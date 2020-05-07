В 2016 году Кленин поручил взять кредит для пополнения оборотных средств интернет-ритейлера, но деньги забрали топ-менеджеры банка, установил суд.

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Головинский районный суд Москвы приговорил к трём годам условно бывшего гендиректора ритейлера Wikimart Андрея Кленина, пишет «Коммерсантъ».

Кленин признан виновным в пособничестве в растрате (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ) 124 млн рублей, принадлежавших «Айманибанку».

По версии следствия, в 2016 году руководивший ООО «Викимарт» Кленин поручил подчинённым подать заявку на кредит в «Айманибанке» для пополнения оборотных средств.

Игорь Волчихин, на тот момент занимавший пост председателя правления банка, дал указание выдать Wikimart заём в размере 124 млн рублей. Следствие считает, что при этом он знал, что Wikimart не сможет вернуть деньги. Средствами Волчихин и один из совладельцев «Айманибанка» Анатолий Гончаров (находится в международном розыске) «распорядились по своему усмотрению».

В 2017 году ритейлер прекратил существование с долгами в размере 3 млрд рублей. Единственный магазин-склад компании в Москве был закрыт. «Айманибанк» был лишён лицензии в октябре 2016 года с долгами свыше 21,5 млрд рублей, уточняет газета.

Следствие просило приговорить обвиняемого к семи годам лишения свободы. Однако судья сочла, что исправление бизнесмена возможно без изоляции от общества, отмечает газета.

И защита, и обвинение намерены обжаловать приговор. Адвокат Андрея Кленина Владимир Гаглоев заявил газете, что полученные ООО «Викимарт» кредиты пошли на выплату зарплат сотрудникам, аренду и закупку товаров, а репутация его подзащитного безупречна.