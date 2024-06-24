ЕС ввёл санкции против «Уральских авиалиний», «Совкомфлота», «Института развития интернета» и других

Всего в санкционный список попали 116 юридических и физических лиц.Из компаний в нём также числятся группа компаний «Волга-Днепр», куда входит одноимённая грузовая авиакомпания, поставщики электронных компонентных баз «Инкотех» и «Центр инновационных технологий и инжиниринга», промышленный концерн «Автоматика».Помимо них — консалтинговая «РБА-Менеджмент», аэропортовая сеть «Новапорт», научно-исследовательский институт «Градиент», «Нефтегазпромстрой» и экспедиторская «Восточная Стивидорная Компания» (входит в Global Ports).В списке подсанкционных физлиц — глава «Совкомфлота» Игорь Тонковидов; глава «Института развития интернета» Алексей Гореславский; основатель холдинга NewsMedia (Life, Mash, Shot, Super, «Алёна, блин!») Арам Габрелянов; глава пивоваренной «Балтики» Таймураз Боллоев; врио главы РЖД Андрей Казаков.Ещё под ограничения попали топ-менеджеры «Волга-Днепр» Игорь Аксёнов, Николай Коробко и другие, а также её контролирующие акционеры; управленцы «Алмаз-Антей»; основатель инвестгруппы Aeon Роман Троценко (среди её активов — «Новапорт»); основатель «Русской медной компании» Игорь Алтушкин; глава Росимущества Вадим Яковенко и другие.В 14 пакет санкций ЕС, помимо персональных санкций, вошли запрет на использование Системы передачи финансовых сообщений европейскими компаниями и ограничения на транзит российского сжиженного природного газа через европейские порты. Среди транспортных ограничений: запрет на частные перелёты в интересах россиян над территорией ЕС.С 25 июня 2024 года ЕС также запретит доступ к «Известиям», «РИА Новости», «Российской газете» и Voice of Europe.Источник фото: «РИА Новости»#новости #санкции
блин, ни одного коммента про шамана...
Боятся что мизулина отстрапонит.