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Галина Мубаракшина
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Крупные объединения предпринимателей предложили Мишустину план помощи в выходе из кризиса Материал редакции

Отсрочка по лизингу, зарплатные кредиты для всех, мораторий на НДФЛ, налоговые каникулы и другие.

59 комментариев
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Координационный совет Российского союза промышленников и предпринимателей, «Деловой России», Торгово-промышленной палаты и «Опоры России» направил премьер-министру России Михаилу Мишустину список предложений, как помочь бизнесу выйти из кризиса, пишет Forbes. Подлинность письма изданию подтвердил глава «Опоры России» Александр Калинин.

Авторы письма предложили следующие меры поддержки:

Расширить кредитные программы

  • Распространить отсрочку по кредитам МСП на кредиты микрофинансовых организаций и лизинговые платежи.
  • Увеличить кредит до 10 млрд рублей, но не более 10% оборота компании в рамках программы льготных кредитов системообразующим предприятиям.
  • Ввести отсрочку по уплате кредитов системообразующими предприятиями до конца 2020 года с последующей капитализацией процентов.
  • Распространить программы зарплатных кредитов под 0% на все предприятия при условии сохранения занятости.

Предоставить более широкие налоговые льготы

  • Распространить отсрочку на полгода по уплате налогов и страховых взносов на некоммерческие организации, снизить для них ставку по страховых взносам до 15%, как это было сделано для МСП.

  • Ввести мораторий на налоговые выплаты для физлиц, в том числе на НДФЛ с зарплат, не превышающих 5 МРОТ в месяц

  • Распространить полугодовую отсрочку по всем налогам (кроме НДС) и социальным взносам на все предприятия.

  • Предоставить налоговые каникулы компаниям, чья выручка сократилась более чем на 50% по сравнению с предыдущим месяцем.

  • Дать налоговые каникулы на год компаниям из туристической отрасли, гостиничного бизнеса и общепита, снизить для них ставку НДС до 10%.
  • Изменить подход к предоставлению мер поддержки — оказывать их не по ОКВЭД, а по тому виду деятельности, который приносит компании 50% и более выручки.

Скорректировать принципы регулирования

  • В два раза поднять порог отнесения компаний к микро-, малому и среднему бизнесу. Сейчас предельный уровень доходов составляет 120 и 800 млн рублей в год для микро- и малого предприятия и 2 млрд рублей — для среднего, поясняет издание.
  • Повысить предельный размер дохода для упрощенной системы налогообложения со 150 до 300 млн рублей.
  • Ввести мораторий на выплаты по специальным налоговым режимам — в патентной системе и режиме с единым налогом на вмененный доход (ЕНВД) в случае отсутствия выручки за отчетный период.
  • Продлить срок применения ЕНВД до 2024 года, установить предельную величину дохода для режима в 60 млн рублей (сейчас не ограничена) и запретить любые изменения режима, увеличивающие нагрузку на бизнес.

Кроме того, объединения предлагают стимулировать спрос и поддержать граждан — в частности, разработать программу адресной помощи населению с размещением прямых заказов предприятиям. Также среди предложений — ввести новые регуляторные послабления, к примеру, не штрафовать работодателей за задержку зарплат, и другие меры.

28 апреля 2020 года президент России Владимир Путин поручил правительству разработать новый пакет мер поддержки экономики, а также совместно с регионами и бизнесом подготовить план восстановления деловой жизни.

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59 комментариев
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Viktor Mann

35

Держим кулачки, ребят.

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Eugene Danilov

Viktor
14

Есть что-то нездоровое в том, чтобы желать другому человеку смерти, даже если тебе этот человек не нравится.

Ответить

Alexandr Simonov

Eugene
6

Кто говорит о смерти? Просто вкусить плодов банального отечественного здравоохранения. Но, к сожалению, с этим человеком не сработает.

Ответить

Константин Босов

Alexandr
5

Он явно не будет вкушать эти плоды, ему домой принесут секретное лекарство и медсестра 18 летняя размажет по всей коже.... Своим телом...  

Ответить

Комментарий удален

Константин Босов

Danil
0

Я танки не люблю.

Ответить

Комментарий удален

Ватник в Америке

Eugene
4

То, что эти люди убивают россиян тебя не смущает и всё "здоровое" да?

Ответить

Месье Никита

Eugene
3

Так он уже канонизирован и ему иконы в храме ставят

Ответить

Viktor Mann

Eugene
0

Мсье страдает симпатией к ВВП и правительству РФ, кои все долларовые миллиардеры, а вся страна на карантине без лишнего рубля в карманах?

Ответить

Eugene Danilov

Viktor
3

Нет, мсье испытывает насторожённость по отношению к знаменитым светлолицым либералам, которые, окажись у власти, начнут людей направо и налево на кол сажать без суда и следствия. Яростно плюсуя друг дружку в фейсбушечке.

Ответить

Viktor Mann

Eugene
1

То есть продолжать сидеть на бутылочке стабильности уже больше 20 лет - ваш конек? Я впечатлен.

Ответить

Eugene Danilov

Viktor
3

Мой конёк - самому отвечать за свою жизнь, хорошо зарабатывать, много путешествовать

Ответить

Viktor Mann

Eugene
1

Звучит как реклама страховой компании.

Ответить

Eugene Danilov

Viktor
1

Как реклама взрослой жизни)

Ответить

Homo Sapiens

Eugene
1

Кто в юности не был революционером - у того нет сердца, кто в зрелости не стал консерватором у того нет мозгов.

Ответить

Vladislav S

Eugene
0

Чтоб он сдох

Ответить

Flash Royal

Viktor
2

Надеюсь плешивый выйдет из чата

Ответить

Egor Ivanovich

Flash
2

какой из 

Ответить

Michael Petrov

Egor
6

да

Ответить

Комментарий удален

selecadm

Danil
0

Это видимо такая шутка. Когда отвечают "да" на вопрос с "или".

— Ты будешь чай или кофе?
— Да.

Ответить

Kelerius

selecadm
0

Это не шутка. Это Пролог

Ответить

Владимир К

Viktor
4

На что только не надеется русский народ, лишь бы самим ничего не делать)

Ответить

Konstantin_Andreevich

14

Хороший ход. 1. С Мишустина, как с премьера, все взятки гладки. Мало того, что только вступил в должность, но сверху ещё "я болел", которое снимает с него все вопросы и ответственность. 2. На Вове такое проворачивать нельзя, ибо образ железного человечка, который сильнее любого вируса. А тут типа аж второй человек в стране заболел. Мол, смотрите, россияне, как всё серьёзно!

Ответить

Никита Марушков

Konstantin_Andr…
8

Ууу, очередная теория заговора. Конечно невозможно представить, что во время эпидемии человек заразился. Слишком нереально. Гораздо вероятнее, что рептилойды решили вывести из игры ключевого чиновника чисто чтоб поржать.

Ответить

Sergey Ontime

8

Мишустину предложили, вот он и коронавирусом резко заболел (правда). Надоели эти ваши.

Ответить

Константин Босов

Sergey
2

Теперь герой будет, так дешевле чем озвучить помощь населению

Ответить

Pavel Osadchuk

7

Мишустин: благодарю

Ответить

Никита Вдовин

4

Стоп.стоп.стоп. Мишустин на больничном с короной. Какие предложения?все после выхода с больничного.)

Ответить

Arthur Niazyan

Никита
8

Читайте:
Крупные объединения предпринимателей предложили Мишустину новый список мер поддержки

Это бизнес предложил свою поддержку Мишустину :)

Ответить

Константин Босов

Arthur
3

Ну да, парацетамол нынче дорогой..

Ответить

Дмитрий Лукашов

5

А вот от чего он сбежал болеть. Я уж думал, что просто на праздниках работать не хочет. А так — здоровья конечно.

Ответить

Alexandr Simonov

Дмитрий
1

наоборот хочет, лопатой в деревне, как раньше, до вот этого вот всего.

Ответить

Valentin G

5

Прочитав   'Опоры России'   и 'Александр Калинин' сразу проверил в кармане кошелек.   

Ответить

Антон

4

Показывали его в кабинете, кажется он сам в шоке от происходящего по спасению бизнеса и граждан.

Ответить

Алексей Скалий

Антон
3

Он спокойно пилил IT-cash в налоговой, а теперь он типа сам должен денег давать всем. У него абберация сознания включила свою функцию, он стал перегреваться, а потом заболел. 

Ответить

Dc Maniac

4

Опоздали 🤷🏻‍♂️
Заболел человек
Теперь Вова сказал что все изменения без него отложит на неопределенный срок

Так что ждите и держите карман шире ✊

Ответить

Valera Rybakoff

4

Бедный Медведев, то есть Мишустин. Очередной медведь отпущения. 😂😂😂

Ответить

Alex Cox

3

Одни шутки в комментах, видимо никто не вникал в бредовость предложений некоторых

Ответить

Константин Босов

Alex
3

Это просто пост про мишустина, меры всех бизнесменов и их предложения типа дать денег уже не кого не интересуют, все просто ржут, по причине того что плакать сил нет. Скатывается в бездну потихоньку

Ответить

Полет Нормальный

2

Потом эти бизнесы поднимут цены на услуги и товары и останутся в двойной выгоде. Помогать нужно только при условии, что те не поднимут цены!

Ответить

Alexey Burlakov

Полет
2

Увы, это так не работает. 

Ответить

Alexey Kosulin

Полет
2

а подушку безопасности на следующий карнавал расскажете как бизнесу накапливать?

Ответить

Alexander Weismann

2

В чем смысл поднятия порога отнесения к микро и малым предприятиям?

Ответить

Alexey Burlakov

Alexander
0

В теории, если поднять порог (по обороту), то больше компаний смогут рассчитывать на поддержку. Но пока она все равно виртуальная.

Ответить

Дима Бузинов

2

Не штрафовать за задержку зарплаты... у нас мне кажется в России помощь заключается в том, дать право на притеснения. Аналогично с тем, что главная мера самоизоляции - штрафы. Давайте перестанем платить зарплаты и всех обложим штрафами и получим рынок с неплатежеспособным население, которое заботиться о том, чтобы не умереть с голоду. Они все серьезно считают, что при таких раскладах получиться заработать бизнесу и собрать налоги государству?

Ответить

Вадим Егупенко

1

А Геморой можно к короновирусу прировнять ?а то уж больно как то уже эти лица надоели ))

Ответить

timursh

1

Мир перевернулся. Никогда бы не пожелал здоровья правительству, да ещё бывшему главе налоговой. Пусть поправляется.

Ответить

Arthur Niazyan

1

Помогут в обмен на клиентскую базу, коммерческую тайну и контрольный пакет.

Ответить

Anton Chigaev

1

Заболел Мишустин или нет, это уже никто не проверит. А вот то что вместо него теперь Белоусов, на этот момент почему то мало кто обратил внимание, это настоящий серый кардинал. Мне кажется это главное в этом спектакле.

Ответить

Константин Босов

Anton
0

Не тянет он, больше на козла отпущения похож типа Кириенко и Немцова, царство ему небесное, кремль умеет подставы делать, этого не отнять... Тут просто поставили, чтобы потом задвинули где нибудь, есное же дело, что ничего толкового не будет и персонажу подписали смертный приговор в политике...

Ответить

Александр Примак

Anton
0

Путин управлял страной через Белоусова и при Медведеве.
Кто внимательный, давно это заметил.
Так что, ничего не поменяется: "Денег нет, но вы держитесь".

Ответить

Кирилл Вечкасов

1

Почитали. Помечтали. С вас достаточно.

Ответить

Константин Босов

0

Судя по последним опросам ВЦИОМ, мишустина готовили как план б, если уж совсем крепостные обнаглеют и пойдут против н-ного срока царя батюшки. Но Толи побоялись что он озвучит дать всем по куску хлеба, Толи сначала озвучили бред о подготовки помощи народу , а потом откатили назад, а теперь ещё и героем сделают под шумок, мер то явно в поддержку населения не будет озвучил 5 числа, комунистичесая верхушка удавиться рабам помогать, думают что ещё нападают...

Ответить

Kelerius

Константин
1

Коммунистическая верхушка буржуазной России.... То есть, там наверху коммунисты?
Офигенно.

Ответить

Денис Леушин

0

Мишустин заболел, сорри

Ответить

Green Base

Денис
0

-1

Ответить

Георгий Морозов

0

Какое прекрасное предложение. Только вот его не примут даже к обсуждению.

Ответить

Алиса Селиверстова

0

мне кажется мишустину уже все равно какие там меры. делегирует кому-нибудь задачи и всё. уйдёт на самоизоляцию 

Ответить

Антон

0

Видимо он письмо получил и решил заболеть.

Ответить

Иннокентий Фефилов

0

Я что-то не видел публичного отречения Мишустина от закона Димы Яковлева. А посему здоровья желать ему не имею права.

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