РБК: Минфин смягчит налоговые требования для владельцев контролируемых иностранных компаний — взнос ограничат суммой 25 млн рублей в год

Изначально ведомство хотело обязать выплачивать 5 млн рублей в год за каждую такую фирму.Налоговая нагрузка для россиян, владеющих контролируемыми иностранными компаниями (КИК), возрастёт с 2025 года, но её ограничат 25 млн рублей в год, пишет РБК со ссылкой на поправки ко второму чтению законопроекта о налоговых изменениях.Фиксированный платёж для владельцев КИК ввели в 2020 году. Закон позволяет владельцам таких компаний выбирать — платить 5 млн рублей в год или отчитываться о прибыли и платить налог с неё (13% или 15%). Сумму должен уплачивать один владелец вне зависимости от количества контролируемых им иностранных компаний.Минфин же предлагал изменить этот принцип и обязать владельцев таких компаний выплачивать 5 млн рублей в год за каждую принадлежащую им фирму. Например, если под контролем две компании, нужно заплатить 10 млн, три — 15 млн рублей.Теперь же ведомство предлагает в случае, если таких компаний больше пяти, считать, что база для выплаты налога — около 120 млн рублей в год. С учётом новой прогрессивной шкалы налогообложения, заплатить придётся 25 млн рублей налога. Таким образом, все КИК, начиная с шестой, будут обходиться «бесплатно», отмечает РБК.Президент РСПП Александр Шохин на слушаниях 24 июня предлагал «регрессивный» налог с КИК при росте их количества: одна компания — 5 млн рублей, от трёх до десяти — 10 млн рублей, от 11 до 20 — 20 млн рублей.По данным ФНС, на конец 2022 года количество КИК выросло до 45,6 тысячи (+21%). Их число растёт ежегодно, а в 2022-м темп прироста стал рекордным с 2017-го. При этом уведомления о наличии КИК предоставили больше 18,3 тысяч налогоплательщиков — то есть, в среднем на одного отчитавшегося приходится 2,5 КИК. При этом в 2023-м владельцы КИК заплатили 1,92 млрд рублей фиксированного налога, следует из данных ФНС.#новости #налоги
Дешевле и проще жить полгода за границей, не становясь налоговым резидентом.
Такой вариант, конечно, так актуален для владельцев КИК