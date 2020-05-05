Это связано с отказом SoftBank от дополнительной покупки акций стартапа на $3 млрд.

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Основатель WeWork Адам Ньюман подал в суд штата Делавэр иск к японской SoftBank, обвинив компанию в превышении полномочий, сообщает TechCrunch. Это связано с отказом SoftBank от дополнительной покупки акций стартапа на $3 млрд, напоминает издание.

Речь о соглашении, которое было заключено в октябре 2019 года: SoftBank предоставила WeWork дополнительное финансирование в размере $5 млрд и пообещала потратить на выкуп акций у сотрудников и инвесторов WeWork около $3 млрд. Ньюман должен был получить почти $1 млрд за свои акции.

Однако в начале апреля SoftBank отказалась от дополнительной покупки, сославшись на последствия Covid-19 на бизнес. После этого специальный комитет компании-владельца сети коворкингов WeWork, The We Company, подал иск к холдингу и обвинил в нарушении своих обязательств по контракту.