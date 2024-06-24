iOS-версия RuStore, насколько мне известно, уже разработана и может появиться на «яблочной платформе» уже на следующий день после вступления нашего закона в силу. Но мы понимаем, что Apple понадобится определенное время на проведение комплаенса, поэтому планируем, что законопроект начнёт действовать с 1 сентября 2025 года.

Принятие этой инициативы не только упростит жизнь российских разработчиков, которые сталкиваются с различными проблемами при размещении своих приложений в App Store. Она также избавит российских пользователей от риска нарваться на фейковые и мошеннические аппы – которых, несмотря на декларируемые Apple меры безопасности, в их фирменном магазине хватает.