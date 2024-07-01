UniCredit обратился в суд ЕС с просьбой «заморозить» предписание ЕЦБ о сокращении бизнеса в России

Чтобы получить объяснения, как именно ему нужно выполнить это требование.Итальянский банк UniCredit обратился в Европейский суд общей юрисдикции с просьбой разъяснить требования о сокращении присутствия в России, которые выдвинул Европейский центральный банк (ЕЦБ), пишет Bloomberg.Согласно заявлению, банк требует предоставить ему «окончательные юридические объяснения» по поводу установленных регулятором обязательств. UniCredit согласен, что ему необходимо сократить бизнес в России, но опасается из-за «условий» этого сокращения.На время рассмотрения заявления, что, по данным Bloomberg, может занять и несколько месяцев, банк попросил «заморозить» требование ЕЦБ. Регулятор об обращении в суд знает, подчёркивает UniCredit.В апреле 2024 ЕЦБ призвал сократить бизнес в России австрийскую RBI, владеющую «Райффайзенбанком» — тот, чтобы выполнить предписание, решил сократить выдачу кредитов.Reuters сообщал, что такой же призыв направят и в адрес UniCredit. В мае глава банка Андреа Орчел заявил Bloomberg, что каждый банк в Европе, связанный с Россией, получил такое же предупреждение.Фото: SpiegelUniCredit ещё в мае 2022 года начал предварительные переговоры о продаже бизнеса в России, писал Bloomberg. Но процесс ухода из страны затянулся на фоне запрета на сделки с акциями долями в уставном капитале 45 банков без разрешения правкомиссии.В июне 2024 года Орчел в интервью FT рассказал, что попытка продать банк или уйти из страны — это сложная задача, потому что нужно соответствовать «политической воле» России и одновременно попытаться избежать санкций с обеих сторон. Банк не оставляет попыток найти выход, но вариантов практически нет.#новости #unicredit
Правильно, думают о бизнесе.
Как показывает практика, даже решение ссаного МУС больше не имеет никакого веса. Из года в год вижу евро-куколдизм при всей любви к ЕС
Решение веса не имеет, а президент рф почему то летает только в кнр и кндр🤣.
Ну МУС и не имет тех реальных полномочий на которые замахнулся. ЕЦБ возможно более влиятелен.
Штож это зарубежные компании так не хотят уходить из России? )))) Даже странно. Какие-то отговорки постоянно находят, какие-то сложности... Вон Макдак снялся и ушел. Мужык. А эти...
Читать ты похоже не научился да?
Не хотят уходить потому что не могут. Потому что есть запрет на продажу активов.
Так что они бы и рады были бы уйти, но тут или уходить как Тиньков, продав за копейки или пытаться усидеть на 2ух стульях.
Одни поняли что лучше спасти хотя бы часть и продали все сразу, а вторые решили переждать и в итоге потеряют все.
Но обещал вернуться