Сервис по управлению данными о товарах Brandquad отозвал иск к Skolkovo Ventures на 853 млн рублей

Спустя месяц после его подачи.Brandquad 24 июня 2024 года подал ходатайство об отзыве иска к Skolkovo Venture — сервис подал его в мае 2024-го. Это следует из картотеки арбитражных дел, внимание на заявление обратил автор The Edinorog Дмитрий Филонов. Детали неизвестны.Brandquad — разработчик SaaS-платформы для онлайн-торговли: сервис собирает и анализирует данные о продуктах и помогает автоматизировать размещение товаров. В 2019 году стартап привлёк 187,5 млн рублей от ФРИИ и бизнес-ангела Анатолия Митрошина. В 2021-м — €1 млн от BPI France и €1,5 млн от Skolkovo Ventures.В феврале 2023 года Skolkovo Ventures подал иск к Brandquad на 164,88 млн рублей. Фонд требовал взыскать с компании конвертируемый заём и проценты по нему. Позже сумма требований увеличилась до 190 млн рублей, отмечал Филонов.22 мая 2024 года Brandquad и Skolkovo Ventures заключили мировое соглашение. По нему стартап должен выплатить фонду 188 млн рублей до 30 июня 2024-го.#новости #skolkovo #brandquad
Ничево не понятно 💁♀️
Пойду поем 😋
так а в чем суть иска то была? из за того ,что когда то сервис привлек деньги от Сколкова? в статье нужно подробнее описать в чем заключался иск для тех кто не особо следил
Как я понял, у них договоренности какие-то были по поводу отстегивания денег фонду в случае успеха
удивительно как же так, насчитали почти на 900 млн и тут вдруг отказались
Поняли, что такую сумму им никто выплачивать не будет
Все в порядке, мы неправильно посчитали
Договорились и иск отозвали, ладно, ничего интересного