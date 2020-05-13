Правительство включило в список наиболее пострадавших отраслей производителей изделий народных промыслов и вендинг
Материал редакции
На отсрочки по налогам, кредиты на зарплаты и другие льготы могут претендовать компании из более чем 10 отраслей экономики.
Правительство России расширило список отраслей экономики, наиболее пострадавших из-за пандемии Covid-19. В него включили производство изделий народных художественных промыслов и продажу товаров через автоматы (вендинг).
Кабмин опубликовал перечень пострадавших отраслей в конце марта, затем список расширяли. Сейчас в него входят авиакомпании, фитнес-центры, турагентства, гостиницы, общепит, кинотеатры, стоматологии и другие сферы. Компании из этих сфер могут претендовать на отсрочки по налогам, кредиты на зарплаты и другие льготы.