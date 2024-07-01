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Евгения Евсеева
Право

UniCredit обратился в суд ЕС с просьбой «заморозить» предписание ЕЦБ о сокращении бизнеса в России

Чтобы получить объяснения, как именно ему нужно выполнить это требование.

  • Итальянский банк UniCredit обратился в Европейский суд общей юрисдикции с просьбой разъяснить требования о сокращении присутствия в России, которые выдвинул Европейский центральный банк (ЕЦБ), пишет Bloomberg.
  • Согласно заявлению, банк требует предоставить ему «окончательные юридические объяснения» по поводу установленных регулятором обязательств. UniCredit согласен, что ему необходимо сократить бизнес в России, но опасается из-за «условий» этого сокращения.
  • На время рассмотрения заявления, что, по данным Bloomberg, может занять и несколько месяцев, банк попросил «заморозить» требование ЕЦБ. Регулятор об обращении в суд знает, подчёркивает UniCredit.
  • В апреле 2024 ЕЦБ призвал сократить бизнес в России австрийскую RBI, владеющую «Райффайзенбанком» — тот, чтобы выполнить предписание, решил сократить выдачу кредитов.
  • Reuters сообщал, что такой же призыв направят и в адрес UniCredit. В мае глава банка Андреа Орчел заявил Bloomberg, что каждый банк в Европе, связанный с Россией, получил такое же предупреждение.
Фото: Spiegel
Фото: Spiegel
  • UniCredit ещё в мае 2022 года начал предварительные переговоры о продаже бизнеса в России, писал Bloomberg. Но процесс ухода из страны затянулся на фоне запрета на сделки с акциями долями в уставном капитале 45 банков без разрешения правкомиссии.
  • В июне 2024 года Орчел в интервью FT рассказал, что попытка продать банк или уйти из страны — это сложная задача, потому что нужно соответствовать «политической воле» России и одновременно попытаться избежать санкций с обеих сторон. Банк не оставляет попыток найти выход, но вариантов практически нет.

#новости #unicredit

1
18
18 комментариев
miumi xiumi

Правильно, думают о бизнесе.
Как показывает практика, даже решение ссаного МУС больше не имеет никакого веса. Из года в год вижу евро-куколдизм при всей любви к ЕС

3
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Бро

Решение веса не имеет, а президент рф почему то летает только в кнр и кндр🤣.

2
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Иванов Иван

Ну МУС и не имет тех реальных полномочий на которые замахнулся. ЕЦБ возможно более влиятелен.

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Дед Мазай

Штож это зарубежные компании так не хотят уходить из России? )))) Даже странно. Какие-то отговорки постоянно находят, какие-то сложности... Вон Макдак снялся и ушел. Мужык. А эти...

1
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Базированный Гигачад

Читать ты похоже не научился да?
Не хотят уходить потому что не могут. Потому что есть запрет на продажу активов.

Так что они бы и рады были бы уйти, но тут или уходить как Тиньков, продав за копейки или пытаться усидеть на 2ух стульях.

3
1
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Vladislav Kosinov

Одни поняли что лучше спасти хотя бы часть и продали все сразу, а вторые решили переждать и в итоге потеряют все.

1
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Александр П

Но обещал вернуться

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