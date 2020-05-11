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Альберт Хабибрахимов
20 777

Путин объявил о завершении «нерабочих» дней с 12 мая Материал редакции

Массовые мероприятия по-прежнему запрещены.

209 комментариев
В закладки

Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что период «нерабочих» дней в России завершается с 12 мая.

Глава государства считает, что Россия «подошла к следующему этапу — смягчению режима ограничений». Но выход из режима будет проходить поэтапно: все массовые мероприятия по-прежнему запрещены, для людей старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями, ограничения сохраняются.

Решение о порядке снятия ограничений каждый регион будет принимать самостоятельно. У руководителей регионов есть право приостанавливать работу местных предприятий, если там нельзя обеспечить санитарные меры. В таком случае должна сохраняться выплата зарплат сотрудникам.

С 12 мая везде, где это возможно, необходимо создать условия для восстановления деятельности предприятий базовых отраслей экономики — это строительство, промышленность, сельское хозяйство, связь, энергетика, добыча полезных ископаемых. Здесь занято значительное количество работников.

Деятельность таких предприятий не связана с необходимостью прямого контакта с потребителями. А значит есть возможность возобновления работы с низкими рисками. Естественно, при соблюдении всех санитарных норм.

Владимир Путин

#новость

Альберт Хабибрахимов
+136 412
25
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209 комментариев
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Aleksey Goncharov

65

А Собянин объявил об ужесточении правил самоизоляции с 12 мая. Москва - не Россия

Ответить

Hi-Tech Лентач

Aleksey
12

Че Вы на наше все набросились - эту губеры во всем виноваты. Президент сказал что даст всем бабла и каратин окончен - они его не слушаются и поручения не ыполняют. А отдыхали Вы все за счет работодателя с полной выплатой зарплаты :)

Ответить

Евгений Широков

Hi-Tech
3

Ну я не отдыхал за счёт работодателя. Меня тупо уволили. Снова на фрилансе, живу в картонной коробке на улице опять

Ответить

Hecatecoin

Евгений
3

подайте заявление на биржу труда ... Пособие дадут ...

Ответить

Евгений Широков

Hecatecoin
0

Не прокатит, 1,5 тысячи только светит благодаря "добросовестным" работодателям, не желающим до последнего оформлять в белую. И то, для начала нужно по вакансиям от центра занятости погонять с месяц, другой, которые от слова совсем не соответствуют опыту работы. А там глядишь и гробик в кредит оформлю)

Ответить

Alex AlexS

Hecatecoin
0

ИПшникам не дают ;) 

Ответить

vic buynoff

Евгений
–1

В картонную коробку на улице провели интернет?

Ответить

Anton Reut

Aleksey
9

А может это хитрый план - выгнать всех на улицу и начать штрафовать за отсутствие маски? Один штраф - 4000 р., нехилое пополнение бюджета намечается. 

Ответить

Valera Rybakoff

Aleksey
–4

Игра через губернаторов даёт Путину возможность действовать гораздо более жёстко и мочить весь этот малый бизнес  - это понятно.

Но самое страшное не это, а то что завтра Россия выйдет на 2 место после США. Дед может слететь с катушек и начать брать реванш за поражение в Холодной войне.

Ответить

smm DAD Developer studio

Valera
0

Что вы имеете виду под "брать реванш за поражение в Холодной войне" ?

Ответить

Sergei Timofeyev

smm
8

Занять первое место.

Ответить

Алекс Никифоров

Sergei
0

"Догнать и перегнать Америку"?

Ответить

Avver Dessert

Valera
2

Не уверен, что итоговая цель в этом
Риа новости:
Путин поручил полностью списать налоги и страховые взносы малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии, за II квартал

Путин: вернуть самозанятым гражданам их налог на доход за прошлый год

Ответить

vic buynoff

Valera
1

Кто угодно может слететь с катушек. Многие тут на VC уже слетели. Но для деда вероятность исчезающе малая.

Ответить

Sergei Timofeyev

vic
1

Он ещё может успеть зарегистрироваться здесь.

Ответить

vic buynoff

Sergei
0

Он недолюбливает интернет.

Ответить

Алекс Никифоров

vic
0

Песков за него зарегистрируется.

Ответить

Hecatecoin

Valera
0

Россия уже на втором месте по суточном росту.

Ответить

vic buynoff

Hecatecoin
1

Все проклятый Путин виноват. Однозначно

Ответить

Vlad Limbo

Valera
0

Тотально население России захуярить?)

Ответить

Виктория Браун

Aleksey
3

Беглов в Питере продлил до конца мая. Wtf!?

Ответить

sasha supertouch

Виктория
5

чисто повторяет за собэниным

Ответить

Dmitry Semenikhin

Виктория
1

Да начнется с.... общение

Ответить

Александр Александров

Aleksey
0

Я думаю, что обязательное ношение масок и перчаток - это смягчение режима, точнее его предвестник. Через неделю другую разрешат первый этап в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, потом можно будет и в большом отдалении от дома находиться и в парки ходить. Так что все неплохо!

Ответить

Дмитрий

Aleksey
0

Сразу понятно кто президент

Ответить

Volodya Agadzhanov

Aleksey
0

Вы статью толком прочитайте! Регионы сами решают когда им выходить из «нерабочих» дней. Все, что Путин говорит можно спокойно сливать в унитаз. Он не для людей вещает!

Ответить

Artyom Zakharov

Aleksey
–1

Путин ведь возложил ответственность на организацию мероприятий по ослаблению, либо усилению мер конкретно на глав регионов, ориентируясь на обстановку. Чем вы слушаете?

Ответить

Andrey Sobolev

52

200 тысяч больных, самое подходящее время

Ответить

Максим Никитин

Andrey
30

Сейчас набегут вот эти вот: “самоизоляцию объявили - вы недовольны, самоизоляцию сняли - вы опять недовольны»

Ответить

Месье Никита

Максим
11

При чем тут довольны или нет? Видно, что у правительства нет никакого четкого плана. Если верить оф. статистики, получается, когда было несколько тысяч больных - ввели массовый "карантин", а когда прирост по 12К в день  - отменяем? Логика, ты где? 

Ответить

vic buynoff

Месье
0

Логика проста. Кремль не хочет выглядеть идиотом среди своих коллег в мире. Как он выглядит внутри страны, его давно не беспокоит.

Ответить

Птиц

Месье
0

Как разъясняют сверху - было много госпитализированных, сейчас их не сильно больше, чем выписывающихся. В основном сейчас дома лечатся. Проверить данные высказывания не получится, данные закрыты.

Видимо в вялотекущем режиме самоизоляция может полгода длиться, решили ускорить.

Ответить

lakoros

Максим
2

логично.

Ответить

Li Bel

Максим
1

Тоже сразу об этом подумала)

Ответить

Убийца Гугла

Максим
1

А потом: Самоизоляцию опять ввели - вы опять недовольны.

Для прекращения пандемии надо, чтобы переболело 70%. Причём, этот иммунитет не особенно полезный на длительный период, т.к. в след. году будет новый штамм вируса, а вот осложнения вполне реальные и надолго. Так пусть получат иммунитет самые жадные, а остальные могут и дома дополнительно посидеть за свой счёт.

Ответить

Arthur Niazyan

Andrey
22

Умножайте на 10, на самом деле. Просто им диагноз не ставят. Ввели новые койкоместа, и теперь можно болеть всем. Наконец то.

Ответить

vic buynoff

Arthur
0

Койкомест не хватает везде.

Ответить

Валентин Стекольников

Andrey
–8

Может, оно и к лучшему - до царя дошло-таки, что нерабочими оказались не дни, а полумеры, и теперь уже поздно что-то делать, манипулировать, надо атаковать в лоб. Если смертность от ковида составляет (по разным оценкам) 1-4% и сосредоточена главным образом на пожилой части населения, то проще пройти через это, за пару месяцев потерять 2-5 млн населения, в основном экономически неактивного, и почти не потерять в экономике, после чего быть свободными и жить с иммунитетом как ни в чём ни бывало. 

Ответить

Nikita Rogatov

Валентин
20

Ты готов быть в этих 1-4%? и родителей туда отправить?

Ответить

Валентин Стекольников

Nikita
–3

Хорошая попытка. "А если бы вас так?". Всякое бывает, и в масштабе страны надо смотреть статистически, а не "а вы готовы?". Чёрт его знает, готов или нет, в принципе не хотелось бы, конечно, но делать-то что-то надо. Лучше вырваться на свободу, потеряв 1-4% (из которых большинство - экономически неактивное и даже пассивное население), чем сидеть год и больше на карантине и ждать чуда. 

Ответить

Syzygy

Валентин
2

Другие страны справились с эпидемией за куда меньше время. Просто там карантин был какой надо, а не имитационный.

Ответить

Валентин

Syzygy
1

Да, тут одно из двух: или в самом начале принимаются максимально жёсткие меры на 2-3 недели, в результате чего эпидемия зарубается на корню, или соплежуи допускают массового распространения заразы, после чего приходится либо принимать те же жёсткие меры на куда больший срок, либо признать поражение и снять все полумеры как доказанно неэффективные. Есть ещё третий вариант - Швеция и Белоруссия. 

Ответить

Алексей Любимов

Syzygy
1

Это какие страны справились быстрее?

Ответить

Олег Поворин

Syzygy
1

Тут так вопят из-за мелочных ограничений, представляю что было бы, если ввели меры как на моей малой родине. Там, отменили всю учебу, остановили весь общественный транспорт, запретили ездить на машине без спецпропуска (которые выдали всего 20к штук на 3 млн. город). Ввели штраф за появление без маски почти 100 долларов (при средней зарплате в 200), окружили город постами нацгвардии на БТРах. В самом городе установили огромное количество постов из гаишников, нацгвардейцев и военных в полной амуниции. Больницы с зараженными окружили по периметру военными, к людям отправленным домой на 14 дневную изоляцию приставили ментов, которые сидели на стульчиках возле подьездов и сменялись каждые 6 часов. Потом как построили временный лагерь из контейнеров на 15к мест, на карантин стали отправлять туда. 

Итогом этих чрезвычайных мер пик заболеваний пришелся на середину апреля, общее количество заражений не более 3к и всего 10 умерших. Многие ограничения из вышеназванных уже частично сняты.

Ответить

vic buynoff

Олег
0

Это где?

Ответить

Nikita Rogatov

Валентин
0

В жопу "статистически" Валентин, да или нет?

Ответить

Месье Никита

Nikita
1

В России всегда жили по принципу - "бабы еще нарожают". Что сейчас изменилось? 

Ответить

vic buynoff

Месье
0

Бабы не рожают. Население сокращается.

Ответить

Месье Никита

vic
–1

Ну завезут еще узбеков, они нарожают. 

Ответить

vic buynoff

Месье
0

Все узбеки уже тут. И этот ресурс исчерпан. Все равно сокращается.

Ответить

Иван Ташкинов

Валентин
6

Охуенная позиция. У тебя нет родственников, друзей, знакомых в возрасте 60+ (на самом деле 50+ недалеко ушли в плане устойчивости)??

Ответить

Nikolay Safronov

Иван
2

Он из Спарты

Ответить

Максим Мильгаузен

Иван
1

Карантин не дает этим родственникам 100% защиты не умереть от чего либо другого, как впрочем и в абсолютно любое время

Ответить

Иван Ташкинов

Максим
1

А менее 100% перфекционистов не устроит?

Ответить

Алексей Любимов

Иван
0

Да, тебя же не устраивает потеря даже одного человека, если это твой знакомый.

Ответить

Николай Демидов

Иван
0

Любимых родственников я обеспечил нормальными респираторами и антисептиками.
Нелюбимых - будем надеяться на лучшее.

Ответить

Василий

Валентин
–1

Обыкновенный фашизм с капиталистическим оскалом готовый убить ради прибыли  "экономически неактивное"  население миллион два людей

Ответить

Месье Никита

Василий
3

Где вы были, когда пенсионный повышали? 

Ответить

Валентин Стекольников

Василий
–5

Самое интересное, что если бы возможные потери не были людскими (а, например, материальными, территориальными, прогрессивными и т. д.), то решение допустить минус 1-4% ради большого плюса потом было бы названо не фашизмом, а признаком рационального менеджмента. Хорошо это или нет, но иногда гуманизм расходится с экономикой, и нельзя делать его абсолютной истиной (эмоциональное vs рациональное). Если вам кого-то по-человечески жалко - это хорошо, вы гуманный человек, однако это эмоции. Рациональный же мыслитель знает, что в некоторых случаях надо наступить на горло эмоциям и скрепя сердце принять менее гуманное решение. 

Ответить

Алексей Любимов

Валентин
0

Я бы сказал, иногда гуманизм приводит к еще бОльшим жертвам, когда рыдают над "слезой ребенка" и плюют на миллионы жертв.

Ответить

Василий

Валентин
0

Ну примерно так немцы в войну и рассуждали и Родион Романович Раскольников у Достоевского. А по честному  если бы в России на один два месяца ввели нормальный карантин ни один человек бы не умер от голода. Ну кто то да не купил бы себе  очередную яхту. 

Ответить

vic buynoff

Валентин
0

 сосредоточена главным образом на пожилой части населения

Вовсе нет. Острую пневмонию от ковида не переживет любой со слабым здоровьем и хроническими болезнями. Стариков среди них не больше половины.

Ответить

Artur Pechorin

Andrey
2

Это на самом деле и был триггер для отмены, потому что смысла в карантине больше нет. Была надежда остановить все как в Италии, но теперь мы на сценарии США, это очевидно

Ответить

vic buynoff

Andrey
0

Зараженнных, а не больных. Разница существенная.

Ответить

Artem

46
Ответить

Макар Брельгин

43

Добро пожаловать на 75 голодные игры

Ответить

Гарик Авакян

21

Такое чувство, что живем в перевёрнутом мире...Зазеркалье...Бункерный вообще в себе???

Ответить

Анатолий Булатов

Гарик
19

Война это мир, свобода это рабство.

Ответить

Николай Смирнов

Анатолий
12

Незнание это сила

Ответить

Кирилл Вечкасов

Николай
1

Чем больше запретов - тем больше свобода

Ответить

Николай Смирнов

Кирилл
0

Двоемыслие одним словом

Ответить

Илья Чекальский

Кирилл
0
«Запрет — это как раз свобода». Мизулина…
Заместитель председателя комитета Совета Федерации ФС РФ по конституционному законодательству и…
m.fontanka.ru
Ответить

Артем Бондарев

Николай
0

Прирост заболевших дело рук самих заболевших

Ответить

Валентин Стекольников

Гарик
0

Пару месяцев назад мы боялись, что он будет сидеть до 2036. Сейчас мы не сомневаемся, что он и до 2024 не досидит. Если повезёт, то не досидит добровольно, если не повезёт - принудительно. 

Ответить

Месье Никита

Валентин
4

А прикиньте, короче, вы в 54 вдруг поймете, что до сих пор живете при путине? Хер значет как получилось, вы стареете, а он - молодеет. 

Ответить

alex twit

Месье
0

Дориан, мать его, грей. Надо найти и уничтожить портрет кисти никаса сафронова

Ответить

Алексис Второй

26

Два вопроса:
1. Завтра рабочий или нет?
2. Кто главнее и кого слушать: Собянина или Путина?

Ответить

Denis Sibukaev

Алексис
6

Росгвардия :)

Ответить

Leo Uvarov

Алексис
1

самый главный - полицай

Ответить

Месье Никита

Leo
1

Вообще-то фсб

Ответить

Алексис Второй

Месье
0

Да, но небольшая ремарка: они самые главные для обычных граждан. Наверху всегда те, у кого больше пушек и у кого эти пушки толще. Они же всегда участвуют в госпереворотах и именно в их судах судят сотрудников ФСБ/О. За военными всегда последнее слово. 

Ответить

Arthur Niazyan

Алексис
1

Новость дописывается ))) ждём

Ответить

Вася Пражкин

Алексис
1

Слушать надо товарища майора, он точно знает.

Ответить

Алексей Любимов

Алексис
1

Собянина, если ты в Москау. Сказано же, что метные власти в праве продлевать ограничения.

Ответить

Mikhail Golovanov

26

Дед опять таблетки забыл принять.

Ответить

Evgeny Boyko

Mikhail
2

Наоборот, видимо, — принял

Ответить

Sergei Timofeyev

Evgeny
1

Побочка полезла

Ответить

Тим Пазухин

26

а мы все это время не работали?

Ответить

Igor Kiselev

18

«Подождём, пока не начнём выходить на плато, а как начнём выходить, выпустим всех на улицу!!! 😅😅😅»

Ответить

Маргарита Распопова

Igor
5

Прочитала - подождём, пока не начнём выходить на улицу ПЛАТНО. а что, подумала я, и правда))

Ответить

Igor Kiselev

Маргарита
1

«А что, это идея...» - так?)

Ответить

Денис Захватов

Маргарита
1

а кто будет маски покупать для выхода на улицу, если никого на улицу не выпускать?

Ответить

Andrey Smalkov

15

Смысла никакого в этой самоизоляции и не было... только теперь пол страны будет умирать от голода, а не от вируса

Ответить

Arthur Niazyan

Andrey
9

Полумеры они такие 

Ответить

Анатолий Булатов

Andrey
6

Сейчас главное не бухтеть.

От нас требуется сидеть тихо. После того, как все сделают, все будет у нас хорошо. Всему малому бизнесу устроят довольствие, как в Германии - каждый будет кататься в масле. Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться. Никаких митингов, никаких навальных. Просто переждать и всё будет хорошо, там все схвачено.

Ответить

Андрей Иванов

Анатолий
4

судя по минусам этот мем здесь не заходит 

Ответить

alex twit

Андрей
0

Пасту до сих пор не все выучили

Ответить

Алексей Любимов

Анатолий
–3

Неправильно. Надо выйти, сжечь транспорт и запасы еды. Выбрать Навального, взять кредиты МВФ, распустить армию и флот, разделить страну на княжества, ввести внешнее управление и все будет хорошо...

Ответить

Ильюша Громозов

16

Ну внатуре тормозы, кусковой творог в башке.
-100 человек в день было санными тряпками гнали домой сидеть
- 10000 человек в день давайте всех выпустим побегать

Ответить

Валентин Стекольников

Ильюша
0

Поздно тормозить, идти в обход - мы на всех парах летим вперёд. 

Ответить

Олег Павлов

Ильюша
0

Эта вся статистика – рандом. Было раньше не 100 в день, да и сейчас не 10000. Точных цифр нет, а если бы были, вам бы их никто не сказал. Сейчас начали делать больше тестов, вот и вынуждены рисовать какой-то прирост. Если начнут делать ещё больше тестов, то, как ни странно, будет ещё больше больных. Математика – она такая.

Ответить

Юрий Алёхин

4

Я не понял, режим ХЗ снят?

Ответить

Artem Gruzdev

Юрий
28

ХЗ

Ответить

Syzygy

8

Кто-нибудь что-нибудь понимает? Зачем вообще было вводить "самоизоляцию" при сотнях заболевших, а теперь, когда мы уверенно стремимся выйти на первое место в мире по числу заболевших, её снимать?

В чём смысл?! Где логика?

Ответить

Soul Manioe

Syzygy
14

Ну судя по всему, логика такая: 
1) Когда было 100 в сутки, и до пика далеко, без самоизоляции был бы резкий скачек по экспоненте и огромное число больных в моменте, которых бы не "переварила" неготовая к этому система.

Потому,  что проблема именно не в факте больных, а в койкоместах, медруках и ивл.

Поэтому смысл был удержать первую производную роста (скорость) как можно сильнее, не дав затопить "воронку" медобслуживания.

2) Теперь, когда за выигранное время успели и нарастить "воронку" - построили доп места, рекрутировали медстудентов, чет там ещё. И в моменте увидели что поток 100К в сутки система переваривает. 

3) Выход на пик и плато вроде уже обозначился, и дальше будет спад. Значит, можно постепенно раскручивать гайку изоляции, скорость заражения увеличится (для тех кто самовольно покинет изоляцию),но на фоне спада, само число заболевших в моменте за сутки, кратно не превысит нагрузку на систему. 

Т.н. если прям так супер эффективно рассчитать (что маловероятно в реальности) то мат.эффективный выход с карантина должен выглядеть как "застывшее макс число" зараженных в сутки при постоянном ослаблении мер и потом почти мгновенная остановка случаев или резкий спад в хвосте уже все меры сняты и удельное уменьшение числа больных больше ничем не усугубляется.

Disclaimer: это мои домыслы, как типа должно наверное быть

Ответить

Месье Никита

Soul
3

Как может быть выход на плато, если рост каждый день? 09.05 - +10К. Вчера +11К. Рост по +200-400 человек день в день. 

Да и сама воронка будет съедена экспонентой вторым взрывом. 

Ответить

Шапошников Игорь

Syzygy
5

ПОнимаете, коллега, я полагаю, логика была следующая.
1. Блин, реально вирус, и все накроется? Срочно все на изоляцию. И все выходные дни. НО с сохранением ЗП. У нас есть фонд, мы продержимся, губернаторам проследить.
2. Шеф тут это... экономика загибается. Ну и обди все равно на улицу выходят. Мы как можем не диагностируем им вирус, затруднили порядок получения диагноза. но они все равно заболевают! Даже в изоляции. И деньги кончаются у людей. говорят. Они отят, чтобы им тоже деньги раздавали как в других странах...
3. Что значит, дньги раздавали людям? Наши деньги - этим людям? Нефиг-нефиг, пусть на работу идут. Но осторожно. Губернаторам проследить

Ответить

Павел

Syzygy
4

В эмиграцию подалась, походу. Пару лет как уже. 

Ответить

Victor Chernov

12

У меня телефон время неправильно показывает

Ответить

Иван Сельков

Victor
0

Хаха классик

Ответить

Влад Борщ

6

Каждый день по 10-11 тысяч больных НОВЫХ и ВЫЯВЛЕННЫХ.
Россия на 3 месте по числу заболевших.

Самое время снимать ограничения! Браво блять.

Ответить

Li Bel

Влад
5

Денег не даст, значит надо на работу отпускать

Ответить

Валентин Стекольников

Влад
2

Догоним и перегоним Америку! 

Ответить

Anton Reut

Влад
2

Да просто он понял что народу похуй и все всё равно ходят на работу.

Ответить

Marat Yansaitov

Влад
1

А что если все это время (период карантина) готовили медицину к эпидемии, и сейчас отменяют самоизоляцию, потому что медицина готова к наплыву больных?

Ответить

Месье Никита

Marat
0

Да не, бред какой-то

Ответить

Mikhail Bobko

1

'Карантин' вводят - плохо. Бизнес страдает
'Карантин' отменяют -  опять плохо. Много заболевших

Ответить

Павел

Mikhail
12

Не стоп, не надо передергивать. Самоизоляцию ввели когда в день было по 20-30 случаев, ввели резко по росчерку пера, заблокировали многое. Продержали полтора месяца, до 11к в день стабильного прироста и отменили. Вопрос, нахрена были резко вводить, чтобы снять, когда больницы уже заполнены и число заболевших продолжает рости большими темпами чем на момент введения, что изменилось, зачем это все было? 

Ответить

lakoros

Павел
–1

20-30 случаем это потому что проверяли медленно.

Ответить

Павел

lakoros
4

Т.е. 1,5 месяца назад - кол-во инфицированных было больше чем сейчас? 

Ответить

Mikhail Bobko

Павел
1

То есть надо было дождаться не 20-30 а 10k-20k.

По росчерку пера - такие меры именно по росчерку и вводятся. Иначе смысла в них нет

Ответить

Sergei Timofeyev

Павел
0

Если вы внимательно почитаете документ, то вы не найдёте самоизоляции

Ответить

Maxim Nekrasov

Павел
0

Чтобы было официальное обоснование занять койками весь Крокус.

Ответить

Алексей Любимов

Павел
0

Больницы строили. И построили.

Ответить

С Осмыслом

Mikhail
2

'Карантин'

не-не-не. если бы это был карантин со всеми вытекающеми, было бы плохо, но не так.

Ответить

Mikhail Bobko

С
1

Я специально взял слово в кавычки.или я должен написать "режим самоизоляции, запрет массовых мероприятий, ограничение передвижения, запрет авиасообщений" и тд чтоб было понятно о чем речь?

Ответить

Денис Середов

Mikhail
0

Пишут не про плохо а про то что одни говорят продляем до 31 марта а вождь что с 12 работаем но ограничения остаются а какие непонятно. 

Ответить

Yuri Ahmedov

7
Ответить

Вася Пражкин

7

Боятся, что народ не выдержит еще 2 недели на карантине и начнутся локальные бунты и митинги. Да и экономика летит в пропасть. Выхода у него нет - цунгцванг.

Ответить

Ruslan Umarkhanov

6

Психодел в разгаре👍

Ответить

Николай Азовский

–16

За каждого больного коронавирусом в Москве ,больницам платит фонд ОМС 200 тыс рублей! Врачей всех специальностей перепрофилировали в терапевтов на время коронавируса и платят в больницах 200-300 тыс в месяц! Больницы и врачи не захотят в ближайшее время окончания пандемии!

Ответить

Nikita Rogatov

Николай
10

Миллион!!!! и еще наваливают если попросить

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Николай Азовский

Nikita
–3

Миллион отвалят страховщики если грамотно застраховаться ☹️

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Arseni Volgin

Николай
2

За каждого больного аппендицитом платят 400 тыс рублей, а геморроем 700 тыс рублей. И что?

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Sergei Timofeyev

Николай
1

Я видел расчётки. Доплаты по 500-1000 рублей в месяц.

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Николай Азовский

Sergei
–2

Ну 😐 а новости читал? Смотрел? Хотябы? Расчетки и мне показывали! А в сети про зарплаты врачей все знают + хед хантер загуглите сколько в Комунарке и тинао зарплаты)

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Месье Никита

Николай
1

https://meduza.io/news/2020/04/27/otkrytye-media-iz-bolnitsy-v-kommunarke-uvolilis-desyatki-medsester-nedovolnyh-usloviyami-raboty

Не выплатили надбавки

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Sergei Timofeyev

Николай
0

А сколько на деле? )))

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Николай Азовский

Sergei
–3

Столько сколько я написал, если медсестры с всеми надбавками получают , 130 то врачи от 200

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Sergei Timofeyev

Николай
0

Извините за резкость, но там они получают хуй. Как и получали раньше. Зарплаты получили ниже, чем было месяц назад. Источник живёт рядом со мной.

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Hecatecoin

Николай
0

ну до врачей деньги не дойдут. Их по дороге грамотные менеджеры между собой поделят.

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Николай Азовский

Hecatecoin
–6

Врачи прекрасно получают свои деньги! И все чики пуки у них! Этот коварный бессимптомный у многих вирус, принесёт им хороший бонус . То время когда пожалел что не врач в москве🧐

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Artyom Zakharov

Николай
–1

Уже много случаев было зафиксировано, когда врачи предлагали родственникам умерших от сердечных заболеваний и прочей ерунды по 5000 - 10000 т.р. чтобы поставить диагноз КВ.

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Андрей Иванов

Artyom
1

10 миллионов? слишком правдоподобно!

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Ольга Апалькова

Artyom
1

Кто-то очень хорошо на этом наживается. Верх цинизма

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Ольга Апалькова

Artyom
0

Да, уже многим знакомым даже

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Николай Азовский

Artyom
–2

На этом сайте , комментарии против режима и его последствий , минусуются несчадно! Нейтральные комментарии должны быть в этом контексте , тогда подписчики не обидятся.

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Roman Chutkov

Николай
–1

Что-то ты перегнул про врачей, у нас в области на каждого коронавирусного больного фонд ОМС выделяет 124к рублей, но эти деньги идут в регион, а вот доходят ли они до больниц и врачей-трудяг, я думаю многим известно, что и как :(

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Николай Азовский

Roman
–2

Я про Москву сейчас писал , в регионах от 150до 200 тыс Встречаются тяжелые случаи где 500 тыс. с фонда ОМС идёт на лечение . Но информацию не распространяют , Роспотребнадзор блочит сайты с этой инфой

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badResistor

2

Т.е работают теперь все. Но режим самоизоляции остается?
А как быть всяким ТРК которые не могут работать?! 
Че за нафиг?

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Li Bel

badResistor
0

В первые рабочие дни и узнаем

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Гайс Сабитов

2

Самое главное это первый абзац. Митингов не хочется им.

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Вадим

2

Предлагаю 12 мая объявить праздником (День снятия Карантина) и сделать нерабочие дни с 12 по 15 мая!

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Андрей Иванов

Вадим
0

тогда можно вообще пол мая официальными каникулами делать

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Denis1710

Вадим
0

Лучше с 12 по 31 мая!

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Lazy Snow

2
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Антон