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Владимир Путин подписал закон об ускоренной блокировке пиратских сайтов

Зеркала запрещённых в РФ ресурсов будут блокировать за двое суток.

  • 22 июня Владимир Путин подписал закон об ускоренной блокировке зеркал пиратских сайтов, согласно которому Роскомнадзор получил возможность закрывать доступ к таким порталам без предварительной проверки со стороны Минцифры.
  • Документ предполагает, что при необходимости зеркала запрещённых в РФ ресурсов будут ограничивать за двое суток.
  • Закон также подразумевает запрет выдачу сведений о зеркалах во всех поисковых сервисах, включая зарубежные.
  • В силу документ вступил в день его публикации — за исключением некоторых положений. Их начнут соблюдать с 1 октября.
Полина Лааксо
Медиа
Исследование: Россия вошла в тройку стран-лидеров по посещаемости пиратских видеосайтов в 2023 году

Россияне обеспечили 6% от мирового трафика.

Источник фото: <a href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.rbc.ru%2Frbcfreenews%2F60c90d3d9a7947363d0cbb3e&amp;psig=AOvVaw1TZht8C9vH7kvKWsme3ZCO&amp;ust=1705072774268000&amp;source=images&amp;cd=vfe&amp;opi=89978449&amp;ved=0CBQQjhxqFwoTCNi1y6DR1YMDFQAAAAAdAAAAABAO" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">РБК</a>

#новости #законы #пиратство

5
5 комментариев
Читатель vc.ru

Ура!

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Евгений В.

https://youtu.be/w_sr7HJoVx8?si=OhaZxtcOiUvVq-xy

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0YLQsNC90YzQutCwINC00YPRgNCw 1

т.е у нас не достаточно быстро блокировали сайты?

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James Bomond

Это про microsoft dot com?

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Labeling

Интересно за что такой царский подарок чиновникам Роскомпозора? Будто у них и без того не было достаточно коррупционных возможностей, чтобы теперь добавить и:
- Я могу закрыть твой сайт в течении 2 дней по подозрению в пиратстве. Ты может и сможешь что доказать через суд, но твой бизнес к тому времени будет разрушен

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