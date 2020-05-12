Власти США навсегда запретили создателю «умных» рюкзаков заниматься краудфандингом: он растратил собранные $800 тысяч
Материал редакции
Дуглас Монахан собрал деньги на Kickstarter и Indiegogo в 2015 и 2016 годах, но рюкзаки получили единицы.
Создатель «умных» рюкзаков iBackPack Дуглас Монахан заключил соглашение с Федеральной торговой комиссией США и согласился больше не участвовать в краудфандинговых кампаниях, пишет The Verge.
В мае 2019 года комиссия подала иск к Монахану, обвинив его в нецелевом расходовании $800 тысяч, собранных на Kickstarter и Indiegogo в 2015 и 2016 годах. Средства, полученные от 4284 спонсоров, он потратил на рекламу и собственные нужды, в том числе покупку биткоинов, посчитал регулятор.
Монахан обещал поставить участникам платформы рюкзаки со встроенными зарядками для ноутбуков и смартфонов, Wi-Fi роутером и Bluetooth-динамиком. Через пять лет лишь несколько из них получили заказы, отмечает The Verge.
Соглашение между комиссией и Монаханом ещё не подписано судом, однако стороны договорились, что он доставит оставшиеся рюкзаки и будет отчитываться о своём местонахождении и хранить записи, связанные с компанией, в течение 20 лет. Деньги участникам кампании не вернут — Монахан неплатёжеспособен, отмечает The Verge.
Создатель «умных» рюкзаков рассказал изданию, что его вдохновил на проект сбор $13 млн для производства переносного холодильника The Coolest Cooler с разделочной доской, блендером, Bluetooth-колонками и зарядными разъёмами для мобильных устройств. Проект также провалился.
Yury Kotov
Можно было начать просто с рюкзака с зарядкой
Eugene BasovYury
На простой рюкзак с зарядкой он бы столько не собрал. Вся проблема этих проектов в том, что их слишком много, из-за этого повысился порог входа.
В итоге, после окончания часть полученных средств уходит сразу в зачет того, что было потрачено на продвижение кампании. А с тем, что осталось пытаются запустить производство, понятное дело этого не хватает.
Вася ПражкинEugene
понятное дело этого не хватает
Ага, особенно, когда покупаешь битки
Евгений Умолинов
Кто дает бабки на этом кикстартере? Благотворители?
Иван ИвановЕвгений
Евгений, здравствуйте.
В Америке очень много свободных денег на различный спектр эмоций.
Например, в России потратили на благотворительность 143млрд₽ в 2016 году (http://pulse.rbc.ru/charity_in_russia), а в Америке в это время пожертвовали $390млрд (https://givingusa.org/see-the-numbers-giving-usa-2017-infographic/).
Конкретно в разрезе рюкзаков, чтобы собрать $720 000, понадобилось всего 4032 жертвователя (https://www.indiegogo.com/projects/ibackpack-wifi-ultra-thin-powerful-batteries).
Средний взнос составил $200.
Реальный средний доход домохозяйства в США составил $106000 в 2020 году (https://fred.stlouisfed.org/series/MAFAINUSA672N). В пересчёте на месяц $8833.
$200 от $8833 составляют 2,26%.
В РФ средний доход по официальным данным составляет 32635₽ в месяц (по домохозяйствам данных нет).
Если в доме работает 2 взрослых, то взнос на этот рюкзак на наши условные деньги составил бы 1478₽, если один, то 739₽.
Dmitry MartemyanovЕвгений
Когда-то, много лет назад, я заплатил бабки на кикстартере за часы Pebble, которые стали, по сути, прообразом всех умных часов. Получил их. Носил два года и после этого стал подглючивать дисплей, показывая артефакты. Меня попросили в саппорте пеббла прислать два фото - дисплея с артефактами и обратной стороны часов с серийным номером. После этого, увидев сзади часов надпись "Kickstarter edition", просто написали - ну что же вы сразу не сказали, что вы с кикстартера? Мы вам высылаем бесплатно новые часы с актуальной прошивкой и железом. И прислали. И пользовался я ими еще два года. От компании сильно зависит.
ArtЕвгений
те у кого они есть
ⓄⓌⓃⒶⒼⒺⓏЕвгений
Мне просто нравиться там донатить, на все подряд. Это весело же.
the.nightmarezⓄⓌⓃⒶⒼⒺⓏ
Задонать мне на нормальный ноут для работы.
Михаил ФайнⓄⓌⓃⒶⒼⒺⓏ
И мне на розовый хуракан с принтом цветущей сакуры
Mike GlukhovЕвгений
За эти деньги, обычно со скидкой от розницы, спонсоры получают ранний доступ.
Serge SokolovЕвгений
Ну если Вы захотите продавать, что-то выпиленное из фанеры лобзиком, то что в магазине можно купить лучше и дешевле, КиК и ИгоГо будут назойливо советовать вам тащить покупателями всех ваших мам и друзей. Учитывая тысячи предложений, и то что у каждого такого покупателей на пару другую сотен долларов, это и есть главный хотя и не очень мощный источник дохода от крауда. Но тут видимо серьезная компания с поддержкой. В парня типа вложились. А он на себя потянул. Или 4 тысячи магическая цифра. Их там примерно столько и есть и они регулярно покупают друг-друга, что бы быть в курсе.
Роман Лукашёв
Так то молодец, и не посадят же главное, а по сути своровал деньги.
... Загадка - если он не платёжеспособен и не может вернуть деньги, как он вернёт рюкзаки???
Вася ПражкинРоман
Не своровал, а вложился в битки, чтобы увеличить бюджет проекта.
Ренат СмольныйРоман
Там де написано, что «оставшиеся», а новые делать уже не будет
Артём Палённый
Hahaha, classic...
Maxim Martsinkus
эх, я бы купил такую штуку. очень полезна, когда ты дома мало бываешь.
Valera RybakoffMaxim
1. Покупаешь повербанк, кабели, колонку, роутер.
2. Покупаешь рюкзак.
3. Кладёшь п.1 в п.2.
Артем Акулов
Это ж бредятина полнейшая. Надо быть полным идиотом, чтобы дать под такое деньги. 4284 спонсора вообще не жалко.
Илья Карачаров
ему пора депутатом стать с таким потенциалом
Вася ПражкинИлья
Разве что деревни какой. Для города - масштаб не тот.
Mikhail BobkoИлья
Так он и станет. Скоро освоит защиту прав черных, геев, иммигрантов и пойдет в народ - пожертвования собирать и представлять интересы
Beryl Hardness
Парень собрал 800 тысяч и оказался неплатёжеспособен.)) Кто в это поверит? Но удивительный случай. И ещё битков решил поднять... Н-да.