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голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Воспользоваться кредитом смогут компании из отраслей, пострадавших от пандемии.
С 1 июня запустить кредитную программу поддержки занятости. Получить кредит смогут компании, пострадавшие от пандемии, а также социально ориентированные НКО. «Потенциально эта мера позволит поддержать семь миллионов рабочих мест», — заявил Путин.
Президент отметил, что при всей «свободе манёвра» для организаций, бизнес должен направлять полученные кредиты в первую очередь на выплаты зарплат. «Должны быть исключены разного рода махинации вроде создания фиктивных, так называемых "бумажных" рабочих мест или рабочих мест с зарплатами ниже МРОТ», — заявил Путин. Следить за использованием кредитных денег он поручил правительству.
Необходимо списать налоги и страховые взносы за второй квартал 2020 года для ИП и компаний малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях, а также для социально ориентированных НКО. Останется только НДС.
Вернуть самозанятым налог, которые они заплатили за 2019 год. «Это люди, которые в том числе оказывают транспортные услуги, сдают недвижимость, работают репетиторами, нянями и так далее», — сказал Путин. По его данным, в 2019 году в качестве самозанятых зарегистрировались около 340 тысяч человек.
Ещё одна мера поддержки для самозанятых — налоговый капитал в размере одного МРОТ, который позволит платить налоги, «не отвлекая собственные средства и сохраняя свои доходы».
Предоставить индивидуальным предпринимателям налоговый вычет в размере одного МРОТ для выплат страховых взносов.
Необходимо списать налоги и страховые взносы за второй квартал 2020 года для ИП и компаний малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях
Как бы все отрасли пострадали. А выделили в пострадавших только часть. Только для этих отраслей будет списание?
Списание налогов, которых нет 🤦♂️
Если бы списали за первый квартал — вот это бы реально многим помогло. Но лучше списать налоги самозанятым, которых на всю страну 200 тыщ человек.
Ой, ладно, чот разгунделся. Пойду картофан полоть.
Возврат налога только самозанятым, а ИП без сотрудников? Хотя мои 62 и 63 ОКВЭДы считаются богом поцелованные, видимо, так что они не пострадавшие.
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