С 12 мая везде, где это возможно, необходимо создать условия для восстановления деятельности предприятий базовых отраслей экономики — это строительство, промышленность, сельское хозяйство, связь, энергетика, добыча полезных ископаемых. Здесь занято значительное количество работников.



Деятельность таких предприятий не связана с необходимостью прямого контакта с потребителями. А значит есть возможность возобновления работы с низкими рисками. Естественно, при соблюдении всех санитарных норм.

