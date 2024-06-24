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vc.ru
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Евгения Евсеева
Право

В Госдуму внесли законопроект о «запрете дискриминации» российских приложений в App Store

Продавать смартфоны можно будет только в том случае, если на них устанавливается RuStore, через который можно скачивать и обновлять приложения.

  • Среди авторов законопроекта — депутат Антон Горелкин. Он и сообщил о внесении документа, запрещающего «дискриминацию приложений российских разработчиков в App Store».
  • Согласно пояснительной записке, законопроект устанавливает правило: продавать «отдельные виды технически сложных товаров» (вероятно, речь о смартфонах — vc.ru) можно только в том случае, если на них можно устанавливать и обновлять приложения через «единый магазин». В документе речь идёт о RuStore, который пока доступен на Android.
  • Кроме того, должна быть возможность проводить платежи через RuStore.
  • Законопроект также запрещает устанавливать условия, «приводящие к ограничению или невозможности использования российских приложений и единого магазина». Среди таких перечисляются: ограничение поиска и обновления приложений, управления их настройками, направления уведомлений и проведения платежей.

iOS-версия RuStore, насколько мне известно, уже разработана и может появиться на «яблочной платформе» уже на следующий день после вступления нашего закона в силу. Но мы понимаем, что Apple понадобится определенное время на проведение комплаенса, поэтому планируем, что законопроект начнёт действовать с 1 сентября 2025 года.

Принятие этой инициативы не только упростит жизнь российских разработчиков, которые сталкиваются с различными проблемами при размещении своих приложений в App Store. Она также избавит российских пользователей от риска нарваться на фейковые и мошеннические аппы – которых, несмотря на декларируемые Apple меры безопасности, в их фирменном магазине хватает.

Антон Горелкин, депутат Госдумы
  • Горелкин указывает, что подобная норма действует и в ЕС, где Apple обязали разрешить установку сторонних магазинов и скачивание приложений не из App Store.
  • Минцифры в декабре 2022 года анонсировало, что по аналогии с европейским законом о цифровых рынках (DMA) планирует обязать Apple разрешить в России установку приложений из сторонних источников. В феврале 2024-го ведомство рассказало, что законопроект дорабатывают и внесут в Госдуму в весеннюю сессию (до 4 августа).

#новости #apple #законопроекты #appstore

10
37
37 комментариев
Николай Верегин

А если Apple не послушает, то... что?

3
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dddaaasss

Учитывая, что Apple в целом решила разрешить сторонние магазины то могут и открыть. Просто тут обоснование напичкано пвсевдопатриотическим бредом.

7
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Gedevan

Послушает

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Morningstar

Но мы понимаем, что Apple понадобится определенное время на проведение комплаенсаИли для того чтобы послать нахер)

4
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Gedevan

Отличный закон! Наконец можно будет снова взять нормальный телефон. А то меня мой андроид за последний год замучал в конец своей всратостью

1
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Zloy Marketolog

Пользуйтесь отечественными телефонами на Байкалах)

8
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KK

Так эпл взяла и начала разрешать RuStore на ios. Эпл давно уже официально не завозит ничего, в компании работает юрист и псевдо-директор, а со счетов автоматом приставы списывают деньги, так как эпл все равно их не может вывести в недружественную страну.

1
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