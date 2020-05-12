Власти США запретили создателю «умных» рюкзаков участвовать в краудфандинге: он собрал $800 тысяч, но всё растратил
Материал редакции
Дуглас Монахан собрал деньги на Kickstarter и Indiegogo в 2015 и 2016 годах, но рюкзаки получили единицы.
Создатель «умных» рюкзаков iBackPack Дуглас Монахан заключил соглашение с Федеральной торговой комиссией США и согласился больше не участвовать в краудфандинговых кампаниях, пишет The Verge.
В мае 2019 года комиссия подала иск к Монахану, обвинив его в нецелевом расходовании $800 тысяч, собранных на Kickstarter и Indiegogo в 2015 и 2016 годах. Средства, полученные от 4284 спонсоров, он потратил на рекламу и собственные нужды, в том числе покупку биткоинов, посчитал регулятор.
Монахан обещал поставить участникам платформы рюкзаки со встроенными зарядками для ноутбуков и смартфонов, Wi-Fi роутером и Bluetooth-динамиком. Через пять лет лишь несколько из них получили заказы, отмечает The Verge.
Соглашение между комиссией и Монаханом ещё не подписано судом, однако стороны договорились, что он доставит оставшиеся рюкзаки и будет отчитываться о своём местонахождении и хранить записи, связанные с компанией, в течение 20 лет. Деньги участникам кампании не вернут — Монахан неплатёжеспособен, отмечает The Verge.
Создатель «умных» рюкзаков рассказал изданию, что его вдохновил на проект сбор $13 млн для производства переносного холодильника The Coolest Cooler с разделочной доской, блендером, Bluetooth-колонками и зарядными разъёмами для мобильных устройств. Проект также провалился.
Yury Kotov
Можно было начать просто с рюкзака с зарядкой