Госдума в первом чтении поддержала поправки к законопроекту о дополнительной поддержке туристической отрасли:

7 мая 2020 года «Коммерсантъ» сообщил, что правительство подготовило законопроект, который может разрешить перевозчикам выдавать ваучеры вместо возврата денег за билеты на самолёты и поезда. 8 мая документ внесли в Госдуму.