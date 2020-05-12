Власти также смогут определять условия отмены бронирований гостиниц и расторжения договоров перевозчиков.
- При введении режимов ЧС, повышенной готовности, угрозе их возникновения в России или при ограничении въезда туристов в другую страну правительство может разрешить туроператорам не возвращать деньги за путёвки. При этом компании должны будут предоставить клиенту равнозначную замену туру. Если турист ей не воспользуется, оператор должен будет вернуть деньги и проценты на эту сумму.
- Власти смогут определять условия отмены или переноса бронирований гостиниц и возврата денег клиентам.
- Обязательства туроператора оформляются отдельным документом, форму которого устанавливает правительство. Если фактическая стоимость услуг окажется выше цены, указанной в договоре, туроператор не вправе требовать с клиентов доплаты.
- Власти смогут устанавливать условия изменения и расторжения договора перевозчиков и пассажиров, а также возврата денег за билеты.
7 мая 2020 года «Коммерсантъ» сообщил, что правительство подготовило законопроект, который может разрешить перевозчикам выдавать ваучеры вместо возврата денег за билеты на самолёты и поезда. 8 мая документ внесли в Госдуму.
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Александра Аболенина
А банки будут принимать ваучеры на погашение кредита?
Денис ДемидовАлександра
Скажите спасибо, что пока банкомат ваучеры с зарплатной карты не выдает вместо денег, а то могут и для них такой закон принять, на случай паники и прочего.
Mikhail BobkoДенис
Это у вас инсайдерская информация или просто воображение разыгралось?
Anton MatrosovMikhail
Выводите заранее в кэш, и складывайте в банковские ячейки
Олег РоманенкоAnton
Угу, оттуда брать удобнее. И ваучер взамен класть не надо
Mikhail BobkoAnton
Или в золото и горшок, а горшок - закопать
Андрей КалининAnton
Банковские ячейки? здесь недавно была статья о них. Все равно что сразу выкинуть
Anton MatrosovАндрей
Почему? Как аргументировалось?
Андрей КалининAnton
Массовым воровством из ячеек и отсутствием возможности доказать факт воровства, т.к. нет фиксации внесения наличных/предметов в эту самую ячейку.
https://vc.ru/claim/116116-kak-v-banke-vtb-ischezli-dengi-iz-moey-bankovskoy-yacheyki
Денис ДемидовMikhail
В воздухе носится идея
https://rueconomics.ru/437329-cb-predusmotrel-varianty-obnuleniya-bankovskoi-problemy-2020
Mikhail BobkoДенис
Можете процитировать где именно эта идея отражена в статье? Я ничего такого не вмжу
Stanislav Markovich Zhurakovskiy
О, а вот и Защита прав потребителей подъехала!
Vl AlStanislav
Ворон ворону глаз не выклюет.
Артем Голендберг
Спасение компаний за счет потребителей, все как всегда!
Денис ДемидовАртем
Эта привилегия доступна лишь секторам экономики где доминируют гос. компании, а так все за счет компаний у нас, включая недокарантин.
Aleksey Bobkov
ваучеры без соли?
Евгений ШироковAleksey
Это же не х.уй, чтобы с солью есть
Dmitry RomanovichAleksey
Спасибо, что доплатить не просят, а то у бедненьких бизнес загибается.
Mikhail Bobko
А можно ли на эти ваучеры повторно приватизировать, скажем, метталургический комбинат? А то я в прошлый раз опоздал
Slava Itprofi
Денис ДемидовSlava
Интересно, как их в народе назовут, путинки?
Антон
Впервые рад, что в ноябре не купил дешёвую путевку на май.
Татьяна Умбрашко
Козлы
Вася Пражкин
Впервые законопроект состоял из одной фразы:
«Хер вам, а не денег»
Во втором чтении первое слово заменили на «ваучер».
Black Jack
Закон об объегоривании потребителей.
Roman Trifonov
Если турист ей не воспользуется, оператор должен будет вернуть деньги и проценты на эту сумму.
Через 3 года по заявлению? Проценты по ставке рефинансирования или указанной в договоре о предоставлении займа компании?
Петя Иванов
Закон обратной силы не имеет. То что куплено, должны возвратить
Евгений Симутин
В фнс похоже тоже ваучер придётся отправить, почтой заказным, все как положено
Leonid SobchenkoЕвгений
с уведомлением?
Вадим Демидов
У меня путёвка повисла на 6 июня, Турция.
Отмену не шлют, возврат по суду и не полной стоимости, насколько я понял.
Никита Пензин
Я правильно понял, что в итоге, "если турист ей не воспользуется, оператор должен будет вернуть деньги и проценты на эту сумму" и ничего плохого не случилось?
Денис ДемидовНикита
Власти смогут определять условия отмены или переноса бронирований гостиниц и возврата денег клиентам.
Теперь чинуш будет решать, а не закон.
Никита ПензинДенис
но тут же "смогут", а не "будут". т.е. появятся какие-то формулировки, в каком случае деньги вернут, а в каком дадут "купон на путёвку", может будет и не так сложно деньги вернуть и с комиссией?
Денис ДемидовНикита
Главный авиаперевозчик страны гос. компания, значит все будет делаться так, чтобы она не пострадала в любом случае. Путин скажет всех угощаю, а по факту сами знаете как будет. Жить стало лучше, жить стало веселее.
Денис Мамаев
Наконец-то отсутствие права будет прописано в законе. Теперь можно и конституцию обнулить за ненадобностью.
lebedevlive
В Июне должен был лететь в Грецию и помимо билетов оплатил еще жилье, и в итоге из 3 компаний: Букинг, Аэрофлот и Airbnb - деньги без проблем буквально за 1 день вернули только Airbnb. Букинг просто шлет на хуй, а Аэрофлот вроде подтвердил возврат денег, но поставил в какую то вечную очередь из отказников от этих ссаных ваучеров.
A.A. Rayskiylebedevlive
Завтра вылетаю в Турцию, но не вылетаю:)
Economic Security
Просто наобещать - не пройдёт, нужно ещё бумажку дать, тогда все ок! 👌
Путешествию без посредников, они слабое звено.
Мой правила просты:
1. Не покупать ни чего за ранее
2. Не использовать посредников и агрегаторы тоже
3. Покупай билет у авиакомпании ( желательно не Российской) , а номер только напрямую у отеля
4. Не пользуйтесь скидками и акциями. Скупой платит дважды.
5. Ни каких кредитов
Пять не сложных правила и в разы больше вероятность что все будет отлично! 👍
Georgy Naumov
Я чот не понимаю комментирующих - уууууу, ваучеры, защита потребителей! А что, есть другие хорошие варианты?
Принудительно заставить тур. операторов вернуть деньги? Хана всей индустрии.
Государству компенсировать убытки операторов? Извините, я не хочу, чтобы мои налоги тратили как на универсиады-олимпиады, так и на компенсации чьих-то поездок на Гоа, в равной степени.
И вообще, до этого пункта кто-нибудь дочитал:"Если турист ей не воспользуется, оператор должен будет вернуть деньги и проценты на эту сумму."