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Галина Мубаракшина
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ЦСР: 58% близких к банкротству компаний не смогут воспользоваться мораторием — они не включены в списки для льгот Материал редакции

В частности, об этом заявили представители сфер здравоохранения, финансов и недвижимости.

11 комментариев
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В период с 30 марта по 26 апреля 2020 года доля российских предприятий, которые подвержены риску банкротства, выросла с 28% до 32%, выяснил Центр стратегических разработок (ЦСР), который с начала «карантина» проводил интервью с представителями 2000 компаний.

В сравнении с кризисом 2014 года риск банкротства компаний сейчас выше более чем в два раза, рассказала руководитель центра социально-экономических исследований ЦСР Лора Накорякова. Наиболее высок риск в сфере торговли и услуг (40% компаний), наименее — в сфере энергетики и ресурсов (24%).

58% компаний в России с высокой вероятностью банкротства не подпадут под мораторий. Эти организации либо не относятся к числу пострадавших по ОКВЭД, либо не внесены в список системообразующих. В частности, об этом заявили компании из сфер здравоохранения и фармацевтики; финансов, инвестиций и страхования; энергетики и ресурсов; недвижимости и строительства; высоких технологий.

78% компаний полагают, что обанкротиться могут не только они, но и контрагенты. Ещё 16% респондентов заявили о риске банкротства только контрагентов, а 6% — о возможной собственной несостоятельности. При этом 8 из 10 контрагентов не относятся к числу компаний из наиболее пострадавших отраслей, системообразующих и стратегических предприятий.

#новость #бизнеснакарантине #банкротство

Галина Мубаракшина
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11 комментариев
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Konstantin_Andreevich

–2

В кризисный 2013 год один мой дальний знакомый, занимающийся ликвидацией компаний, купил себе два "Инфинити" и огромную квартиру в престижном доме. Интересно, что он купит в 2020 году.

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Александр Иванов

Konstantin_Andr…
5

Кризис чего у вас был в 2013?

Ответить

alex twit

Александр
5

среднего возраста

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Eugene White

Александр
0

Крым. Санкции. Обвал рубля до 80-100₽ за доллар

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Сергей Камянецкий

Eugene
8

И всё это в конце 2014...

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Sergei Timofeyev

Сергей
0

У него был инсайд

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Konstantin_Andreevich

Александр
0

Да, 2014, после Олимпиады как раз.

Ответить

Michael Shramko

Konstantin_Andr…
0

Тогда было можно банкротиться, а сейчас, если не ошибаюсь еще нельзя, было вроде бы ограничение от фнс такое. Если вы знаете больше, прошу поправить.

Ответить

Владислав Пучков

Michael
1

По собственной инициативе можно.
Мораторий только на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении должников.

Ответить

Шакиров Сергей

Michael
0

Можно. Этот мораторий по сути означает приостановку приема заявлений о банкротстве должника именно со стороны кредиторов, должник сам на себя может подать. Касается не всех, а ЮЛ и ИП включённых в перечень наиболее пострадавших отраслей экономики + тех, кто включен в перечень системообразующих и стратегических. 
ФНС  запилила специальный сервис, где можно глянуть на кого можно нападать, а на кого нет:   https://service.nalog.ru/covid/

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Yuri Ahmedov

0

Не правильный у вас заголовок. 42% близких к банкротству компаний смогут воспользоваться мораторием — они включены в списки для льгот

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