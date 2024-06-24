Следствие задержало совладельца «Русских фондов» Сергея Васильева по делу о мошенничестве — СМИ

Его вместе с бывшим главой АФК «Система» подозревают в хищении денег из шести негосударственных пенсионных фондов. В Тверской области задержали председателя совета директоров и совладельца «Русских фондов» Сергея Васильева и директора инвестгруппы Константина Бейрита, пишет РБК со ссылкой на два источника на финансовом рынке. Об этом сообщили также источники «Коммерсанта».Источники «Ъ» утверждают, что бизнесменов задержали 22 июня 2024 года, а затем доставили в Москву для допроса по подозрению в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК, грозит до 10 лет тюрьмы). Меру пресечения им должны выбрать 24 июня.По данным РБК, задержание связано с делом бывшего президента АФК «Система» Евгения Новицкого. Его обвиняют по той же статье.По версии следствия, трое бизнесменов состояли в преступном сговоре, когда в 2016 году Васильев и Бейрит продали Новицкому негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Первый национальный пенсионный фонд», из которого затем вывели 3,2 млрд рублей.Всех подозревают в хищении в 2018-2019 годах около 8,8 млрд рублей у шести НПФ: у «Церих» — 605,2 млн рублей, «НПФ металлургов» — 598,4 млн рублей, «Первого национального пенсионного фонда» — 3,2 млрд рублей, «Торгово-промышленного пенсионного фонда» — 697,7 млн рублей, «Мечел-фонда» — почти 3,4 млрд рублей, «Урал ФД» — 364 млн рублей. Все они лишились лицензии и прошли через процедуру банкротства.Фото: Владислав Шатило / РБК / ТАССБывшего президента АФК «Система» (занимал должность до 2005 года, до 2013-го оставался в совете директоров) и бывшего первого замгендиректора «Фосагро» (до 2022-го) Евгения Новицкого задержали 21 июня 2024 года, его отправили под домашний арест до 20 августа.Новицкого обвиняют в крупном мошенничестве по ч.4 ст.159 УК — по версии следствия, он вместе с группой лиц похитил 360 млн рублей из НПФ «Урал ФД». По делу проходят ещё несколько фигурантов: Олега Мезенцева арестовали на два месяца, Ольгу Илларионову отправили под домашний арест.Сергей Васильев — один из «первопроходцев инвестиционного бизнеса» в России, пишет РБК. С 1991-го он работал в «Тверьуниверсалбанке», с 1996-го — в «Международной финансовой компании». С 1999 года — председатель совета директоров инвестиционной группы «Русские фонды». В 2013-2016-м возглавлял совет директоров Санкт-Петербургской биржи (с 2021-го — «СПБ Биржа»).#новости #сергейвасильев #русскиефонды
Оооооо за Системой пришли. Реприватизация набирает обороты
Пере*
Как же так?! Ведь в названии есть слово "Русские"!
А они - хищения... Западных ценностей нахватались, ироды.
Они ограбили тех, кого должны были ограбить мы! Пожизненно!
Это не тот Васильев, который на Буггати по Питеру разъезжает?
Сроки не маленькие. Теперь осталось это всё доказать. И тогда справедливость восторжествует.