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больше миллиона раз
В частности, об этом заявили представители сфер здравоохранения, финансов и недвижимости.
В период с 30 марта по 26 апреля 2020 года доля российских предприятий, которые подвержены риску банкротства, выросла с 28% до 32%, выяснил Центр стратегических разработок (ЦСР), который с начала «карантина» проводил интервью с представителями 2000 компаний.
В сравнении с кризисом 2014 года риск банкротства компаний сейчас выше более чем в два раза, рассказала руководитель центра социально-экономических исследований ЦСР Лора Накорякова. Наиболее высок риск в сфере торговли и услуг (40% компаний), наименее — в сфере энергетики и ресурсов (24%).
58% компаний в России с высокой вероятностью банкротства не подпадут под мораторий. Эти организации либо не относятся к числу пострадавших по ОКВЭД, либо не внесены в список системообразующих. В частности, об этом заявили компании из сфер здравоохранения и фармацевтики; финансов, инвестиций и страхования; энергетики и ресурсов; недвижимости и строительства; высоких технологий.
78% компаний полагают, что обанкротиться могут не только они, но и контрагенты. Ещё 16% респондентов заявили о риске банкротства только контрагентов, а 6% — о возможной собственной несостоятельности. При этом 8 из 10 контрагентов не относятся к числу компаний из наиболее пострадавших отраслей, системообразующих и стратегических предприятий.
В кризисный 2013 год один мой дальний знакомый, занимающийся ликвидацией компаний, купил себе два "Инфинити" и огромную квартиру в престижном доме. Интересно, что он купит в 2020 году.
Кризис чего у вас был в 2013?
Крым. Санкции. Обвал рубля до 80-100₽ за доллар
И всё это в конце 2014...
Тогда было можно банкротиться, а сейчас, если не ошибаюсь еще нельзя, было вроде бы ограничение от фнс такое. Если вы знаете больше, прошу поправить.
По собственной инициативе можно.
Мораторий только на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении должников.
Можно. Этот мораторий по сути означает приостановку приема заявлений о банкротстве должника именно со стороны кредиторов, должник сам на себя может подать. Касается не всех, а ЮЛ и ИП включённых в перечень наиболее пострадавших отраслей экономики + тех, кто включен в перечень системообразующих и стратегических.
ФНС запилила специальный сервис, где можно глянуть на кого можно нападать, а на кого нет: https://service.nalog.ru/covid/
Не правильный у вас заголовок. 42% близких к банкротству компаний смогут воспользоваться мораторием — они включены в списки для льгот
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