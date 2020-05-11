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Альберт Хабибрахимов
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Кредиты по ставке 2% и возврат самозанятым налога за 2019 год: Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса Материал редакции

Воспользоваться кредитом смогут компании из отраслей, пострадавших от пандемии.

5 комментариев
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Льготные кредиты для пострадавших компаний

С 1 июня запустить кредитную программу поддержки занятости. Получить кредит смогут компании, пострадавшие от пандемии, а также социально ориентированные НКО. «Потенциально эта мера позволит поддержать семь миллионов рабочих мест», — заявил Путин.

Что президент рассказал о кредите:

  • Сумма кредита будет рассчитываться по формуле МРОТ на одного сотрудника в месяц на протяжении шести месяцев.
  • Срок погашения — 1 апреля 2021 года.
  • Ставка по кредиту для бизнеса — 2%. Остальную часть субсидирует государство.
  • На 85% кредит будет обеспечен государственной гарантией.
  • Если в течение действия кредитной программы компания сохранит 90% штата, то кредит и проценты по нему будут полностью списаны — расходы на себя возьмёт государство.
  • Если компания сможет сохранить не меньше 80% штата, будет списано половина суммы кредита и процентов по нему.

Такой кредит можно будет использовать достаточно гибко: как непосредственно на выплату зарплат сотрудникам, так, например, и на рефинансирование, на погашение ранее взятого так называемого зарплатного кредита.

Владимир Путин

Президент отметил, что при всей «свободе манёвра» для организаций, бизнес должен направлять полученные кредиты в первую очередь на выплаты зарплат. «Должны быть исключены разного рода махинации вроде создания фиктивных, так называемых "бумажных" рабочих мест или рабочих мест с зарплатами ниже МРОТ», — заявил Путин. Следить за использованием кредитных денег он поручил правительству.

Списание налогов и страховых взносов

Необходимо списать налоги и страховые взносы за второй квартал 2020 года для ИП и компаний малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях, а также для социально ориентированных НКО. Останется только НДС.

В данном случае будет работать принцип не отсрочки, а именно полного списания налогов и страховых взносов за второй квартал этого года: за апрель, май, июнь — за те месяцы, когда бизнес оказался или будет ещё находится в сложной ситуации. Воспользоваться такой мерой поддержки смогут более 1,5 млн предприятий.

Владимир Путин

Помощь самозанятым

Вернуть самозанятым налог, которые они заплатили за 2019 год. «Это люди, которые в том числе оказывают транспортные услуги, сдают недвижимость, работают репетиторами, нянями и так далее», — сказал Путин. По его данным, в 2019 году в качестве самозанятых зарегистрировались около 340 тысяч человек.

Ещё одна мера поддержки для самозанятых — налоговый капитал в размере одного МРОТ, который позволит платить налоги, «не отвлекая собственные средства и сохраняя свои доходы».

Помощь ИП

Предоставить индивидуальным предпринимателям налоговый вычет в размере одного МРОТ для выплат страховых взносов.

#новость

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5 комментариев
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Артем Акулов

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Необходимо списать налоги и страховые взносы за второй квартал 2020 года для ИП и компаний малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях

Как бы все отрасли пострадали. А выделили в пострадавших только часть. Только для этих отраслей будет списание?

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Евгений Васильков

0

Списание налогов, которых нет 🤦‍♂️

Если бы списали за первый квартал — вот это бы реально многим помогло. Но лучше списать налоги самозанятым, которых на всю страну 200 тыщ человек.

Ой, ладно, чот разгунделся. Пойду картофан  полоть. 

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Вячеслав Осадчий

0

Возврат налога только самозанятым, а ИП без сотрудников? Хотя мои 62 и 63 ОКВЭДы считаются богом поцелованные, видимо, так что они не пострадавшие.

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Mikhail Bobko

Вячеслав
0

Так у Вас бизнес закрылся или вы просто из дома работаете?

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BearStrikesBack

0

QE по-русски.

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