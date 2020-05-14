В частности, об этом заявили представители сфер здравоохранения, финансов и недвижимости.

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В период с 30 марта по 26 апреля 2020 года доля российских предприятий, которые подвержены риску банкротства, выросла с 28% до 32%, выяснил Центр стратегических разработок (ЦСР), который с начала «карантина» проводил интервью с представителями 2000 компаний.

В сравнении с кризисом 2014 года риск банкротства компаний сейчас выше более чем в два раза, рассказала руководитель центра социально-экономических исследований ЦСР Лора Накорякова. Наиболее высок риск в сфере торговли и услуг (40% компаний), наименее — в сфере энергетики и ресурсов (24%).

58% компаний в России с высокой вероятностью банкротства не подпадут под мораторий. Эти организации либо не относятся к числу пострадавших по ОКВЭД, либо не внесены в список системообразующих. В частности, об этом заявили компании из сфер здравоохранения и фармацевтики; финансов, инвестиций и страхования; энергетики и ресурсов; недвижимости и строительства; высоких технологий.