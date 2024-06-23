Владимир Путин подписал закон об ускоренной блокировке пиратских сайтов

Зеркала запрещённых в РФ ресурсов будут блокировать за двое суток.22 июня Владимир Путин подписал закон об ускоренной блокировке зеркал пиратских сайтов, согласно которому Роскомнадзор получил возможность закрывать доступ к таким порталам без предварительной проверки со стороны Минцифры.Документ предполагает, что при необходимости зеркала запрещённых в РФ ресурсов будут ограничивать за двое суток.Закон также подразумевает запрет выдачу сведений о зеркалах во всех поисковых сервисах, включая зарубежные.В силу документ вступил в день его публикации — за исключением некоторых положений. Их начнут соблюдать с 1 октября.Полина ЛааксоМедиа11 янвИсследование: Россия вошла в тройку стран-лидеров по посещаемости пиратских видеосайтов в 2023 году Россияне обеспечили 6% от мирового трафика.#новости #законы #пиратство
Ура!
https://youtu.be/w_sr7HJoVx8?si=OhaZxtcOiUvVq-xy
т.е у нас не достаточно быстро блокировали сайты?
Это про microsoft dot com?
Интересно за что такой царский подарок чиновникам Роскомпозора? Будто у них и без того не было достаточно коррупционных возможностей, чтобы теперь добавить и:
- Я могу закрыть твой сайт в течении 2 дней по подозрению в пиратстве. Ты может и сможешь что доказать через суд, но твой бизнес к тому времени будет разрушен