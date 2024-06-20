Прокуратура подала иск к сотовому оператору, чтобы взыскать похищенные у абонента деньги

Это первый подобный иск в правоприменительной практике, говорят в ведомстве.Прокуратура Ломоносовского района Ленобласти обратилась в суд от лица пострадавшего 1940 года рождения. Его обманули телефонные мошенники. Их личности не установлены.Ведомство не раскрыло сумму и оператора, но рассчитывает добиться не только возмещения украденных средств, но ещё и компенсации морального вреда.Оно обратило внимание, что преступники нередко используют подменные телефонные номера — например, чтобы скрыть, что звонок поступает из-за рубежа. Закон запрещает операторам пропускать «иностранные вызовы [с подменными номерами] в свою сеть». За нарушение могут привлечь к административной ответственности по ст. 13.2.1 КоАП.По словам Прокуратуры Ленобласти, подача такого иска позволит создать «дополнительный правовой механизм», который можно будет использовать при бездействии поставщиков связи — чтобы компенсировать имущественные потери.Источник фото: «Волгоград ТРВ»Злоумышленники начали активнее менять номера телефонов на международные в начале 2023 года, сообщал «Ъ». Больше всего потенциально опасных звонков россияне получали с номеров с кодами Японии, Кореи, Казахстана, Турции и Лихтенштейна.#мошенники #новости
У нас в некоторых отраслях каждый чих регулируют, а опсосы все никак не могут настроить модерацию доступа к виртуальным номерам.
Они заинтересованы в этом спаме. К примеру получить именной СМС в белую - надо пройти кучу кругов ада. Плюс получить одобрение от всех операторов. Но когда с именного СМС приходит спам, ты пишешь оператору - а у них лапки. Типа не виноваты мы, они сами отправляются. Ну да, ну да - вы же с них получаете в 2-3 раза больше $, поэтому и не блокируете.
Давно пора понять,что тут замешаны высшее чины.
Когда-нибудь опсосов будут держать в ежовой рукавице?
Неужели нельзя с этим справиться? Можно. Невыгодно? Ага.
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!
но рассчитывает добиться не только возмещения украденных средств, но ещё и компенсации морального вреда.Ну не знаю. Штрафануть за то что используют иностранные номера это ладно, моральный ущерб тоже понимаю, но перекладывать всю материальную ответственность это слишком. Когда на улице кого-то грабят полиция или государство ничего не возмещает, вот и требовать нужно только с тех, кто украл.
Если бы государство хотело оно бы навело порядок.Значит государству это выгодно.