Распространить отсрочку на полгода по уплате налогов и страховых взносов на некоммерческие организации, снизить для них ставку по страховых взносам до 15%, как это было сделано для МСП.

Ввести мораторий на налоговые выплаты для физлиц, в том числе на НДФЛ с зарплат, не превышающих 5 МРОТ в месяц

Распространить полугодовую отсрочку по всем налогам (кроме НДС) и социальным взносам на все предприятия.

Предоставить налоговые каникулы компаниям, чья выручка сократилась более чем на 50% по сравнению с предыдущим месяцем.

Дать налоговые каникулы на год компаниям из туристической отрасли, гостиничного бизнеса и общепита, снизить для них ставку НДС до 10%.

Изменить подход к предоставлению мер поддержки — оказывать их не по ОКВЭД, а по тому виду деятельности, который приносит компании 50% и более выручки.

