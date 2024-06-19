Суд оштрафовал «Почту России» на 100 млн рублей за нарушение сроков ремонта отделений за счёт госбюджета

В компании называют претензии «формальностью», и заверяют, что работы были выполнены в срок. Иск к «Почте России» подала Счётная палата, пишет «Ъ». В ходе аудита ведомство пришло к выводу, что компания не закончила в срок ремонт 279 отделений — это 23,3% от того количества, которые «Почта» обязалась модернизировать по договору с Минцифры.В 2021 году министерство выделило на ремонт почтовых отделений 5 млрд рублей. В январе 2023-го «Почта России» отчиталась, что из 1100 отделений не отремонтировали только два. За это компания заплатила штраф в 8400 рублей. Счётная палата назвала данные «Почты» «недостоверными», следует из материалов дела. Компания передала Минцифры отчёты о ремонте в бумажном, а не электронном виде, как того требовали условия. Кроме того, «Почта» «ненадлежаще вела учёт затрат по договору».По итогам рассмотрения иска Мировой суд назначил АО «Почта России» штраф в 100 млн рублей по статье о нарушении условий бюджетных инвестиций (ч. 2 ст. 15.15.4 КоАП).В компании сообщили «Ъ», что намерены обжаловать решение. По словам представителя «Почты», спор касается «сроков оформления закрывающих документов с подрядчиками и подачи отчётов». При этом фактическое открытие отделений после ремонта подтверждают «извещения о поступлении и выдаче писем и посылок». В Минцифры не ответили на запрос газеты.Статья, по которой оштрафовали «Почту России», предусматривает штраф в размере 2–12% от суммы бюджетной инвестиции, поясняют юристы. Судья назначила минимально возможный, поэтому снизить размер взыскания компания не сможет. Однако ответчик может настаивать на отсутствии состава правонарушения, обосновав это тем, что принял все возможные меры для исполнения договора.Фото РБКСогласно отчётности, по итогам 2022 года убыток «Почты России» составил 27,2 млрд рублей. В 2023-м он сократился до 7,1 млрд рублей. Компания объясняла убытки выросшими расходами на логистику, обслуживание техники, тратами на повышение зарплат, снизившимся потоком отправлений.В конце 2023 года она попросила разрешить закрывать убыточные отделения и снизить частоту доставки. В качестве ещё одной меры поддержки «Почты» рассматривали «инфраструктурный сбор» для маркетплейсов в размере 0,5% от квартального оборота, но правительство не поддержало идею.#новости #почтароссии
Так. Ещё раз:
Суд оштрафовал «Почту России» на 100 млн ₽Отрабатывать будут почтальоны или покупатели на маркетплейсах. Или налог на шахматы введут.
Перевесят, думаю, на подрядчиков. Заранее соболезную.
цены на консервы поднимут.
Не штрафуют – плохо.
Штрафую – плохо.
Какие же бессмысленные твои комментарии...
Когда за утечки данных так же будут штрафовать?
А что, 60 тысяч уже не штраф?
Если утекут данные из бюджета страны, оштрафуют обязательно! Причём всех россиян.