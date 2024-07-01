Суд оштрафовал «Мегафон» на 1,2 млн рублей за пропуск мошеннических звонков с подменой номера

Клиенту оператора звонили из Франции с номера, содержащего код абонента «Вымпелкома».Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел два дела в отношении «Мегафона» по статье о неисполнении требований по пропуску иностранного трафика (ч.2 ст.13.2.1. КоАП). По каждому делу компанию оштрафовали на 600 тысяч рублей, рассказали в объединённой пресс-службе петербургских судов.В ходе расследования уголовных дел о телефонном мошенничестве прокуратура нашла в действиях «Мегафона» нарушения закона «О связи» и подала иск к оператору.В одном из случаев клиенту «Мегафона» поступил звонок из Франции с номера, содержащего код абонента «Вымпелкома» (8-906). Однако в последнем сообщили, что не фиксировали звонков с этого номера потерпевшему.Злоумышленники начали активнее менять номера телефонов на международные в начале 2023 года, писал «Ъ». Больше всего потенциально опасных звонков россияне получали с номеров с кодами Японии, Кореи, Казахстана, Турции и Лихтенштейна.#новости #мегафон
Чет до сих пор не пойму этих штрафов. Мошенники заработали, государство заработало, всем остальным подняли тарифы, чтобы компенсировать новую себестоимость ).
все в плюсе, получается.
Мсье, мы из службы безопасности Сбербанка. Французское подразделение
клиенту «Мегафона» поступил звонок из Франции с номера, содержащего код абонента «Вымпелкома» (8-906). Однако в последнем сообщили, что не фиксировали звонков с этого номера потерпевшему.
Просто говоришь «я хз, у нас ниче такого не было» и xyякс конкуренту штраф на 1.2 млн, - profit!😁
номер который выводится клиенту подделать можно, но при этом фактический номер всегда будет в данных биллинга.
Мсье, же не манж па си жур!
может хоть так они простимулируются и сделают звонки безопасными от мошенников