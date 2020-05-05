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Лиана Липанова
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Основатель WeWork Адам Ньюман подал иск к SoftBank и обвинил холдинг в превышении полномочий Материал редакции

Это связано с отказом SoftBank от дополнительной покупки акций стартапа на $3 млрд.

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Основатель WeWork Адам Ньюман подал в суд штата Делавэр иск к японской SoftBank, обвинив компанию в превышении полномочий, сообщает TechCrunch. Это связано с отказом SoftBank от дополнительной покупки акций стартапа на $3 млрд, напоминает издание.

Речь о соглашении, которое было заключено в октябре 2019 года: SoftBank предоставила WeWork дополнительное финансирование в размере $5 млрд и пообещала потратить на выкуп акций у сотрудников и инвесторов WeWork около $3 млрд. Ньюман должен был получить почти $1 млрд за свои акции.

Однако в начале апреля SoftBank отказалась от дополнительной покупки, сославшись на последствия Covid-19 на бизнес. После этого специальный комитет компании-владельца сети коворкингов WeWork, The We Company, подал иск к холдингу и обвинил в нарушении своих обязательств по контракту.

Холдинг превысил полномочия, когда настаивал на том, что подавать иск может только правление, которое контролируется SoftBank, считает Ньюман. По его словам, на решение SoftBank отказаться от покупки доли повлияло и финансовое положение холдинга. Ньюман попросил объединить свой иск с заявлением специального комитета The We Company.

#wework #softbank

Лиана Липанова
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