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Галина Мубаракшина
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Госдума поддержала в первом чтении законопроект о выдаче ваучеров туристам вместо возврата денег Материал редакции

Власти также смогут определять условия отмены бронирований гостиниц и расторжения договоров перевозчиков.

Госдума в первом чтении поддержала поправки к законопроекту о дополнительной поддержке туристической отрасли:

  • При введении режимов ЧС, повышенной готовности, угрозе их возникновения в России или при ограничении въезда туристов в другую страну правительство может разрешить туроператорам не возвращать деньги за путёвки. При этом компании должны будут предоставить клиенту равнозначную замену туру. Если турист ей не воспользуется, оператор должен будет вернуть деньги и проценты на эту сумму.
  • Власти смогут определять условия отмены или переноса бронирований гостиниц и возврата денег клиентам.
  • Обязательства туроператора оформляются отдельным документом, форму которого устанавливает правительство. Если фактическая стоимость услуг окажется выше цены, указанной в договоре, туроператор не вправе требовать с клиентов доплаты.
  • Власти смогут устанавливать условия изменения и расторжения договора перевозчиков и пассажиров, а также возврата денег за билеты.

7 мая 2020 года «Коммерсантъ» сообщил, что правительство подготовило законопроект, который может разрешить перевозчикам выдавать ваучеры вместо возврата денег за билеты на самолёты и поезда. 8 мая документ внесли в Госдуму.

#новость #авиакомпании

Галина Мубаракшина
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39 комментариев
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Александра Аболенина

18

А банки будут принимать ваучеры на погашение кредита?

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Денис Демидов

Александра
5

Скажите спасибо, что пока банкомат ваучеры с зарплатной карты не выдает вместо денег, а то могут и для них такой закон принять, на случай паники и прочего.

Ответить

Mikhail Bobko

Денис
0

Это у вас инсайдерская информация или просто воображение разыгралось?

Ответить

Anton Matrosov

Mikhail
0

Выводите заранее в кэш, и складывайте в банковские ячейки

Ответить

Олег Романенко

Anton
1

Угу, оттуда брать удобнее. И ваучер взамен класть не надо

Ответить

Mikhail Bobko

Anton
0

Или в золото и горшок, а горшок - закопать 

Ответить

Андрей Калинин

Anton
0

Банковские ячейки? здесь недавно была статья о них. Все равно что сразу выкинуть

Ответить

Anton Matrosov

Андрей
0

Почему? Как аргументировалось?

Ответить

Андрей Калинин

Anton
0

Массовым воровством из ячеек и отсутствием возможности доказать факт воровства, т.к. нет фиксации внесения наличных/предметов в эту самую ячейку.
https://vc.ru/claim/116116-kak-v-banke-vtb-ischezli-dengi-iz-moey-bankovskoy-yacheyki

Ответить

Денис Демидов

Mikhail
0

В воздухе носится идея
https://rueconomics.ru/437329-cb-predusmotrel-varianty-obnuleniya-bankovskoi-problemy-2020

ЦБ предусмотрел варианты обнуления "банковской…
Предрекаемые Кудриным проблемы в банковской сфере на фоне пандемии COVID-19 легко решит Центробанк
rueconomics.ru
Ответить

Mikhail Bobko

Денис
0

Можете процитировать где именно эта идея отражена в статье? Я ничего такого не вмжу

Ответить

Stanislav Markovich Zhurakovskiy

15

О, а вот и Защита прав потребителей подъехала!

Ответить

Vl Al

Stanislav
1

Ворон ворону глаз не выклюет.

Ответить

Артем Голендберг

10

Спасение компаний за счет потребителей, все как всегда!

Ответить

Денис Демидов

Артем
0

Эта привилегия доступна лишь секторам экономики где доминируют гос. компании, а так все за счет компаний у нас, включая недокарантин.

Ответить

Aleksey Bobkov

7

ваучеры без соли?

Ответить

Евгений Широков

Aleksey
3

Это же не х.уй, чтобы с солью есть

Ответить

Dmitry Romanovich

Aleksey
2

Спасибо, что доплатить не просят, а то у бедненьких бизнес загибается.

Ответить

Mikhail Bobko

5

А можно ли на эти  ваучеры повторно приватизировать, скажем, метталургический комбинат? А то я в прошлый раз опоздал

Ответить

Slava Itprofi

2
Ответить

Денис Демидов

Slava
0

Интересно, как их в народе назовут, путинки?

Ответить

Антон

1

Впервые рад, что в ноябре не купил дешёвую путевку на май.

Ответить

Татьяна Умбрашко

1

Козлы

Ответить

Вася Пражкин

1

Впервые законопроект состоял из одной фразы:
«Хер вам, а не денег»

Во втором чтении первое слово заменили на «ваучер».

Ответить

Black Jack

0

Закон об объегоривании потребителей.

Ответить

Roman Trifonov

0

Если турист ей не воспользуется, оператор должен будет вернуть деньги и проценты на эту сумму.

Через 3 года по заявлению? Проценты по ставке рефинансирования или указанной в договоре о предоставлении займа компании? 

Ответить

Петя Иванов

0

Закон обратной силы не имеет. То что куплено, должны возвратить

Ответить

Евгений Симутин

0

В фнс похоже тоже ваучер придётся отправить, почтой заказным, все как положено

Ответить

Leonid Sobchenko

Евгений
0

с уведомлением?

Ответить

Вадим Демидов

0

У меня путёвка повисла на 6 июня, Турция.
Отмену не шлют, возврат по суду и не полной стоимости, насколько я понял.

Ответить

Никита Пензин

0

Я правильно понял, что в итоге, "если турист ей не воспользуется, оператор должен будет вернуть деньги и проценты на эту сумму" и ничего плохого не случилось?

Ответить

Денис Демидов

Никита
0

Власти смогут определять условия отмены или переноса бронирований гостиниц и возврата денег клиентам.

Теперь чинуш будет решать, а не закон.

Ответить

Никита Пензин

Денис
0

но тут же "смогут", а не "будут". т.е. появятся какие-то формулировки, в каком случае деньги вернут, а в каком дадут "купон на путёвку", может будет и не так сложно деньги вернуть и с комиссией?

Ответить

Денис Демидов

Никита
0

Главный авиаперевозчик страны гос. компания, значит все будет делаться так, чтобы она не пострадала в любом случае. Путин скажет всех угощаю, а по факту сами знаете как будет. Жить стало лучше, жить стало веселее.

Ответить

Денис Мамаев

0

Наконец-то отсутствие права будет прописано в законе. Теперь можно и конституцию обнулить за ненадобностью.

Ответить

lebedevlive

0

В Июне должен был лететь в Грецию и помимо билетов оплатил еще жилье, и в итоге из 3 компаний: Букинг, Аэрофлот и Airbnb - деньги без проблем буквально за 1 день вернули только Airbnb. Букинг просто шлет на хуй, а Аэрофлот вроде подтвердил возврат денег, но поставил в какую то вечную очередь из отказников от этих ссаных ваучеров.  

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A.A. Rayskiy

lebedevlive
0

Завтра вылетаю в Турцию, но не вылетаю:)

Ответить

Economic Security

0

Просто наобещать - не пройдёт, нужно ещё бумажку дать, тогда все ок! 👌

Путешествию без посредников, они слабое звено.

Мой правила просты:

1. Не покупать ни чего за ранее
2. Не использовать посредников и агрегаторы тоже
3. Покупай билет у авиакомпании ( желательно не Российской) , а номер только напрямую у отеля
4. Не пользуйтесь скидками и акциями. Скупой платит дважды.
5. Ни каких кредитов

Пять не сложных правила и в разы больше вероятность что все будет отлично! 👍

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Georgy Naumov

0

Я чот не понимаю комментирующих - уууууу, ваучеры, защита потребителей! А что, есть другие хорошие варианты?

Принудительно заставить тур. операторов вернуть деньги? Хана всей индустрии.
Государству компенсировать убытки операторов? Извините, я не хочу, чтобы мои налоги тратили как на универсиады-олимпиады, так и на компенсации чьих-то поездок на Гоа, в равной степени.

И вообще, до этого пункта кто-нибудь дочитал:"Если турист ей не воспользуется, оператор должен будет вернуть деньги и проценты на эту сумму."

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