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Галина Мубаракшина
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Власти США навсегда запретили создателю «умных» рюкзаков заниматься краудфандингом: он растратил собранные $800 тысяч Материал редакции

Дуглас Монахан собрал деньги на Kickstarter и Indiegogo в 2015 и 2016 годах, но рюкзаки получили единицы.

  • Создатель «умных» рюкзаков iBackPack Дуглас Монахан заключил соглашение с Федеральной торговой комиссией США и согласился больше не участвовать в краудфандинговых кампаниях, пишет The Verge.
  • В мае 2019 года комиссия подала иск к Монахану, обвинив его в нецелевом расходовании $800 тысяч, собранных на Kickstarter и Indiegogo в 2015 и 2016 годах. Средства, полученные от 4284 спонсоров, он потратил на рекламу и собственные нужды, в том числе покупку биткоинов, посчитал регулятор.
  • Монахан обещал поставить участникам платформы рюкзаки со встроенными зарядками для ноутбуков и смартфонов, Wi-Fi роутером и Bluetooth-динамиком. Через пять лет лишь несколько из них получили заказы, отмечает The Verge.
  • Соглашение между комиссией и Монаханом ещё не подписано судом, однако стороны договорились, что он доставит оставшиеся рюкзаки и будет отчитываться о своём местонахождении и хранить записи, связанные с компанией, в течение 20 лет. Деньги участникам кампании не вернут — Монахан неплатёжеспособен, отмечает The Verge.
  • Создатель «умных» рюкзаков рассказал изданию, что его вдохновил на проект сбор $13 млн для производства переносного холодильника The Coolest Cooler с разделочной доской, блендером, Bluetooth-колонками и зарядными разъёмами для мобильных устройств. Проект также провалился.

#новость #стартапы #ibackpack

Галина Мубаракшина
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23 комментария
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Yury Kotov

3

Можно было начать просто с рюкзака с зарядкой

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Eugene Basov

Yury
3

На простой рюкзак с зарядкой он бы столько не собрал. Вся проблема этих проектов в том, что их слишком много, из-за этого повысился порог входа.
В итоге, после окончания часть полученных средств уходит сразу в зачет того, что было потрачено на продвижение кампании. А с тем, что осталось пытаются запустить производство, понятное дело этого не хватает.

Ответить

Вася Пражкин

Eugene
8

 понятное дело этого не хватает

Ага, особенно, когда покупаешь битки

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Евгений Умолинов

0

Кто дает бабки на этом кикстартере? Благотворители? 

Ответить

Иван Иванов

Евгений
10

Евгений, здравствуйте.

В Америке очень много свободных денег на различный спектр эмоций.

Например, в России потратили на благотворительность 143млрд₽ в 2016 году (http://pulse.rbc.ru/charity_in_russia), а в Америке в это время пожертвовали $390млрд (https://givingusa.org/see-the-numbers-giving-usa-2017-infographic/).

Конкретно в разрезе рюкзаков, чтобы собрать $720 000, понадобилось всего 4032 жертвователя (https://www.indiegogo.com/projects/ibackpack-wifi-ultra-thin-powerful-batteries). 

Средний взнос составил $200.

Реальный средний доход домохозяйства в США составил $106000 в 2020 году (https://fred.stlouisfed.org/series/MAFAINUSA672N). В пересчёте на месяц $8833.

$200 от $8833 составляют 2,26%.

В РФ средний доход по официальным данным составляет 32635₽ в месяц (по домохозяйствам данных нет).

Если в доме работает 2 взрослых, то взнос на этот рюкзак на наши условные деньги составил бы 1478₽, если один, то 739₽.

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Dmitry Martemyanov

Евгений
8

Когда-то, много лет назад, я заплатил бабки на кикстартере за часы Pebble, которые стали, по сути, прообразом всех умных часов. Получил их. Носил два года и после этого стал подглючивать дисплей, показывая артефакты. Меня попросили в саппорте пеббла прислать два фото - дисплея с артефактами и обратной стороны часов с серийным номером. После этого, увидев сзади часов надпись "Kickstarter edition", просто написали - ну что же вы сразу не сказали, что вы с кикстартера? Мы вам высылаем бесплатно новые часы с актуальной прошивкой и железом. И прислали. И пользовался я ими еще два года. От компании сильно зависит.

Ответить

Art

Евгений
3

те у кого они есть

Ответить

ⓄⓌⓃⒶⒼⒺⓏ

Евгений
1

Мне просто нравиться там донатить, на все подряд. Это весело же.

Ответить

the.nightmarez

ⓄⓌⓃⒶⒼⒺⓏ
–2

Задонать мне на нормальный ноут для работы.

Ответить

Михаил Файн

ⓄⓌⓃⒶⒼⒺⓏ
–2

И мне на розовый хуракан с принтом цветущей сакуры 

Ответить

Mike Glukhov

Евгений
0

За эти деньги, обычно со скидкой от розницы, спонсоры получают ранний доступ.

Ответить

Serge Sokolov

Евгений
0

Ну если Вы захотите продавать, что-то выпиленное из фанеры лобзиком, то что в магазине можно купить лучше и дешевле, КиК и ИгоГо будут назойливо советовать вам тащить покупателями всех ваших мам и друзей. Учитывая тысячи предложений, и то что у каждого такого  покупателей на пару другую сотен долларов, это и есть главный хотя и  не очень мощный источник дохода от крауда. Но тут видимо серьезная компания с поддержкой. В парня типа вложились. А он на себя потянул. Или 4 тысячи магическая цифра. Их там примерно столько и есть и они регулярно покупают друг-друга, что бы быть в курсе.

Ответить

Роман Лукашёв

2

Так то молодец, и не посадят же главное, а по сути своровал деньги.
... Загадка - если он не платёжеспособен и не может вернуть деньги, как он вернёт рюкзаки???

Ответить

Вася Пражкин

Роман
–2

Не своровал, а вложился в битки, чтобы увеличить бюджет проекта. 

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Ренат Смольный

Роман
0

Там де написано, что «оставшиеся», а новые делать уже не будет 

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Артём Палённый

2

Hahaha, classic...

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Maxim Martsinkus

0

эх, я бы купил такую штуку. очень полезна, когда ты дома мало бываешь.

Ответить

Valera Rybakoff

Maxim
4

1. Покупаешь повербанк, кабели, колонку, роутер.
2. Покупаешь рюкзак.
3. Кладёшь п.1 в п.2.

Ответить

Артем Акулов

0

Это ж бредятина полнейшая. Надо быть полным идиотом, чтобы дать под такое деньги. 4284 спонсора вообще не жалко.

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Илья Карачаров

0

ему пора депутатом стать с таким потенциалом 

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Вася Пражкин

Илья
0

Разве что деревни какой. Для города - масштаб не тот.

Ответить

Mikhail Bobko

Илья
–3

Так он и станет. Скоро освоит защиту прав черных, геев, иммигрантов и пойдет в народ - пожертвования собирать и представлять интересы 

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Beryl Hardness

0

Парень собрал 800 тысяч и оказался неплатёжеспособен.)) Кто в это поверит? Но удивительный случай. И ещё битков решил поднять... Н-да.

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