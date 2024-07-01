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Артур Томилко
Право

Суд оштрафовал «Мегафон» на 1,2 млн рублей за пропуск мошеннических звонков с подменой номера

Клиенту оператора звонили из Франции с номера, содержащего код абонента «Вымпелкома».

  • Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел два дела в отношении «Мегафона» по статье о неисполнении требований по пропуску иностранного трафика (ч.2 ст.13.2.1. КоАП). По каждому делу компанию оштрафовали на 600 тысяч рублей, рассказали в объединённой пресс-службе петербургских судов.
  • В ходе расследования уголовных дел о телефонном мошенничестве прокуратура нашла в действиях «Мегафона» нарушения закона «О связи» и подала иск к оператору.
  • В одном из случаев клиенту «Мегафона» поступил звонок из Франции с номера, содержащего код абонента «Вымпелкома» (8-906). Однако в последнем сообщили, что не фиксировали звонков с этого номера потерпевшему.
  • Злоумышленники начали активнее менять номера телефонов на международные в начале 2023 года, писал «Ъ». Больше всего потенциально опасных звонков россияне получали с номеров с кодами Японии, Кореи, Казахстана, Турции и Лихтенштейна.

#новости #мегафон

9
20
20 комментариев
Kirill Sidorov

Чет до сих пор не пойму этих штрафов. Мошенники заработали, государство заработало, всем остальным подняли тарифы, чтобы компенсировать новую себестоимость ).

4
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Гавриил Злобин

все в плюсе, получается.

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Альвар

Мсье, мы из службы безопасности Сбербанка. Французское подразделение

4
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Боря Бро

клиенту «Мегафона» поступил звонок из Франции с номера, содержащего код абонента «Вымпелкома» (8-906). Однако в последнем сообщили, что не фиксировали звонков с этого номера потерпевшему.

Просто говоришь «я хз, у нас ниче такого не было» и xyякс конкуренту штраф на 1.2 млн, - profit!😁

2
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under construction

номер который выводится клиенту подделать можно, но при этом фактический номер всегда будет в данных биллинга.

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Слегка Придурковатый

Мсье, же не манж па си жур!

2
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Поребрик у Парадной

может хоть так они простимулируются и сделают звонки безопасными от мошенников

1
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