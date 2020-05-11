Прямой эфир
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Массовые мероприятия по-прежнему запрещены.
Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что период «нерабочих» дней в России завершается с 12 мая.
Глава государства считает, что Россия «подошла к следующему этапу — смягчению режима ограничений». Но выход из режима будет проходить поэтапно: все массовые мероприятия по-прежнему запрещены, для людей старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями, ограничения сохраняются.
Решение о порядке снятия ограничений каждый регион будет принимать самостоятельно. У руководителей регионов есть право приостанавливать работу местных предприятий, если там нельзя обеспечить санитарные меры. В таком случае должна сохраняться выплата зарплат сотрудникам.
А Собянин объявил об ужесточении правил самоизоляции с 12 мая. Москва - не Россия
Че Вы на наше все набросились - эту губеры во всем виноваты. Президент сказал что даст всем бабла и каратин окончен - они его не слушаются и поручения не ыполняют. А отдыхали Вы все за счет работодателя с полной выплатой зарплаты :)
Ну я не отдыхал за счёт работодателя. Меня тупо уволили. Снова на фрилансе, живу в картонной коробке на улице опять
подайте заявление на биржу труда ... Пособие дадут ...
Не прокатит, 1,5 тысячи только светит благодаря "добросовестным" работодателям, не желающим до последнего оформлять в белую. И то, для начала нужно по вакансиям от центра занятости погонять с месяц, другой, которые от слова совсем не соответствуют опыту работы. А там глядишь и гробик в кредит оформлю)
А может это хитрый план - выгнать всех на улицу и начать штрафовать за отсутствие маски? Один штраф - 4000 р., нехилое пополнение бюджета намечается.
Игра через губернаторов даёт Путину возможность действовать гораздо более жёстко и мочить весь этот малый бизнес - это понятно.
Но самое страшное не это, а то что завтра Россия выйдет на 2 место после США. Дед может слететь с катушек и начать брать реванш за поражение в Холодной войне.
Что вы имеете виду под "брать реванш за поражение в Холодной войне" ?
Занять первое место.
Не уверен, что итоговая цель в этом
Риа новости:
Путин поручил полностью списать налоги и страховые взносы малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии, за II квартал
Путин: вернуть самозанятым гражданам их налог на доход за прошлый год
Кто угодно может слететь с катушек. Многие тут на VC уже слетели. Но для деда вероятность исчезающе малая.
Он ещё может успеть зарегистрироваться здесь.
Он недолюбливает интернет.
Россия уже на втором месте по суточном росту.
Беглов в Питере продлил до конца мая. Wtf!?
Я думаю, что обязательное ношение масок и перчаток - это смягчение режима, точнее его предвестник. Через неделю другую разрешат первый этап в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, потом можно будет и в большом отдалении от дома находиться и в парки ходить. Так что все неплохо!
Вы статью толком прочитайте! Регионы сами решают когда им выходить из «нерабочих» дней. Все, что Путин говорит можно спокойно сливать в унитаз. Он не для людей вещает!
Путин ведь возложил ответственность на организацию мероприятий по ослаблению, либо усилению мер конкретно на глав регионов, ориентируясь на обстановку. Чем вы слушаете?
200 тысяч больных, самое подходящее время
Сейчас набегут вот эти вот: “самоизоляцию объявили - вы недовольны, самоизоляцию сняли - вы опять недовольны»
При чем тут довольны или нет? Видно, что у правительства нет никакого четкого плана. Если верить оф. статистики, получается, когда было несколько тысяч больных - ввели массовый "карантин", а когда прирост по 12К в день - отменяем? Логика, ты где?
Логика проста. Кремль не хочет выглядеть идиотом среди своих коллег в мире. Как он выглядит внутри страны, его давно не беспокоит.
А потом: Самоизоляцию опять ввели - вы опять недовольны.
Для прекращения пандемии надо, чтобы переболело 70%. Причём, этот иммунитет не особенно полезный на длительный период, т.к. в след. году будет новый штамм вируса, а вот осложнения вполне реальные и надолго. Так пусть получат иммунитет самые жадные, а остальные могут и дома дополнительно посидеть за свой счёт.
Умножайте на 10, на самом деле. Просто им диагноз не ставят. Ввели новые койкоместа, и теперь можно болеть всем. Наконец то.
Может, оно и к лучшему - до царя дошло-таки, что нерабочими оказались не дни, а полумеры, и теперь уже поздно что-то делать, манипулировать, надо атаковать в лоб. Если смертность от ковида составляет (по разным оценкам) 1-4% и сосредоточена главным образом на пожилой части населения, то проще пройти через это, за пару месяцев потерять 2-5 млн населения, в основном экономически неактивного, и почти не потерять в экономике, после чего быть свободными и жить с иммунитетом как ни в чём ни бывало.
Ты готов быть в этих 1-4%? и родителей туда отправить?
Хорошая попытка. "А если бы вас так?". Всякое бывает, и в масштабе страны надо смотреть статистически, а не "а вы готовы?". Чёрт его знает, готов или нет, в принципе не хотелось бы, конечно, но делать-то что-то надо. Лучше вырваться на свободу, потеряв 1-4% (из которых большинство - экономически неактивное и даже пассивное население), чем сидеть год и больше на карантине и ждать чуда.
Да, тут одно из двух: или в самом начале принимаются максимально жёсткие меры на 2-3 недели, в результате чего эпидемия зарубается на корню, или соплежуи допускают массового распространения заразы, после чего приходится либо принимать те же жёсткие меры на куда больший срок, либо признать поражение и снять все полумеры как доказанно неэффективные. Есть ещё третий вариант - Швеция и Белоруссия.
Тут так вопят из-за мелочных ограничений, представляю что было бы, если ввели меры как на моей малой родине. Там, отменили всю учебу, остановили весь общественный транспорт, запретили ездить на машине без спецпропуска (которые выдали всего 20к штук на 3 млн. город). Ввели штраф за появление без маски почти 100 долларов (при средней зарплате в 200), окружили город постами нацгвардии на БТРах. В самом городе установили огромное количество постов из гаишников, нацгвардейцев и военных в полной амуниции. Больницы с зараженными окружили по периметру военными, к людям отправленным домой на 14 дневную изоляцию приставили ментов, которые сидели на стульчиках возле подьездов и сменялись каждые 6 часов. Потом как построили временный лагерь из контейнеров на 15к мест, на карантин стали отправлять туда.
Итогом этих чрезвычайных мер пик заболеваний пришелся на середину апреля, общее количество заражений не более 3к и всего 10 умерших. Многие ограничения из вышеназванных уже частично сняты.
В России всегда жили по принципу - "бабы еще нарожают". Что сейчас изменилось?
Бабы не рожают. Население сокращается.
Ну завезут еще узбеков, они нарожают.
Охуенная позиция. У тебя нет родственников, друзей, знакомых в возрасте 60+ (на самом деле 50+ недалеко ушли в плане устойчивости)??
Карантин не дает этим родственникам 100% защиты не умереть от чего либо другого, как впрочем и в абсолютно любое время
А менее 100% перфекционистов не устроит?
Да, тебя же не устраивает потеря даже одного человека, если это твой знакомый.
Любимых родственников я обеспечил нормальными респираторами и антисептиками.
Нелюбимых - будем надеяться на лучшее.
Самое интересное, что если бы возможные потери не были людскими (а, например, материальными, территориальными, прогрессивными и т. д.), то решение допустить минус 1-4% ради большого плюса потом было бы названо не фашизмом, а признаком рационального менеджмента. Хорошо это или нет, но иногда гуманизм расходится с экономикой, и нельзя делать его абсолютной истиной (эмоциональное vs рациональное). Если вам кого-то по-человечески жалко - это хорошо, вы гуманный человек, однако это эмоции. Рациональный же мыслитель знает, что в некоторых случаях надо наступить на горло эмоциям и скрепя сердце принять менее гуманное решение.
Я бы сказал, иногда гуманизм приводит к еще бОльшим жертвам, когда рыдают над "слезой ребенка" и плюют на миллионы жертв.
сосредоточена главным образом на пожилой части населения
Вовсе нет. Острую пневмонию от ковида не переживет любой со слабым здоровьем и хроническими болезнями. Стариков среди них не больше половины.
Это на самом деле и был триггер для отмены, потому что смысла в карантине больше нет. Была надежда остановить все как в Италии, но теперь мы на сценарии США, это очевидно
Такое чувство, что живем в перевёрнутом мире...Зазеркалье...Бункерный вообще в себе???
Война это мир, свобода это рабство.
Незнание это сила
Чем больше запретов - тем больше свобода
Пару месяцев назад мы боялись, что он будет сидеть до 2036. Сейчас мы не сомневаемся, что он и до 2024 не досидит. Если повезёт, то не досидит добровольно, если не повезёт - принудительно.
А прикиньте, короче, вы в 54 вдруг поймете, что до сих пор живете при путине? Хер значет как получилось, вы стареете, а он - молодеет.
Два вопроса:
1. Завтра рабочий или нет?
2. Кто главнее и кого слушать: Собянина или Путина?
самый главный - полицай
Вообще-то фсб
Да, но небольшая ремарка: они самые главные для обычных граждан. Наверху всегда те, у кого больше пушек и у кого эти пушки толще. Они же всегда участвуют в госпереворотах и именно в их судах судят сотрудников ФСБ/О. За военными всегда последнее слово.
Собянина, если ты в Москау. Сказано же, что метные власти в праве продлевать ограничения.
Дед опять таблетки забыл принять.
Наоборот, видимо, — принял
«Подождём, пока не начнём выходить на плато, а как начнём выходить, выпустим всех на улицу!!! 😅😅😅»
Прочитала - подождём, пока не начнём выходить на улицу ПЛАТНО. а что, подумала я, и правда))
а кто будет маски покупать для выхода на улицу, если никого на улицу не выпускать?
Смысла никакого в этой самоизоляции и не было... только теперь пол страны будет умирать от голода, а не от вируса
Сейчас главное не бухтеть.
От нас требуется сидеть тихо. После того, как все сделают, все будет у нас хорошо. Всему малому бизнесу устроят довольствие, как в Германии - каждый будет кататься в масле. Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться. Никаких митингов, никаких навальных. Просто переждать и всё будет хорошо, там все схвачено.
судя по минусам этот мем здесь не заходит
Неправильно. Надо выйти, сжечь транспорт и запасы еды. Выбрать Навального, взять кредиты МВФ, распустить армию и флот, разделить страну на княжества, ввести внешнее управление и все будет хорошо...
Ну внатуре тормозы, кусковой творог в башке.
-100 человек в день было санными тряпками гнали домой сидеть
- 10000 человек в день давайте всех выпустим побегать
Поздно тормозить, идти в обход - мы на всех парах летим вперёд.
Эта вся статистика – рандом. Было раньше не 100 в день, да и сейчас не 10000. Точных цифр нет, а если бы были, вам бы их никто не сказал. Сейчас начали делать больше тестов, вот и вынуждены рисовать какой-то прирост. Если начнут делать ещё больше тестов, то, как ни странно, будет ещё больше больных. Математика – она такая.
Я не понял, режим ХЗ снят?
Кто-нибудь что-нибудь понимает? Зачем вообще было вводить "самоизоляцию" при сотнях заболевших, а теперь, когда мы уверенно стремимся выйти на первое место в мире по числу заболевших, её снимать?
В чём смысл?! Где логика?
Ну судя по всему, логика такая:
1) Когда было 100 в сутки, и до пика далеко, без самоизоляции был бы резкий скачек по экспоненте и огромное число больных в моменте, которых бы не "переварила" неготовая к этому система.
Потому, что проблема именно не в факте больных, а в койкоместах, медруках и ивл.
Поэтому смысл был удержать первую производную роста (скорость) как можно сильнее, не дав затопить "воронку" медобслуживания.
2) Теперь, когда за выигранное время успели и нарастить "воронку" - построили доп места, рекрутировали медстудентов, чет там ещё. И в моменте увидели что поток 100К в сутки система переваривает.
3) Выход на пик и плато вроде уже обозначился, и дальше будет спад. Значит, можно постепенно раскручивать гайку изоляции, скорость заражения увеличится (для тех кто самовольно покинет изоляцию),но на фоне спада, само число заболевших в моменте за сутки, кратно не превысит нагрузку на систему.
Т.н. если прям так супер эффективно рассчитать (что маловероятно в реальности) то мат.эффективный выход с карантина должен выглядеть как "застывшее макс число" зараженных в сутки при постоянном ослаблении мер и потом почти мгновенная остановка случаев или резкий спад в хвосте уже все меры сняты и удельное уменьшение числа больных больше ничем не усугубляется.
Disclaimer: это мои домыслы, как типа должно наверное быть
Как может быть выход на плато, если рост каждый день? 09.05 - +10К. Вчера +11К. Рост по +200-400 человек день в день.
Да и сама воронка будет съедена экспонентой вторым взрывом.
ПОнимаете, коллега, я полагаю, логика была следующая.
1. Блин, реально вирус, и все накроется? Срочно все на изоляцию. И все выходные дни. НО с сохранением ЗП. У нас есть фонд, мы продержимся, губернаторам проследить.
2. Шеф тут это... экономика загибается. Ну и обди все равно на улицу выходят. Мы как можем не диагностируем им вирус, затруднили порядок получения диагноза. но они все равно заболевают! Даже в изоляции. И деньги кончаются у людей. говорят. Они отят, чтобы им тоже деньги раздавали как в других странах...
3. Что значит, дньги раздавали людям? Наши деньги - этим людям? Нефиг-нефиг, пусть на работу идут. Но осторожно. Губернаторам проследить
У меня телефон время неправильно показывает
Каждый день по 10-11 тысяч больных НОВЫХ и ВЫЯВЛЕННЫХ.
Россия на 3 месте по числу заболевших.
Самое время снимать ограничения! Браво блять.
А что если все это время (период карантина) готовили медицину к эпидемии, и сейчас отменяют самоизоляцию, потому что медицина готова к наплыву больных?
'Карантин' вводят - плохо. Бизнес страдает
'Карантин' отменяют - опять плохо. Много заболевших
Не стоп, не надо передергивать. Самоизоляцию ввели когда в день было по 20-30 случаев, ввели резко по росчерку пера, заблокировали многое. Продержали полтора месяца, до 11к в день стабильного прироста и отменили. Вопрос, нахрена были резко вводить, чтобы снять, когда больницы уже заполнены и число заболевших продолжает рости большими темпами чем на момент введения, что изменилось, зачем это все было?
То есть надо было дождаться не 20-30 а 10k-20k.
По росчерку пера - такие меры именно по росчерку и вводятся. Иначе смысла в них нет
Если вы внимательно почитаете документ, то вы не найдёте самоизоляции
'Карантин'
не-не-не. если бы это был карантин со всеми вытекающеми, было бы плохо, но не так.
Я специально взял слово в кавычки.или я должен написать "режим самоизоляции, запрет массовых мероприятий, ограничение передвижения, запрет авиасообщений" и тд чтоб было понятно о чем речь?
Пишут не про плохо а про то что одни говорят продляем до 31 марта а вождь что с 12 работаем но ограничения остаются а какие непонятно.
Боятся, что народ не выдержит еще 2 недели на карантине и начнутся локальные бунты и митинги. Да и экономика летит в пропасть. Выхода у него нет - цунгцванг.
За каждого больного коронавирусом в Москве ,больницам платит фонд ОМС 200 тыс рублей! Врачей всех специальностей перепрофилировали в терапевтов на время коронавируса и платят в больницах 200-300 тыс в месяц! Больницы и врачи не захотят в ближайшее время окончания пандемии!
Миллион!!!! и еще наваливают если попросить
За каждого больного аппендицитом платят 400 тыс рублей, а геморроем 700 тыс рублей. И что?
Я видел расчётки. Доплаты по 500-1000 рублей в месяц.
Ну 😐 а новости читал? Смотрел? Хотябы? Расчетки и мне показывали! А в сети про зарплаты врачей все знают + хед хантер загуглите сколько в Комунарке и тинао зарплаты)
А сколько на деле? )))
Столько сколько я написал, если медсестры с всеми надбавками получают , 130 то врачи от 200
Извините за резкость, но там они получают хуй. Как и получали раньше. Зарплаты получили ниже, чем было месяц назад. Источник живёт рядом со мной.
ну до врачей деньги не дойдут. Их по дороге грамотные менеджеры между собой поделят.
Врачи прекрасно получают свои деньги! И все чики пуки у них! Этот коварный бессимптомный у многих вирус, принесёт им хороший бонус . То время когда пожалел что не врач в москве🧐
Уже много случаев было зафиксировано, когда врачи предлагали родственникам умерших от сердечных заболеваний и прочей ерунды по 5000 - 10000 т.р. чтобы поставить диагноз КВ.
На этом сайте , комментарии против режима и его последствий , минусуются несчадно! Нейтральные комментарии должны быть в этом контексте , тогда подписчики не обидятся.
Что-то ты перегнул про врачей, у нас в области на каждого коронавирусного больного фонд ОМС выделяет 124к рублей, но эти деньги идут в регион, а вот доходят ли они до больниц и врачей-трудяг, я думаю многим известно, что и как :(
Я про Москву сейчас писал , в регионах от 150до 200 тыс Встречаются тяжелые случаи где 500 тыс. с фонда ОМС идёт на лечение . Но информацию не распространяют , Роспотребнадзор блочит сайты с этой инфой
Т.е работают теперь все. Но режим самоизоляции остается?
А как быть всяким ТРК которые не могут работать?!
Че за нафиг?
Предлагаю 12 мая объявить праздником (День снятия Карантина) и сделать нерабочие дни с 12 по 15 мая!