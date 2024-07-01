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Евгения Евсеева
Право

Сервис по управлению данными о товарах Brandquad отозвал иск к Skolkovo Ventures на 853 млн рублей

Спустя месяц после его подачи.

  • Brandquad 24 июня 2024 года подал ходатайство об отзыве иска к Skolkovo Venture — сервис подал его в мае 2024-го. Это следует из картотеки арбитражных дел, внимание на заявление обратил автор The Edinorog Дмитрий Филонов. Детали неизвестны.
  • Brandquad — разработчик SaaS-платформы для онлайн-торговли: сервис собирает и анализирует данные о продуктах и помогает автоматизировать размещение товаров. В 2019 году стартап привлёк 187,5 млн рублей от ФРИИ и бизнес-ангела Анатолия Митрошина. В 2021-м — €1 млн от BPI France и €1,5 млн от Skolkovo Ventures.
  • В феврале 2023 года Skolkovo Ventures подал иск к Brandquad на 164,88 млн рублей. Фонд требовал взыскать с компании конвертируемый заём и проценты по нему. Позже сумма требований увеличилась до 190 млн рублей, отмечал Филонов.
  • 22 мая 2024 года Brandquad и Skolkovo Ventures заключили мировое соглашение. По нему стартап должен выплатить фонду 188 млн рублей до 30 июня 2024-го.

#новости #skolkovo #brandquad

12
12 комментариев
Запопу Кусь

Ничево не понятно 💁‍♀️
Пойду поем 😋

3
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Наталья Калинина

так а в чем суть иска то была? из за того ,что когда то сервис привлек деньги от Сколкова? в статье нужно подробнее описать в чем заключался иск для тех кто не особо следил

1
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Черемухин

Как я понял, у них договоренности какие-то были по поводу отстегивания денег фонду в случае успеха

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Sara Harris

удивительно как же так, насчитали почти на 900 млн и тут вдруг отказались

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Gleb Gleb

Поняли, что такую сумму им никто выплачивать не будет

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Morningstar

Все в порядке, мы неправильно посчитали

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Борис Шувалов

Договорились и иск отозвали, ладно, ничего интересного

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