать, что компания относится «к группе риска, свидетельствующей об устойчивой негативной динамике финансово-экономического состояния организации».
  • Системообразующая компания не должна быть иностранным юрлицом, а доля иностранного участия в уставном капитале не должна превышать 50%.
  • У компании не должно быть просроченных долгов по возврату в бюджет неиспользованных субсидий или бюджетных инвестиций, а также недоимок по налогам и сборам (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка или инвестиционный налоговый кредит).

Чтобы получить господдержку:

  • Компания должна подать заявление в Минэкономразвития и профильное ведомство.
  • Указать в нём причины и обоснования обращения, форму и объём запрашиваемой господдержки и срок предоставления.
  • Предоставить сведения обо всех бенефициарах, дать согласие на предоставление полной информации о своей деятельности, в том числе коммерческой тайны.
  • К заявлению приложить результаты анализа финансово-хозяйственной деятельности и стресс-теста, а также программу оптимизации расходов и обязательства по отказу от увеличения фонда оплаты труда и выплат вознаграждений топ-менеджменту в 2020 году и по итогам года.

Предварительный отбор заявок будет проводить межведомственная комиссия, в которую войдут ФНС, Минфин, Минэкономразвития, «Вэб.рф» и другие. Представители ФНС, Минфина, Минэкономразвития могут заблокировать положительный вердикт, отмечает РБК. Итоговое решение будет принимать правительственная комиссия, которую возглавит первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Заявление вместе с прилагающимися документами и оценкой «Вэб.рф» межведомственная комиссия будет рассматривать очно вместе с представителями компании.

На момент публикации заметки в пресс-службе правительства и Минэкономразвития не ответили на запрос РБК.

#новость

Лиана Липанова
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