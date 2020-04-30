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Отсрочка по лизингу, зарплатные кредиты для всех, мораторий на НДФЛ, налоговые каникулы и другие.
Координационный совет Российского союза промышленников и предпринимателей, «Деловой России», Торгово-промышленной палаты и «Опоры России» направил премьер-министру России Михаилу Мишустину список предложений, как помочь бизнесу выйти из кризиса, пишет Forbes. Подлинность письма изданию подтвердил глава «Опоры России» Александр Калинин.
Авторы письма предложили следующие меры поддержки:
Распространить отсрочку на полгода по уплате налогов и страховых взносов на некоммерческие организации, снизить для них ставку по страховых взносам до 15%, как это было сделано для МСП.
Ввести мораторий на налоговые выплаты для физлиц, в том числе на НДФЛ с зарплат, не превышающих 5 МРОТ в месяц
Распространить полугодовую отсрочку по всем налогам (кроме НДС) и социальным взносам на все предприятия.
Предоставить налоговые каникулы компаниям, чья выручка сократилась более чем на 50% по сравнению с предыдущим месяцем.
Кроме того, объединения предлагают стимулировать спрос и поддержать граждан — в частности, разработать программу адресной помощи населению с размещением прямых заказов предприятиям. Также среди предложений — ввести новые регуляторные послабления, к примеру, не штрафовать работодателей за задержку зарплат, и другие меры.
28 апреля 2020 года президент России Владимир Путин поручил правительству разработать новый пакет мер поддержки экономики, а также совместно с регионами и бизнесом подготовить план восстановления деловой жизни.
Держим кулачки, ребят.
Есть что-то нездоровое в том, чтобы желать другому человеку смерти, даже если тебе этот человек не нравится.
Кто говорит о смерти? Просто вкусить плодов банального отечественного здравоохранения. Но, к сожалению, с этим человеком не сработает.
Он явно не будет вкушать эти плоды, ему домой принесут секретное лекарство и медсестра 18 летняя размажет по всей коже.... Своим телом...
То, что эти люди убивают россиян тебя не смущает и всё "здоровое" да?
Мсье страдает симпатией к ВВП и правительству РФ, кои все долларовые миллиардеры, а вся страна на карантине без лишнего рубля в карманах?
Нет, мсье испытывает насторожённость по отношению к знаменитым светлолицым либералам, которые, окажись у власти, начнут людей направо и налево на кол сажать без суда и следствия. Яростно плюсуя друг дружку в фейсбушечке.
То есть продолжать сидеть на бутылочке стабильности уже больше 20 лет - ваш конек? Я впечатлен.
Мой конёк - самому отвечать за свою жизнь, хорошо зарабатывать, много путешествовать
Звучит как реклама страховой компании.
Как реклама взрослой жизни)
Кто в юности не был революционером - у того нет сердца, кто в зрелости не стал консерватором у того нет мозгов.
Надеюсь плешивый выйдет из чата
какой из
На что только не надеется русский народ, лишь бы самим ничего не делать)
Хороший ход. 1. С Мишустина, как с премьера, все взятки гладки. Мало того, что только вступил в должность, но сверху ещё "я болел", которое снимает с него все вопросы и ответственность. 2. На Вове такое проворачивать нельзя, ибо образ железного человечка, который сильнее любого вируса. А тут типа аж второй человек в стране заболел. Мол, смотрите, россияне, как всё серьёзно!
Ууу, очередная теория заговора. Конечно невозможно представить, что во время эпидемии человек заразился. Слишком нереально. Гораздо вероятнее, что рептилойды решили вывести из игры ключевого чиновника чисто чтоб поржать.
Мишустину предложили, вот он и коронавирусом резко заболел (правда). Надоели эти ваши.
Стоп.стоп.стоп. Мишустин на больничном с короной. Какие предложения?все после выхода с больничного.)
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Крупные объединения предпринимателей предложили Мишустину новый список мер поддержки
Это бизнес предложил свою поддержку Мишустину :)
А вот от чего он сбежал болеть. Я уж думал, что просто на праздниках работать не хочет. А так — здоровья конечно.
наоборот хочет, лопатой в деревне, как раньше, до вот этого вот всего.
Прочитав 'Опоры России' и 'Александр Калинин' сразу проверил в кармане кошелек.
Показывали его в кабинете, кажется он сам в шоке от происходящего по спасению бизнеса и граждан.
Он спокойно пилил IT-cash в налоговой, а теперь он типа сам должен денег давать всем. У него абберация сознания включила свою функцию, он стал перегреваться, а потом заболел.
Опоздали 🤷🏻♂️
Заболел человек
Теперь Вова сказал что все изменения без него отложит на неопределенный срок
Так что ждите и держите карман шире ✊
Одни шутки в комментах, видимо никто не вникал в бредовость предложений некоторых
Это просто пост про мишустина, меры всех бизнесменов и их предложения типа дать денег уже не кого не интересуют, все просто ржут, по причине того что плакать сил нет. Скатывается в бездну потихоньку
Потом эти бизнесы поднимут цены на услуги и товары и останутся в двойной выгоде. Помогать нужно только при условии, что те не поднимут цены!
а подушку безопасности на следующий карнавал расскажете как бизнесу накапливать?
В чем смысл поднятия порога отнесения к микро и малым предприятиям?
В теории, если поднять порог (по обороту), то больше компаний смогут рассчитывать на поддержку. Но пока она все равно виртуальная.
Не штрафовать за задержку зарплаты... у нас мне кажется в России помощь заключается в том, дать право на притеснения. Аналогично с тем, что главная мера самоизоляции - штрафы. Давайте перестанем платить зарплаты и всех обложим штрафами и получим рынок с неплатежеспособным население, которое заботиться о том, чтобы не умереть с голоду. Они все серьезно считают, что при таких раскладах получиться заработать бизнесу и собрать налоги государству?
А Геморой можно к короновирусу прировнять ?а то уж больно как то уже эти лица надоели ))
Мир перевернулся. Никогда бы не пожелал здоровья правительству, да ещё бывшему главе налоговой. Пусть поправляется.
Помогут в обмен на клиентскую базу, коммерческую тайну и контрольный пакет.
Заболел Мишустин или нет, это уже никто не проверит. А вот то что вместо него теперь Белоусов, на этот момент почему то мало кто обратил внимание, это настоящий серый кардинал. Мне кажется это главное в этом спектакле.
Не тянет он, больше на козла отпущения похож типа Кириенко и Немцова, царство ему небесное, кремль умеет подставы делать, этого не отнять... Тут просто поставили, чтобы потом задвинули где нибудь, есное же дело, что ничего толкового не будет и персонажу подписали смертный приговор в политике...
Путин управлял страной через Белоусова и при Медведеве.
Кто внимательный, давно это заметил.
Так что, ничего не поменяется: "Денег нет, но вы держитесь".
Судя по последним опросам ВЦИОМ, мишустина готовили как план б, если уж совсем крепостные обнаглеют и пойдут против н-ного срока царя батюшки. Но Толи побоялись что он озвучит дать всем по куску хлеба, Толи сначала озвучили бред о подготовки помощи народу , а потом откатили назад, а теперь ещё и героем сделают под шумок, мер то явно в поддержку населения не будет озвучил 5 числа, комунистичесая верхушка удавиться рабам помогать, думают что ещё нападают...
Коммунистическая верхушка буржуазной России.... То есть, там наверху коммунисты?
Офигенно.
Мишустин заболел, сорри
Какое прекрасное предложение. Только вот его не примут даже к обсуждению.
мне кажется мишустину уже все равно какие там меры. делегирует кому-нибудь задачи и всё. уйдёт на самоизоляцию
Я что-то не видел публичного отречения Мишустина от закона Димы Яковлева. А посему здоровья желать ему не имею права.
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