iOS-версия RuStore, насколько мне известно, уже разработана и может появиться на «яблочной платформе» уже на следующий день после вступления нашего закона в силу. Но мы понимаем, что Apple понадобится определенное время на проведение комплаенса, поэтому планируем, что законопроект начнёт действовать с 1 сентября 2025 года.
Принятие этой инициативы не только упростит жизнь российских разработчиков, которые сталкиваются с различными проблемами при размещении своих приложений в App Store. Она также избавит российских пользователей от риска нарваться на фейковые и мошеннические аппы – которых, несмотря на декларируемые Apple меры безопасности, в их фирменном магазине хватает.
А если Apple не послушает, то... что?
Учитывая, что Apple в целом решила разрешить сторонние магазины то могут и открыть. Просто тут обоснование напичкано пвсевдопатриотическим бредом.
Послушает
Но мы понимаем, что Apple понадобится определенное время на проведение комплаенсаИли для того чтобы послать нахер)
Отличный закон! Наконец можно будет снова взять нормальный телефон. А то меня мой андроид за последний год замучал в конец своей всратостью
Пользуйтесь отечественными телефонами на Байкалах)
Так эпл взяла и начала разрешать RuStore на ios. Эпл давно уже официально не завозит ничего, в компании работает юрист и псевдо-директор, а со счетов автоматом приставы списывают деньги, так как эпл все равно их не может вывести в недружественную страну.