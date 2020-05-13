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Татьяна Боброва
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Правительство включило в список наиболее пострадавших отраслей производителей изделий народных промыслов и вендинг Материал редакции

На отсрочки по налогам, кредиты на зарплаты и другие льготы могут претендовать компании из более чем 10 отраслей экономики.

  • Правительство России расширило список отраслей экономики, наиболее пострадавших из-за пандемии Covid-19. В него включили производство изделий народных художественных промыслов и продажу товаров через автоматы (вендинг).
  • Кабмин опубликовал перечень пострадавших отраслей в конце марта, затем список расширяли. Сейчас в него входят авиакомпании, фитнес-центры, турагентства, гостиницы, общепит, кинотеатры, стоматологии и другие сферы. Компании из этих сфер могут претендовать на отсрочки по налогам, кредиты на зарплаты и другие льготы.
Отсрочки по налогам, мораторий на банкротство…
2 апреля правительство утвердило меры поддержки пострадавших отраслей, одной из основных стала…
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#новость #бизнеснакарантине

Татьяна Боброва
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