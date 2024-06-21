TikTok рассказал суду, что был согласен на контроль со стороны США, но власти отказались от переговоров

«Конгресс схватился за кувалду, даже не подумав о том, что может обойтись скальпелем», — заявили в сервисе.TikTok — сервис китайской компании ByteDance — подал иск, чтобы оспорить закон о принудительной продаже сервиса в США или его блокировке, в мае 2024 года. До 20 июня он должен был предоставить все основания для заявления.Так, в судебных документах TikTok заявил, что больше года вместе с федеральным правительством США обсуждал 90-страничное соглашение о нацбезопасности. Компания была заинтересована в том, чтобы продолжить работу в стране и избежать претензий. Об этом пишут Bloomberg и The Verge.Соглашение предусматривало разные «многосторонние гарантии и правоприменительные механизмы». Компания предложила создать дочернюю структуру TikTok US Data Security для работы с данными американцев. Регулированием занимались бы местные ведомства, как и положено.Если бы TikTok нарушил положения договора, у правительства было бы право выписать сервису «внушительный» штраф или обязать его свернуть работу в США. Но в какой-то момент оно «резко» отказалось продолжать переговоры.TikTok заявил, что многие идеи реализовал добровольно в рамках инициативы Project Texas. Но законодатели проигнорировали и наработки, и фактические изменения, когда принимали закон. По словам TikTok, «Конгресс США схватился за кувалду, даже не подумав о том, что может обойтись и скальпелем».Сервис предоставил суду «сотни страниц доказательств» общения с властями США. Среди документов есть, например, презентация, которую показывали комитету по иностранным инвестициям. В ней TikTok рассказывал, как работают алгоритмы рекомендаций, и рассуждал о том, как снизить риски неправомерного доступа к данным американцев.Там же «в рамках сотрудничества с [американской] Oracle» TikTok предложил план «центра прозрачности». Исходный код приложения думали хранить на серверах в отдельных залах, куда зайти могли бы только указанные в правилах сотрудники. А китайским коллегам вход был бы полностью воспрещён.В заявлениях компания в очередной раз подчеркнула, что закон подрывает свободу слова. Прецедент серьёзный, поэтому у суда должны быть материалы для рассмотрения. Но Конгресс США предоставил лишь «заявления отдельных конгрессменов», а данные, которые якобы стали решающими, засекречены.Минюст США заявил, что закон не нарушает Конституцию США. До 26 июля 2024 года он должен ответить на заявления TikTok. Дело рассматривают в ускоренном режиме, потому что TikTok попросил принять решение до 6 декабря, чтобы успеть запросить пересмотр в Верховном суде, если потребуется.Источник фото: The Guardian#новости #tiktok #bytedance
Что же это получается, дело не в безопасности, а просто хотят отжать?
Это же прекрасная страна с кристально чистым правительством, конечно, для нацбезопасности. А забот о своих гражданах так много, что на 90 страниц было слишком мало, вот и отказали
ВК Видео, дерзайте, рынок освободился 😂
Даааа, в штатах ждут не дождутся вк. Это они еще про майл ответы не знают...
компания в очередной раз подчеркнула, что закон подрывает свободу слова
э! Нельзя списывать у западных стран! Это только они могут обвинять всех подряд в подрыве защиты слова. Все остальные должны только глотать
В ней TikTok рассказывал, как работают алгоритмы рекомендаций.
Это как раз тот случай, когда джентльменам не поверили на слово. Если ничего не путаю, они категорически отказывались открывать (продавать, передавать) свои рекомендации?
А так как веры на слова нет, какой смысл городить все эти 90 страниц. Внутри рекомендаций у этих джентльменов может быть все что угодно.
Не порть малину, США плохие, Китай хороший (уйгуры не в счет)