HeadHunter получила иск от работодателя — он хочет удалить с платформы негативные отзывы о себе

Что это за отзывы — неизвестно. На релевантных сайтах негатива нет.В марте 2024 года поставщик электронных компонентов «Микросан» подал иск против сервиса-отзовика Dream Job, принадлежащего HeadHunter, а в мае — к самой HeadHunter, обратило внимание РБК.В рамках второго иска «Микросан» требует удалить с hh.ru ссылку на отзывы о себе, которые пользователи разместили на Dream Job. По данным источника РБК, истца не устраивали «порочащие комментарии». При этом на момент публикации на Dream Job лишь один отзыв, в котором автор ничего не критикует.Ещё один собеседник издания пояснил, что «Микросан» скрыл рейтинг на HeadHunter, из-за чего на его странице появилось предупреждение: «Работодатель скрыл отзывы в нашем приложении, но вы можете посмотреть их на Dream Job». Якобы теперь он хочет удалить и это сообщение.Отзыв на Dream JobВ ноябре 2023 года «Микросан» подавал иск к территориальному управлению Роскомнадзора по Сибирскому федеральному округу с требованием ограничить доступ к отзывам на сайте antijob.net. Суд его удовлетворил, но в июне 2024-го вторая сторона подала апелляцию. На момент публикации негативные отзывы доступны.Отзывы на antijob.netКомпании в России редко подавали иски к интернет-платформам из-за комментариев, поэтому предсказать решение суда трудно. Например, производитель асфальтобетонных смесей и бетонов «Беатон» подавал иск к «ВКонтакте» и «Яндексу» из-за «порочащих деловую репутацию» жалоб пользователей. В первом случае он выиграл дело: комментарии удалили. Во втором же суд встал на сторону «Яндекса». Для HeadHunter это первый подобный спор, отмечает РБК.#headhunter #новости
А вот интересно, в «Микросан» когда нибудь слышали про Барбару Стрейзанд?
улучшить условия труда и заняться проверкой работы руководства, разработать понятную схему онбординга -нет, нет, нет ,а вот подать в суд ,чтоб удалили отзывы ,вот это им подходит
Не проще директора вышврнуть данной конторке?) очевидная же проблема
В телеграме кто-то написал, что компания — говно. -> судиться с Дуровым.
Сюр!
Представляю если бы на Glassdoor все компании иски подавали из-за отзывов бывших сотрудников.
А работодатель не пробовал относиться к сотрудникам не как к рабам и говну?