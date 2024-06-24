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Евгения Евсеева
Право

Следствие задержало совладельца «Русских фондов» Сергея Васильева по делу о мошенничестве — СМИ

Его вместе с бывшим главой АФК «Система» подозревают в хищении денег из шести негосударственных пенсионных фондов.

  • В Тверской области задержали председателя совета директоров и совладельца «Русских фондов» Сергея Васильева и директора инвестгруппы Константина Бейрита, пишет РБК со ссылкой на два источника на финансовом рынке. Об этом сообщили также источники «Коммерсанта».
  • Источники «Ъ» утверждают, что бизнесменов задержали 22 июня 2024 года, а затем доставили в Москву для допроса по подозрению в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК, грозит до 10 лет тюрьмы). Меру пресечения им должны выбрать 24 июня.
  • По данным РБК, задержание связано с делом бывшего президента АФК «Система» Евгения Новицкого. Его обвиняют по той же статье.
  • По версии следствия, трое бизнесменов состояли в преступном сговоре, когда в 2016 году Васильев и Бейрит продали Новицкому негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Первый национальный пенсионный фонд», из которого затем вывели 3,2 млрд рублей.
  • Всех подозревают в хищении в 2018-2019 годах около 8,8 млрд рублей у шести НПФ: у «Церих» — 605,2 млн рублей, «НПФ металлургов» — 598,4 млн рублей, «Первого национального пенсионного фонда» — 3,2 млрд рублей, «Торгово-промышленного пенсионного фонда» — 697,7 млн рублей, «Мечел-фонда» — почти 3,4 млрд рублей, «Урал ФД» — 364 млн рублей. Все они лишились лицензии и прошли через процедуру банкротства.
Фото: Владислав Шатило / РБК / ТАСС
Фото: Владислав Шатило / РБК / ТАСС
  • Бывшего президента АФК «Система» (занимал должность до 2005 года, до 2013-го оставался в совете директоров) и бывшего первого замгендиректора «Фосагро» (до 2022-го) Евгения Новицкого задержали 21 июня 2024 года, его отправили под домашний арест до 20 августа.
  • Новицкого обвиняют в крупном мошенничестве по ч.4 ст.159 УК — по версии следствия, он вместе с группой лиц похитил 360 млн рублей из НПФ «Урал ФД». По делу проходят ещё несколько фигурантов: Олега Мезенцева арестовали на два месяца, Ольгу Илларионову отправили под домашний арест.
  • Сергей Васильев — один из «первопроходцев инвестиционного бизнеса» в России, пишет РБК. С 1991-го он работал в «Тверьуниверсалбанке», с 1996-го — в «Международной финансовой компании». С 1999 года — председатель совета директоров инвестиционной группы «Русские фонды». В 2013-2016-м возглавлял совет директоров Санкт-Петербургской биржи (с 2021-го — «СПБ Биржа»).

#новости #сергейвасильев #русскиефонды

1
3
1
10
10 комментариев
Глеб Буряков
3
1
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dddaaasss

Оооооо за Системой пришли. Реприватизация набирает обороты

3
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Inspector Gadget

Пере*

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Вадим Д.

Как же так?! Ведь в названии есть слово "Русские"!
А они - хищения... Западных ценностей нахватались, ироды.

1
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Griby Lenina

Они ограбили тех, кого должны были ограбить мы! Пожизненно!

1
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Allestor Klei

Это не тот Васильев, который на Буггати по Питеру разъезжает?

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Sarmat Bagayev

Сроки не маленькие. Теперь осталось это всё доказать. И тогда справедливость восторжествует.

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